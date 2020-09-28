Как происходит прокладка кабеля в земле

Типы кабелей

На фотографиях начала прошлого века можно видеть, как города были окутаны такой паутиной из проводов. С изобретением новых изоляционных материалов жизнь изменилась. Прокладка кабеля в земле — это не только эстетичнее, а и намного безопаснее. С тех пор кабели успешно применяются и по сей день. О надёжности такого типа электроснабжение может судить и то, что во многих городах до сих пор успешно эксплуатируются кабельные линии довоенной постройки.

На сегодняшний день выпускается несколько десятков типов кабелей, самыми распространенными стали:

Силовые — подвод питания к домам, учреждениям и предприятиям.

Связевые кабели — телефон, радио телевидение и интернет.

Контрольные — сигнализация, контроль за датчиками и видеонаблюдение.

Как выбрать кабель

При выборе кабеля следует исходить из его назначения. Главными параметрами кабельной линии являются:

Напряжение — может быть от нескольких до сотен тысяч Вольт. От этого параметра будет зависеть материал и качество используемых изоляционных материалов.

Мощность электропотребления. От этого параметра будет зависеть сечение жил. Чем толще металл проводника, тем большую мощность можно запитать этим кабелем.

Изоляция кабелей

Сегодня можно купить кабель с любой изоляцией — резиновой, пластиковой и бумажной. Каждый тип изоляционного материала востребован. Самая дешевая изоляция — это промасленная бумага. Ее успешно применяют уже второй век. Такой тип изоляции надежен и недорог. Резиновая изоляция отлично подходит для кабелей, прокладываемых в воде. Пластиковая изоляция работает при рекордных интервалах температур — от -50 до +50 градусов Цельсия.

Как прокладывают кабель в земле

Для того, чтобы проложить кабель в земле недостаточно просто выкопать яму и уложить его туда. Цена кабеля высока, так же, как и стоимость работ по его прокладке. Сегодня прокладка кабеля в земле — это целая технология, которая предусматривает глубину залегания в разных типах почв. Кроме этого под кабель делается подушка из песка в каменистых почвах, которая предотвращает его от повреждений. Исходя из местных условий, сверху кабеля может укладываться ряд кирпича, который предотвратит его от повреждения при откопке.

Как правило, барабан устанавливается на грузовом автомобиле и раскатывается прямо в траншею. В местах соединения кусков ставятся муфты, которые герметичны и надежно защищают кабель от влаги. Каждая соединительная муфта — слабое звено. Чем их меньше, тем кабель надежнее. Максимальное уменьшение стыков в кабельной линии — разумный подход при проектировании электроснабжения. Обратная отсыпка может осуществляться как вручную, так и с применением механизмов. В месте прокладки кабеля находится охранная зона. На ней запрещено выполнять любые земельные работы без уведомления собственника кабельной линии.

Испытания новой кабельной линии

После прокладки кабеля, монтажа соединительных и концевых муфт на опорах или в распределительном устройстве выполняются испытания. Суть таких работ заключается в подаче повышенного напряжения (как правило, втрое большего) чем то, на которое рассчитана кабельная линия. Испытательное напряжение выдерживается на протяжении 5 минут, после чего линию необходимо разрядить. Владельцу оборудования выдается протокол об испытаниях и только после этого можно приступать к эксплуатации кабельной линии.

Где купить кабель

Сегодня проблем с приобретением кабелей нет. Много компаний предлагают десятки типов кабельной продукции, включая специальную — силовые и авиационные кабели. Для того, чтобы заказать кабель достаточно зайти на сайт и просмотреть каталог. Здесь по сечению проводов, напряжению и типу изоляции можно выбрать любую продукцию. Разница в цене на один и тот же товар может быть значительной. Все зависит от производителя и количестве посредников, которые были задействованы при доставке кабеля с завода. Брать целый барабан намного дешевле, чем отдельные куски. Компании сложно будет найти клиента на такие обрезки, поэтому стоимость удельного метра кабеля может быть высокой при приобретении небольших кусков.

Срок службы кабельной линии будет зависеть от условий ее эксплуатации. Если ненадолго оставить кабель без напряжения, то он может быстро прийти в негодность. От правильности прокладки линии и выбора типа кабеля так же зависит срок его безопасной эксплуатации. Это необходимо принимать в расчет еще на этапе проектных работ.