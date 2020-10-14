Какие бывают материалы изоляции кабеля?

От чего зависит выбор типа изоляции

Выбор материала в каждом случае зависит от следующих факторов:

Рабочие параметры провода — ток и напряжение, на которые он рассчитан. Условия эксплуатации — проходящий через них ток, режим использования. Внешние условия: температура, влажность. Возможны ли механические воздействия на кабель — от этого зависит то, насколько прочна быть используемая изоляция. Место, где проложен кабель. Он может находиться в помещении, быть зарыт в земле или находиться на её поверхности.

В зависимости от конкретных условий подбирается нужный тип изоляции.





Характеристики различных типов изоляции

Каждый вариант имеет свои особенности, которые необходимо учитывать перед тем, как заказать. Далее будет рассказано о наиболее распространённых типах изоляции.

Резиновая изоляция

Такая изоляция может использовать материалы, имеющие естественное или синтетическое происхождение. Важными особенностями кабеля в резиновой изоляции являются надёжность и высокая гибкость резиновой изоляции. Это позволяет выполнять монтаж практически в любых условиях. Однако с течением времени резина изнашивается. При этом меняются химические свойства оболочки. В такой ситуации необходимо произвести замену.

Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ изоляция)

Материал обладает высокой стойкостью к неблагоприятным внешним условиям. Для изоляции может использоваться полиэтилен высокой или низкой плотности. Изоляция из вулканизированного полиэтилена не боится резких перепадов температур или влияния химически агрессивных веществ. Обычный не рекомендуется использовать там, где происходит нагревание. Это обстоятельство нужно учитывать, определяя, где могут быть использованы кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена.

ПВХ изоляция

Оболочка изготавливается из производных полимеров. Цена у кабеля с поливинилхлоридной изоляцией дешевле, чем другие материалы, используемые для изоляции. Механические и химические защитные свойства оболочки при использовании ПВХ относительно слабее.

Достоинствами является высокая эластичность и возможность придать дополнительные свойства при использовании специальных добавок. Таким образом, например, можно обеспечить стойкость при высоких температурах и способность сохранять эластичность при низких.

Бумажная изоляция

Её применение ограничено особенностями использования кабеля с бумажной изоляцией — напряжение не должно превышать 35 кВ. При этом чистая бумага не применяется. Чтобы использовать в качестве изоляционного слоя необходимо использовать специальную пропитку. Этот состав содержит воск, канифоль и масло. Для использования при высоком напряжении нужно будет использовать кабель с многослойной изоляцией.

Фторопласт

Этот способ изоляции считается одним из наиболее эффективных. Его использование имеет технологические особенности: лентой фторопласта обматывают кабельные жилы, затем их запекают. Высокая стоимость кабеля с фторопластовой изоляцией компенсируется надёжностью и долговечностью. Она обеспечивает качественную защиту от механических и химических воздействий.

Шёлковая изоляция

Такая разновидность по свойствам аналогична бумажной. Шёлк должен быть обработан при помощи специальных пропиток. Благодаря использованию этого материала изоляция является прочной и надёжной, однако кабель с шелковой изоляцией (она же обозначается как изоляция из полиэфирных нитей) не может применяться при наличии высоких температур.

Использование различных неорганических материалов

В таком качестве применяются:

Эти материалы считаются очень стойкими к агрессивному химическому воздействию или высоким температурам. Для изоляции обычно применяют нити из этих материалов, которыми обматывают провод.

Как правильно использовать изоляцию

Чтобы она действовала эффективно, нужно принять во внимание следующее:

Необходимо выбрать в каталоге подходящую разновидность, исходя из конкретного использования, требований и возможностей. Нужно осмотреть кабель. При наличии потёртостей и повреждений оболочки нужно воспользоваться термоусадкой или аналогичным способом.

При наличии значительных повреждений потребуется полная замена провода.

