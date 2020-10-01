Как выбрать монтажные провода: конструкция, маркировки, сечения

Характеристики проводов

От правильности подбора кабелей зависит не только длительность и качество эксплуатации подключаемых агрегатов, но и пожарная безопасность.

При выборе кабеля важно учитывать весь комплекс технических характеристик. Особенно важно обращать внимание на такие из них:

материал, из которого изготавливается жила;

конструкция изделия;

маркировка кабелей;

толщина слоя оболочки;

толщина изоляции жил;

применяемая расцветка жил.

Также, прежде, чем купить кабель, следует визуально проверить состояние товара на предмет возможных технических повреждений, а также поинтересоваться наличием соответствующих сертификатов.

Конструкционные особенности

В зависимости от конструкции различают одножильные (состоящие из одной проволоки) и многожильные (из нескольких проволок) провода. Одножильные виды характеризуются повышенной жёсткостью и отсутствием гибкости. При этом, чем больше сечение проводника, тем выше будет его жёсткость. Благодаря этой характеристике он поддаётся более эстетичной укладке и не требует опрессовывания концов.

Многожильный кабель имеет повышенную гибкость, что обеспечивает лёгкость его укладывания в коммутационные коробки и подведение его к выключателям и розеткам. Также он имеет более высокую проводимость за счёт большего суммарного значения площадей поверхностей жил. Такой провод значительно меньше поддаётся перегреву.

Не стоит путать одножильные кабеля с несколькими проводами, - у них каждая жила – это один провод, - с многожильными, у которых жила имеет несколько проводников. Согласно действующих правил многожильные кабеля не применяются для монтажа в жилье.

Также различают продукцию по составу жилы. Провода бывают медные и алюминиевые. Медные изделия отличаются высокой надёжностью и низким сопротивлением. При этом показатели тока у них выше, а нагреваются они значительно меньше по сравнению с алюминиевыми.

К тому же, медь более пластичная и труднее поддаётся процессу окисления, поэтому провода с медной жилой имеют более долгий срок эксплуатации без потери своих основных функциональных качеств.

От наличия тех или иных характеристик напрямую зависит цена кабеля.





Сечение провода

Сечение провода обозначает пропускную способность провода, которая измеряется в квадратных миллиметрах. Важно не путать данное понятие с диаметром кабеля, который измеряется при помощи обычной линейки. Для того, чтобы выяснить площадь сечения, понадобится величину диаметра подставить в специальную формулу и рассчитать её.

Прежде, чем заказать кабель, важно помнить, что при монтаже проводов рекомендуется подбирать материал с запасом пропускной способности. В противном случае при перегрузке может произойти оплавление изоляции. А при проведении расчётов округление всегда должно производиться в большую сторону.

Некоторые специалисты предпочитают подбирать кабеля с номинальным сечением гораздо выше расчётного. Однако в этом случае потребуется соответствующий перерасчёт защиты проводки и подбор качественных автоматов и УЗО.

Маркировка

Специальная надпись на поверхности кабеля включает все данные, которые смогут потребоваться при выборе продукции. Такую надпись пропечатывают либо выдавливают в процессе производства. Она должна чётко выделяться, контрастируя с изоляцией и хорошо читаться.

Маркировка содержит следующие данные:

марка провода, в которой скрыты главные технические и функциональные показатели изделия;

завод-изготовитель;

год производства изделия;

сечение; общее количество жил;

номинальные показатели напряжения.

Такая надпись по правилам наносится на протяжении всей длины проводника через определённые интервалы.





Вид упаковки

Для примера рассмотрим маркировку кабеля КГ-ХЛ. Упаковывается кабель КГ-ХЛ стандартным образом, независимо от разновидности – в бухты или в барабан. Бухты предназначаются для продаж в точках реализации, а барабаны используют строители и оптовые закупщики. На каждый кабель обязательно прикрепляется бирка с описанием.

На такой бирке дублируется информация с оболочки кабеля, а также предоставляются дополнительные сведения:

марка продукции;

название завода либо его товарный знак;

дата производства;

номер ГОСТа или ТУ;

порядковый номер барабана;

число отрезков с указанием их длины;

вес проводника;

знак соответствия качества;

отметка о прохождении ОТК.

Все главные технические показатели кабеля указываются в каталоге, которым рекомендуется пользоваться при выборе продукции.