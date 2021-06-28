Какое сечение кабеля нужно для подключения 15 квт при вводе в квартиру?

Что зависит от диаметра сечения проводника?

Между параметрами диаметра сечения и величины тока, которую он может максимально провести через себя, стоит прямая зависимость. Об этом говорят законы физики. Поэтому, если через проводник проходит ток с показателями, превышающими граничную цифру, то кабель нагревается. Важно, что чем дольше по времени это воздействие будет происходить, тем выше будет температура нагрева. Даже при небольшой силе тока проводники могут значительно нагреваться. Чтобы соблюсти баланс между сечением проводника и его безопасностью используются специальные таблицы. Мы поможем подобрать оптимальный кабель для квартиры на 15 кВт.

Если речь идет о квартире, то вышесказанное можно изложить другими словами.

Понятие «диаметр сечения» подразумевает не только миллиметры, но и границу киловатт, которые расходуются в помещении. При этом учитывается одновременное потребление тока электроприборами. Чем этот параметр кабеля больше, тем больше техники можно включать одновременно без опасений. Сечение кабеля может выдержать и мощность, выходящую за предельную норму его диаметра. Но при таком длительном воздействии на проводник происходит его нагревание, плавится изоляция, может произойти перегорание и даже пожар.

Отнеситесь к выбору диаметра сечения серьезно. Ведь это не только удобство пользования электроприборами, но и гарантия вашей безопасности.

Давайте разберемся, какой проводник нужно использовать для квартирной электросети на 15 кВт при напряжении в 380 и 220 В.





Какие бывают проводники для сети на 15 кВт

В первую очередь, важно знать трехфазный или однофазный кабель стоит использовать для ввода в квартиру. Трехфазный проводник обеспечивает уменьшение нагрузки на номинал вводного автомата и электросеть. Но здесь есть свои минусы – размеры распределительного щитка. Он будет более громоздким, так как автоматы займут 3 или 4 модуля, да и сам их размер больше.

Трехфазная сеть подразумевает напряжение в 380 В. Для обеспечения защиты от короткого замыкания в обязательном порядке следует устанавливать трехполосный автомат. В основном трехфазный проводник используется для квартир с электроплитами, системами отопления, работающими на электропитании, и другими устройствами, которые потребляют достаточно много тока.

Однофазная сеть несет напряжение в 220 В. Этого вполне достаточно для работы стандартных электроприборов (чайник, микроволновка, компьютер, стиральная машина и т.п.).

Кабель различают и по материалу сердцевины. По этому параметру он бывает:

медный;

алюминиевый.

Алюминиевые провода дешевле и легче, но их сопротивление больше по сравнению с медными кабелями. В современных домах алюминиевые кабели почти не используются.





Расчёт диаметра сечения кабеля

Для начала нужно выяснить, сколько электроприборов будет работать в квартире, и суммировать их мощность. Одновременное их включение маловероятно. Поэтому для вычисления потребляемой мощности в конкретной квартире берут всего 75% от общей суммы. Полученная цифра учитывается при подборе диаметра сечения проводника.

При подсчете важно учесть также способ монтажа проводки в квартире. Она может быть открытой и скрытой. В зависимости от этого одинаковое сечение кабеля дает разные показания длительно-допустимых токов.

Рассмотрим, какое сечение кабеля следует использовать при разных фазах:

При открытом способе монтажа электросети с напряжением в 380 В и мощностью в 15 кВт разумно использовать медный проводник с сечением не менее 4 кв. мм. Важно, чтобы он выдерживал ток от 41 А. Если речь идет об алюминиевом кабеле, то он выдерживает силу тока от 60 А при сечении 10 кв. мм. Если провода монтируются закрытым способом, то они подвержены быстрому нагреванию. Поэтому и показатели сечения должны быть большими. Рационально использовать алюминиевый проводник с диаметром не менее 16 кв. мм, а медный – от 10 кв. мм. Для однофазной сети в 220 В и мощностью 15 кВт используют медный кабель с сечением не менее 10 кв. мм. Он способен пропустить ток 70-80 А. Алюминиевый провод должен быть с показателями сечения от 36 кв. мм, а сила пропускаемого тока будет составлять до 75А.

Можно ли проводить кабель с завышенным показателем сечения, зачем это необходимо? Можно. Это даст в будущем возможность устанавливать дополнительные электроприборы в квартире без риска. Но слишком превышать этот показатель тоже не стоит, так как вводный кабель может быть мощнее электропроводки в квартире, что небезопасно в эксплуатации.