Каким проводом можно подключать заземление? Сечение и расчет провода заземления

Заземление – это процесс подключения проводом , которые не проводят электрический ток, к специальному элементу, называющемуся заземлителем. Это процесс является неотъемлемой частью любого рабочего процесса с электрооборудованием. Ведь это единственный способ защитить себя или рабочий персонал от повреждений электрическим током. Используется заземление для отвода электричества от поврежденного или сломанного станка. В этом случае закоротивший элемент пробьет не на станину, с которой контактирует человек, а уйдет в землю или шину.

Типы заземления

Перед тем как отправиться в магазин за покупкой заземляющего провода, следует ознакомиться с основными типами заземления. Средин их:

Рабочее. Предназначено для обеспечения нормального функционирования любого оборудования. Если его не выполнить, то использование электрической сети будет практически невозможным. Защитное. Предназначено для предотвращения получения травмы человеком в результате воздействия электрического тока. Нашло применение как в быту, так и на производстве. Защитное заземление может быть использовано для предотвращения попадания молнии или для снижения вероятности удара током, сформировавшимся на корпусе любого оборудования.





Последний вариант считается наиболее распространенным, так как используется не только на производстве, но и в домашних условиях.

Назначение и принцип организации заземления

Заземляющий провод обязательно должен быть подключен к металлу, который не при каких обстоятельствах не может оказаться под воздействием электрического тока. В случае возникновения электрического заряда на корпусе оборудования или техники, он по проводу переместится на этот металл и буквально уйдет в землю, минуя тело человека. Специфика процесса заключается в том, что низкое сопротивление позволяет быстрее сработать защите и УЗО.

Ярким примером объяснения становится то, что заземляющий контур имеет максимальное значение сопротивления всего 4 Ом, в то время как тело человека – 1 000 Ом. В физике этот процесс объясняется законом Ома. Электрический ток движется всегда по пути с наименьшим сопротивлением.





Соответственно, защитное заземление призвано решить сразу несколько основных задач. А именно:

защитить человеческую жизнь посредством уменьшения разницы потенциалов;

отвод электрического тока в землю и провоцирование срабатывания защитной техники – УЗО или автоматов.

Поэтому при обустройстве заземления часто монтируют в систему защитное оборудование. Эти приборы должны максимально быстро реагировать на любые изменения состояния электрического тока и перекрывать его поступление к проблемному участку. Чем больше скорость организации этого процесса, тем лучше для оборудования и человека.

Требования к сечению

Практически все производственные помещения и большинство домашних квартир, сталкиваются с необходимостью самостоятельного обустройства заземления мастером. В первом случае это вызвано необходимость подключения новых станков и технических приборов. Во втором тем, что до 1998 года в многоквартирных домах не создавали даже шины.

Учитывая ПУЭ, можно организовать четыре разные схемы. А именно:

TN-S. В этом случае выделяется одна нейтраль и один проводник. Этот вариант подходит для сети с переменным напряжением. TN-C. В этом случае ноль и заземление является одним и тем же проводом. Часто используется в старых квартирах, где нейтраль проходит отдельно. TT. Прямо отвод земли на любое оборудование. IT. Осуществляется соединение с корпусом. Мастер использует сопротивление или изолирует проводящий ток элемент.



Для выбора подходящего сечения необходимо учитывать еще несколько важных моментов. Среди них выделяют тип заземления. Он может быть стационарным или переносным. В первом случае он не будет постоянно находиться на одном месте. Во втором – его можно будет перемещать не только на другое расстояние, но и другой объект.

Для бытового использования следует выбирать первый способ. Поэтому именно на него и будет происходить акцент при выборе сечения.

Для предотвращения ошибок, следует придерживаться некоторых основных правил. Среди них:

Сечение фазных проводников. Есть значения ≤16, <16 но ≤35, ≥35. Наименьшее значение сечения защитных проводников. Исходя из вышеуказанных данных – S, 16 и S/2.

Обо параметра высчитывают в мм2. S – сечение фазного провода.

В жилом доме редко применяют провода с сечением более 4 мм2. Соответственно, сечение заземляющего провода должно быть такого же значения. В некоторых случаях, для проверки результатов можно использовать математическую формулу. Для ее использования придется узнать ток КЗ, затраченное время на срабатывание защиты, вид изоляции и тип прокладки. Соответственно, такой способ на практике применяется крайне редко.



