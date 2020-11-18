Какие провода следует применять при наличии масел и эмульсий в местах их прокладки

Особенности конструкции с техническими характеристиками маслостойких кабелей

Как правило, все маслостойкие кабели имеют следующие технические характеристики:

токонесущую однопроволочную, многопроволочную жилу из меди;

сечение проводящего жильного проводника на 2,5-240 квадратных миллиметров;

наружный диаметр в 25,4 миллиметра;

изоляцию из силиконовой резины, полимера, термопластичного эластомера, поливинилхлоридного пластиката;

рабочее напряжение до 10 киловатт;

интервал рабочей температуры до 65 градусов.

В каждом маслостойком кабеле применяется термоизолирующая защита. В основном, сердечник покрывается с помощью маслоустойчивой резины. Поверх нее укладывается поясная изоляция, чтобы делать заземление и управление. В случае переменного рабочего напряжения больше 6000 Вольт, токонесущая жила и изоляция покрывается полупроводящим резиновым экраном.

Если кабель повреждается от грызунов, разных механических нагрузок, в кабельной конструкции используется стальная оцинкованная проволочная намотка.

Марки маслостойких проводников

Сегодня при наличии масел и эмульсий в местах их прокладки используют кабели следующих видов:

КГН;

КПГСН;

ПРМ;

КНР.

Кабель КГН считается силовым гибким кабелем, который применяется, чтобы подключать передвижные установки на рабочий показатель переменного напряжения 660 Вольт с частотой до 400 Герц. Эксплуатация возможна как на поверхности земли, так и воды, если есть защита от попадания погодных осадков, солнечных лучей. Кабельная конструкция включает в себя токонесущую жилу из медной проволоки, изоляцию из резины, оболочку из резины, устойчивую к маслу и горению. Конструктивные особенности проводника помогают использовать его при повышенной влажности помещения, чрезмерном воздействии горючих смазочных материалов на поверхность кабеля.





Кабель КПГСН применяется, чтобы обеспечивать электрической энергией передвижные установки, краны, тали электричеством при номинальном переменном напряжении в 660 Вольт и частоте в 400 Герц. Прокладка проводника возможно на земле с водой и открытым воздухом. Кабель стойкий к солнечным лучам, отличается высокими показателями гибкости, имея незаменимые конструктивные особенности, а именно, резиновую изоляцию и оболочку. Полиэтилентерефталатная пленка используется, чтобы отделять изоляцию от сажи, которая с течением времени повреждает изоляцию и снижает срок работы проводника. Отличается от предыдущего проводника кабель наличием сердечника. Он улучшает жесткость. Из-за того, что в конструкции КПГСН есть негорючая резина, его можно использовать при возможном воздействии указанных факторов. Аналогом источника при этом служит КПГСНЭ с экраном.

Кабель ПРМ считается гибким проводом, который можно использовать в подсоединении к сети бытового электрооборудования, электромашин. Он имеет резиновую изоляцию, корпус и оболочку. Последняя имеет свойство маслостойкости. Ближайшим аналогом источника является ПСГ. Он нужен, чтобы подключать электрические приборы и машины к 450 вольтным сетям. Конструкция аналогового и оригинльного проводника позволяет его прокладывать в пожароопасных зданиях.





Кабель КНР - провод, используемый на водных суднах, чтобы питать осветительные сети, сигнализационные системы, бортовую автоматику и делать межприборные присоединения. Изоляция изготавливается из резины, а хлоропреновая оболочка из каучука. Кабель не подходит для сильных, частых изгибов. Отличается устойчивостью к радиации солнца и горючим смазкам. Во время одиночного прокладывания провод не подвергается горению. При особых условиях его можно заменить на КНРЭ. Он отличается от предыдущего проводника экраном.

В качестве заключения можно указать, что при наличии масел и эмульсий в местах кабельной прокладки можно использовать также проводники JZ-500, H07RN8-F, H01N2-D и Olflex 140 CY. Эти устройства подходят для работы в сухих, влажных помещениях, открытых местностях. Не подвергают горению и имеют устойчивость к маслам.