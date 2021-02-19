Как «прозвонить» провода без мультиметра

Если нет напряжения в какой-то одной розетке, в конкретном светильнике или сразу во всех розетках в квартире, питающий кабель мог повредиться. Чтобы разобраться с проблемой, стоит «прозвонить» всю систему или отдельные провода. Удобнее всего делать это с помощью мультиметра (или тестера), но не всегда прибор оказывается под рукой. В статье мы расскажем, как проверить целостность силовых кабелей в квартире без тестера.



Как собрать «тестер» из лампочки и аккумуляторов

Чтобы собрать приспособление для проверки электрических кабелей, не обязательно глубоко разбираться в микроэлектронике. Вам не понадобятся знания о диодах, сопротивлениях или конденсаторах. Все, что понадобится для прозвонки провода — это:

пальчиковые батарейки или аккумуляторы — 4 шт. по 1,5 Вольт

гибкие и тонкие соединительные провода

лампочка с напряжением 6 В

щуп и зажим типа крокодил (если есть)

изолента

Батарейки соединяют между собой проводами последовательно. Чтобы «поделка» не разваливалась во время измерений, батарейки лучше приклеить друг к другу скотчем.

После этого с одной стороны батареи последовательно прикрепляют лампочку и зажим-крокодил. С другой стороны прикрепляют щуп. Места соединений обматывают изолентой, чтобы не получить удар током во время измерений. Если лампочка загорится, значит, цепь исправна. Если не загорится — где-то случился обрыв.

Как прозвонить провода с помощью лампочки

Мы советуем действовать так:

Если концы кабеля располагаются недалеко друг от друга, достаточно схватить один конец щупом-крокодилом, а к другому концу прислонить щуп и посмотреть, загорится ли лампочка.

Если исследуемый участок кабеля длинный, на одном его конце нужно скрутить между собой все токопроводящие жилы, а «прозвонкой» заниматься с противоположного конца. Для этого лампочку с батарейками нужно последовательно соединять с каждой жилой и смотреть, включится ли лампочка.





Что нужно, чтобы найти место короткого замыкания или обрыва

Для поиска места обрыва разработаны специальные компактные приборы — емкостные указатели напряжения, напоминающие по форме толстую шариковую ручку. Они довольно дорогие, зато показывают место обрыва быстро и точно.

Пользоваться емкостным указателем напряжения просто. Нужно найти в квартире распредкоробку, где есть напряжение, включить прибор и вести им по стене вдоль замурованного в штробе кабеля. Пока в кабеле есть напряжение, лампочка на емкостном указателе будет светиться. Когда вы дойдете до оборванного участка, индикатор погаснет.

Чтобы понять, где оборвался «ноль», этот провод нужно на короткое время сделать фазным. С «нуля» нужно снять напряжения. После этого — отсоединить фазный нулевой и заземляющий провод и соединить «ноль» с «фазой». Когда напряжение появится на «нуле», можно будет воспользоваться емкостным указателем. По окончании поисков важно восстановить схему.

Если случилось КЗ с обрывом кабеля, нужно отсоединить все провода за исключением фазы и подать напряжения. После этого можно действовать так, как будто оборвался фазный провод.





Как прозвонить провод между распределительными коробками

Если нужно выяснить, где оборвался провод в распределительной коробке, пригодится длинный кабель, относительно которого будет прозваниваться распредкоробка. Перед тестированием цепи напряжение в сети выключают.

Также отключают осветительные приборы, отсоединяют бытовую технику от розеток. Скручивают один кабель в распределительной коробке с дополнительным длинным проводом, а во второй коробке ищут нужный провод относительно дополнительного и запоминают его. Процедуру повторяют со всеми проводами и помечают их до тех пор, пока не останется один оборванный.

Способом часто пользуются при поиске обрывов в автомобильной проводке.





Выводы

Мультиметр — недорогой и понятный прибор, который полезно иметь под рукой. Если его в доме нет, обрыв провода можно найти с помощью лампочки и нескольких батареек. Это займет больше времени, но позволит понять, в каком месте нарушилась целостность цепи, и приступить к ремонту электропроводки или вызвать электрика и доверить починку ему.