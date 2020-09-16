Как работает греющий кабель

Для чего предназначен греющий кабель

Для отдельных случаев является незаменимым вариантом греющий кабель. В основном, его используют для подогрева трубопровода с целью предотвращения замерзания, реже – для поддержания температурного режима в помещении. Греющий кабель имеет несколько видов, поэтому зачастую при выборе нужного возникают сложности.

Такой тип используется с целью обогрева наиболее подверженных промерзанию участков водопровода, в системах коммуникаций, в нежилых зданиях и помещениях или в других случаях, где необходимо установить нужный температурный режим. Кабель помогает обогреть помещение или сооружение, имеющее небольшую площадь, защищает от замерзания воды, предотвращает скопление влаги. Он позволяет прогреть участки водопровода, трубопровода или канализации, расположенные на открытом воздухе или в помещениях с низкими температурными показателями.

Без нагревательной системы в определенных случаях сложно обойтись. Например, чтобы проложить трубы в траншею на участках с высоким уровнем грунтовых вод или близким к водоемам, могут возникнуть сложности. Если правильно произвести теплоизоляцию, купить и проложить греющий кабель, не придется делать траншею большой глубины.

Иногда на территориях с суровым климатом даже углубленные участки могут подвергаться промерзанию. Также, не следует забывать про места ввода водопровода в дом. Эта зона является наиболее критической и часто подвергается воздействию холода в зимний период.

В зависимости от предназначения коммуникаций следует подбирать нужное изделие с определенным уровнем защиты. При наружной установке можно использовать фторполимер, защищающий греющий кабель от ультрафиолета и влаги. Для монтажа в водопроводной трубе лучше отдать предпочтение защите из фторопласта, для системы канализации – изделие с изоляцией из полиолефина.

Также, следует обратить внимание, что цена греющего кабеля зависит от фирмы-производителя. При покупке изделия необходимо ориентироваться на диаметр труб. Самыми мощными считаются системы с максимальной температурой 190 градусов, но для использования в быту они не подходят. Такие изделия обычно используются только в промышленных целях.

Принцип работы и виды греющих кабелей

Как работает греющий кабель, известно не каждому. Его работа основана на законе известного физика Джоуля-Ленца – в процессе пропускания электричества через резистивный элемент происходит выделение тепловой энергии при наличии электрического сопротивления у токопроводящего материала. Оно возникает при взаимодействии заряженных частиц, являющих препятствием направленному движению тока. В момент их столкновения выделяется тепло.

Нагревательные кабели – это хороший способ утепления. С их помощью получится согреть коммуникации даже в суровых условиях. Такие изделия делятся на несколько видов, имеют разные конструктивные особенности и параметры. Это могут быть резистивные, индуктивные или саморегулирующие токопроводящие элементы для подогрева. Стоимость нагревательной продукции зависит не только от вида изделия, но и от фирмы-производителя.

Индуктивные кабели

Главным преимуществом этого изделия считается низкая линейная мощность, при которой он способен обеспечить ту же самую температуру для нагрева помещения или на другом открытом участке. Индуктивный греющий кабель имеет другие конструктивные особенности. Внутри расположен сердечник из ферромагнитных сплавов, на который наматывается токопроводящая жила. Каталог содержит более подробные характеристики этого изделия.

В сердечнике наводится электродвижущая сила при пропускании тока по токопроводящим жилам. Нагрев происходит за счет потерь в стали и потерь от тока. Соотношение потерь может различаться, и это зависит от марки изделия.

Саморегулирующиеся греющие кабели

Такой тип кабеля отличается от резистивных моделей не только тем, что имеет другую конструкцию, но и принципом работы. Он также содержит две токопроводящие жилы, имеет полупроводниковый эффект и слой внутренней изоляции. Сверху располагается экранирующая оплетка и наружная изоляция из полимерного материала.

Главные особенности саморегулирующегося нагревательного кабеля:

в роли греющего элемента выступает полупроводниковая матрица;

наличие экранирующей оплетки позволяет защитить изделие от воздействия собственного электромагнитного излучения;

наружное покрытие изготовлено из качественного материала, позволяющего защитить от воздействия различных факторов окружающей среды внутренние элементы;

внутренний изолирующий слой разделяет экранирующую оплетку и токопроводящие жилы.

Основное преимущество этого изделия – участки кабеля имеет разную нелинейную мощность. Это означает, что кабель самостоятельно подстраивается под температуру в окружающей среде, выдает необходимую температуру в различных ситуациях.

Виды резистивных кабелей

Изделия бывают нескольких видов: резистивные линейные и резистивные зональные кабели. Линейная модель представляет собой обычный провод, состоящий из одной или двух токопроводящих жил. Изделие простое в использовании, имеет свои преимущества и недостатки. Зональный кабель является разновидностью резистивных, в отличие от линейного имеет более сложную конструкцию.

Резистивный линейный одножильный греющий кабель имеет одну нагревательную жилу, покрыт несколькими термоустойчивыми изоляционными слоями. Поверх изоляции расположена экранирующая оплетка и наружная оболочка. Нагревательная жила имеет высокое удельное сопротивление, изготавливается из стали или ее сплава. Один из недостатков этого изделия – секция имеет определенную заводскую длину, которую нельзя регулировать. Резистивный линейный двухжильный кабель имеет две токопроводящие жилы, заключенные в слой термостойкой изоляции. Между изоляцией расположены цветные нити. Внутренняя оболочка изготовлена из полимерного материала, поверх находится оплетка из луженого медного провода. В качестве наружной оболочки использован полимерный материал. Преимущество этой модели – второй конец секции не нужно возвращать к источнику питания. Резистивный зональный греющий кабель имеет другую конструкцию, благодаря которой длину секции можно заказать и подобрать произвольно. Он состоит из двух токопроводящих жил, заключенных в изоляцию, а сверху располагается нихромовый греющий элемент. Наружная изоляция изготавливается из полимерного материала. Зональный греющий кабель отличается от линейного тем, что имеет окошки во внутренней изоляции. Благодаря этому можно подключить нагревательную проволоку к токопроводящему проводу.



Особенности монтажа

Для соединения проводов к греющему кабелю используются специальные гильзы, в качестве изоляции применяется термоусадочная трубка. Для более удобного монтажа можно приобрести специальный набор для подключения. Также необходимо использовать крепление для провода. Это может быть электрическая стяжка, специальный скотч, перфолента. В некоторых случаях может понадобиться специальный герметичный ввод в трубу определенного диаметра.