Какие бывают автотракторные провода

Разновидности автотракторной проводки

Данные изделия представлены на рынке широким номенклатурным рядом. Для каждой марки провода характерны специфические функциональные особенности и технические характеристики. Изготавливаются они в соответствии с предусмотренными для этого техническими условиями и международными стандартами.

В зависимости от условий эксплуатации и функций, выполняемых ними, автотракторные провода различаются по номинальному сечению и наружному диаметру. Их разделяют на следующие марки:

ПВА – представляет собой гибкое изделие с медной жилой, теплостойкое благодаря наличию ПВХ изоляции;

ПГВА – очень гибкий провод с одной медной жилой, с ПВХ изоляцией;

ПГВАЭ – гибкий, с одной жилой из меди, оснащён экраном, с ПВХ изоляцией;

ПВАМ – гибкий медный одножильный провод, присутствует ПВХ изоляция;

ПВАМЭ – медная жила отличается повышенной гибкостью, изоляция ПВХ тонкостенная, присутствует экранирование, может быть одно- и двухжильный, в ПВХ оболочке;

ПВАМВ – медный гибкий провод, тонкостенная ПВХ изоляция, ПВХ оболочка;

ПВАМДЭ – медный двухжильный гибкий провод с ПВХ изоляцией, экранированный, в ПВХ оболочке, отличается теплостойкостью;

КВВА – автотракторный кабель, применяемый для систем ABS$

КВУА – автотракторный кабель для систем ABS;

ПВАМДЭ – медный многожильный провод с высокой гибкостью, присутствует тонкостенная поливинилхлоридная изоляция, экранированный, теплостойкий, в поливинилхлоридной оболочке.

Изоляция проводов

Изоляция проводов может быть выполнена в одном сплошном цвете либо иметь комбинированную расцветку. Комбинированный вариант представляет собой сочетание параллельных полосок двух цветов, при этом один из них является основным. Вспомогательный цвет имеют одна или две полоски.

Экранирование выполняется медной лужёной проволокой в виде оплётки.

Технические характеристики

Для автотракторных проводов характерны следующие технические качества:

термостабильность;

длительный срок службы (не менее 10 лет);

повышенная устойчивость к возможным ударам, изгибам, завиваниям и растрескиваниям;

хорошая переносимость вибрационных нагрузок;

не подвергаются поражениям плесневыми грибками;

не вступают в реакцию и не поддаются воздействию бензина и минерального масла;

в случае одиночной прокладки не распространяют горение (некоторые марки не горят даже при прокладке пучками);

повышенная устойчивость к тепловой усадке (до 15 минут при температуре 150 градусов).

Условия эксплуатации

Автотракторные провода рассчитаны на их эксплуатацию при температуре воздуха от 40 градусов мороза до 40 градусов тепла. В соответствии с ГОСТом климатическое исполнение предполагает категорию размещения 1, 2. Определённые марки проводов производятся в едином климатическом исполнении. Они предназначаются для эксплуатации в местностях с умеренным и тропическим климатом.

Для всех марок автотракторных проводов характерной является повышенная гибкость, которая требуется для надёжного соединения оборудования и приборов механизма, работающих в течение продолжительного периода при повышенных температурах.

Также в соответствии с требованиями ГОСТа провода перед введением их в эксплуатацию следует выдержать при нормальных климатических условиях не менее 24 часов.





Особенности покупки

Для того, чтобы купить автотракторные провода, следует воспользоваться каталогом, в котором представлен весь ассортимент продукции. При этом требуется обладать информацией о точном предназначении отдельно взятой марки и предстоящих условиях эксплуатации.

Заказать автотракторные провода лучше у проверенных поставщиков, так как от их качества зависит продолжительность бесперебойной работы транспортного средства. При покупке следует обращать внимание на форму сечения провода, толщину токопроводящей жилы, вид и способ наложения изоляции, наличие оболочки. От этих показателей зависит его химическая стойкость и склонность к нагреванию.

При этом важной является информация также о климатических условиях, в которых будет работать техника, так как для каждого вида проводов предусмотрены свои допустимые минимальные и максимальные показатели температурного режима.

Ценовая политика

зависит от их технических характеристик. Поэтому перед покупкой очень важно определиться с нужной маркой провода в соответствии с его функциональными особенностями. Это станет залогом качественной работы техники и не потребует дополнительных финансовых расходов.