Как рассчитать сечение провода по диаметру

Сечение кабельной продукции и проводов всегда соответствует маркировке производителя. На самом же деле это утверждение редко является правдой. Большинство изготовителей такой продукции существенно отступают от общепринятых стандартов. Тем самым вынуждая покупателей искать либо лучших дилеров, либо искать сечение провода по диаметру самостоятельно.

Как и зачем проводить измерения

Диаметр поможет измерить специальный прибор. Практически у каждого мастера и практически у всех интересующихся техникой мужчин, есть в наличии штангенциркуль. Альтернативным измерительным прибором может стать и микрометр, который бывает механическим или электронным. Последний вариант намного эффективнее, ведь он не требует от человека специальных знаний. Электроника сама проводит измерения. Хотя такая модель будет стоить дороже и найдется в инвентаре не каждого домашнего мастера.

Измерению подвергается сама жила провода без изоляции. Поэтому перед выполнением замеров следует очистить небольшой кусок кабеля от обмотки и зачистить его до появления металла. В большинстве случаев такие манипуляции разрешают проводить даже торговцы. Альтернативным вариантом станет приобретение небольшого отрезка провода и проведение измерений на нем.

С помощью тех же измерительных приборов осуществляют замер диаметра. Подставив значение параметра в формулу или таблицу, получают настоящее значение сечения провода.

С точки зрения точности показаний, наиболее точным считается микрометр. Электронные модели обоих приборов дадут максимально точные результаты.





Альтернативным способом определения диаметра без измерительных приборов является использование стандартной линейки и отвертки. Этот вариант требует зачистки довольно обширного пространства, что не позволит сделать ни один продавец. Поэтому придется обязательно купить тестовый небольшой отрезок провода. Достаточно оголить жилу на 10 см. На цилиндрическую часть отвертки наматывают спиралью свободную от обмотки жилу. Каждый виток должен плотно прилегать к соседнему. Все они должны оказаться полными. Это значит, что обе стороны провода должны торчать в одном направлении.

Допускается создать около 10 витков. К началу первого прикладывают линейку в нулевой точке. Измеряется длина спирали, а затем это значение делят на количество витков. Результатом исчислений и становится диаметр провода.

Получение сечения по формуле

После того как диаметр провода будет найден, можно переходить непосредственно к проведению подсчетов сечения. Так как любой провод имеет круглое сечение, придется найти площадь круга. Для этого подходит формула S=πR2. Чтобы получить значение R или радиуса, необходимо имеющийся диаметр разделить на 2.

Таблица соответствия диаметров

Для определения сечения провода по диаметру, достаточно рассмотреть специальную таблицу. Она является официально признанным стандартом и включает в себя все значения. В ней представлены диаметры от 0,8 мм до 5,64 мм. Каждому из них соответствует определенное значение сечения. Оно колеблется в пределах от 0,5 мм2 до 25,0 мм2 соответственно.





Работать с таблицей гораздо проще, так не нужно использовать измерительные приборы. Каждый производитель кабельной продукции обязан указывать на проводах маркировку. Обязательной ее частью является указание диаметра. Хотя многие производители и искажают значение, в большинстве случае погрешность небольшая.

То же самое правило касается и измерительных приборов. Эталонных штангенциркулей очень мало, и купить их себе позволит лишь крупная компания или производство. Да и в быту от них нет видимой пользы. Соответственно, любой измерительный прибор имеет свою погрешность. Поэтому если результат вычислений примерно совпал с табличным значением, можно смело покупать провод.

Недобросовестные производители часто заявляют больший диаметр, чем фактический размер. Поэтому измерить его значение любым вышеописанным способом все же придется. Если же выявлена такая продукция, то стоит поискать другого производителя или же купить кабель с большим диаметром. В первом случае придется длительное время поискать честного производителя. Во втором – потратить большую сумму.

Как проверить сечение многожильного кабеля

Многожильный кабель или провод – это изделие, которое вместо одной цельной жилы состоит из множества проводков, переплетенных между собой. Для подсчета сечения придется изначально определить диаметр. Способ его получения абсолютно идентичен вышеописанным методам. Все дальнейшие расчеты проводят по аналогичной схеме.

При покупке провода нужно обратить внимание на его изоляцию. Она должна быть везде одинаковой, иметь единый параметр толщины по всей длине. Идеальным вариантом является поиск продукции, которую изготовили по ГОСТу, а не по ТУ.