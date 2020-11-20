Каким кабелем делать ввод в дом

Какой кабель подходит для подключения по воздуху

Чтобы сделать подключение кабеля, создать качественное, безопасное соединение линии, необходимо выбрать не просто прочный проводник, но и тот, который не разрушается под солнечным светом. Для этой цели можно использовать силовую коаксиальную марку кабеля АВК, кабель, имеющий трос и медные жилы ВВСГ. Чаще всего в таких ситуациях используется самонесущий тип изолированного провода СИП. Какой проводник лучше подходит для ввода в дом из вышеназванных, точно сказать нельзя. Все проводники подходят для того, чтобы подводить электрическую энергию от ВЛЭП к учетному узлу. Медные кабели выдерживают большую нагрузку тока, по сравнению с алюминиевыми, даже несмотря на то, что они при этом имеют одинаковое сечение. Цена их выше. В результате, делая выбор в пользу того или иного проводника, нужно отталкиваясь от бюджета и технических характеристик.

Проводниковое сечение указывается в техническом задании, одобренном электроснабжающей компанией. Оно зависит от суммарной потребительской нагрузки. Но, по требованиям ПУЭ, кабельное жильное сечение должно составлять не меньше 10 квадратных миллиметров для меди и 16 квадратных метров для алюминия. При этом должно соблюдаться следующее условие: совмещенный PEN-провод не разделяется на провод нулевой защитный и рабочий.

Крепление самонесущих кабелей происходит с помощью двух способов:

изолятора;

специальной арматуры.

Подключение с использованием арматуры считается более передовым методом. С помощью нее выполняется натяжение с закреплением кабеля. При этом она обладает определенным запасом прочности. Его превысить, например, если на кабель упадет дерево, арматура начинает непременно разрушаться, высвобождая кабель. Однако ее применение позволяет снизить риск обрывов.





Общие требования прокладки кабеля или провода по воздуху

Расстояние от столба до дома должно быть не больше 25 метров, в противном положении, необходимо поставить еще один дополнительный столб. Подключение по воздуху рядом с дорогами общего пользования должно быть на расстоянии не меньше 6 метров.

Воздушная прокладка кабеля сопряжена со своими преимуществами. Ее осуществлять быстро, стоит она дешевле. Недостатком является высокий риск обрывов кабеля, если произойдет падение дерева. Кроме того, в этот момент будет ограничен проезд для автомобилей, строительной техники.

Какой кабель нужно использовать, чтобы сделать ввод электричества в дом, используя наземную прокладку

Если был выбран подземный способ прокладки кабеля, проводник опускается по столбу через трубу и прокладывается под землей. Высота трубы над землей при этом составляет не меньше двух метров. Данный способ прокладки трудоемкий. На него необходимо дополнительно тратится, чтобы обустроить траншею.





Глубина траншеи при этом составляет 700 миллиметров, если речь идет о прокладке небронированного источника в канале кабеля, трубе из полиэтилена или асбеста. Глубина в 700 миллиметров подойдет для укладки бронированных кабелей. Глубина в 1000 миллиметров и больше подходит для прокладки небронированного источника, не имеющего дополнительной защиты.

Каким кабелем делать ввод в дом при подземной прокладке

Чтобы выполнить электромонтажную работу таким способом, следует остановить свой выбор на бронированных источниках с маркировкой ВБШв, АВБШв. Также для работы подойдут кабели, не имеющие защиты от физических повреждений - АВВГ, ВВГ. Важно указать, что при этом подвод кабеля к учетному узлу выполняется через фундамент или делается через стенку. Кабельный проход к дому осуществляется в металлической трубе. Место входа заполняется с помощью негорючего материала. Запрещается при этом заведение кабеля в дом под его основанием. Это связано с тем, что проводник может быть поврежден при усадке.

В результате, если происходит подключение дома от линии электрической передачи следует непременно предусмотреть контур заземления и заземлить все виды токопроводящих частей, в том числе броню кабеля.