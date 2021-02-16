Как устроена кабельная линия

Кабельная линия — комплекс оборудования, с помощью которого электрическая энергия поступает от производителя к потребителям. Такая линия состоит из одного или нескольких силовых проводов с двумя типами муфт — соединительными и концевыми — и инженерных сооружений. Линии вкапывают в землю или укладывают в специальные кабельные сооружения. В статье мы расскажем об особенностях их устройства.



Маркировка кабельных линий

Проектировщики кабельных линий присваивают каждой из них уникальный номер. Обычно линию называют по номерам трансформаторных подстанций, соединенных кабелями.

Например, если кабели тянутся от ТП5 к ГП11, линию называют 5 — 11.

Кабельные линии, проложенные открытым способом (не под землей), соединительные и концевые муфты получают от монтажников бирки, на которых пишут название или номер линии, сечение проводов и номинальное напряжение в сети.





Способы защиты от механических напряжений

Кабельную линию тянут по трассе так, чтобы сэкономить как можно больше провода, защитить его от механических повреждений, ржавчины, вибраций, возгораний из-за появления электрической дуги при разрушении изоляции.

Чтобы в линии не появились избыточные механические повреждения, провода укладывают с запасом по длине. Если линия открытая, монтажники оставляют запас длиной 35 см. Запасной провод не закручивают в кольцо, а оставляют висеть вертикально, чтобы он не перегревался.

Если провода проложены открыто и прикреплены, например, к стенкам коллекторов или каналов, их надежно фиксируют в конечных точках, там, где провода изгибаются и рядом с соединительными муфтами. Приспособления для поддерживания проводов ставят каждый метр.

На участках, где наиболее вероятны механические повреждения, провода закрывают металлическим уголком или другим прочным изделием. В местах, где линия заходит в здание или туннель, кабели укладывают в трубы.





Виды муфт

Открытые кабельные линии с напряжением +-1 кВ дополняют муфтами из свинца, линии с напряжением меньше 1 кВ — муфтами из чугуна.

Свинцовые муфты, установленные в туннелях или каналах, защищают разъемными металлическими кожухами. Если изоляция будет пробита внутри муфты, рядом расположенные провода не пострадают от возгорания.

Кроме свинцовых муфт для сборки кабельных линий используют эпоксидные муфты. Они актуальны для напряжения до 10 кВ.





Особенности подземной прокладки кабельных линий

Перед прокладкой проводов в грунте дно траншеи засыпают песком на высоту 10 см. Затем кладут провод и снова подсыпают песок. Важно, чтобы он не содержал крупных камней и строительного мусора — это вредит изоляции кабелей. Поверх песка укладывают покрытие, которое защищает провода от механических повреждений, и делают обратную засыпку.

Если напряжение линии превышает 1 кВ, кабели защищают от внешних воздействий плитами из бетона или создают кладку из несиликатного кирпича. Для линий с напряжением ниже 1 кВ защита нужна только на тех участках, где вероятность механических повреждений высокая.





Преимущества и недостатки кабельных линий

Плюсы:

Небольшая охранная зона . Она составляет 1 м в каждую сторону от провода. Минимальная охранная зона для воздушной линии — 10 м.

Можно выбрать оптимальный способ прокладки . Кабель можно вкопать в землю, закрепить на опорах, уложить в лоток или коллектор.

Легко подключить временные объекты . Для этого не приходится заниматься сложными электромонтажными работами.

Вкопанная в землю или прикрученная к стене здания кабельная линия защищена от гроз и ветров .

Вкопанными глубоко в землю проводами вряд ли заинтересуются вандалы.

Минусы: