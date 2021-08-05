Какого сечения должен быть сварочный кабель?

Так, к примеру, если данный параметр меньше требуемого, аппарат попросту может перегореть или уйти в защиту при высоких нагрузках. Выбирая сечение провода, стоит, в первую очередь, учитывать ток, с которым работает сварочный аппарат.

Определяем сечение правильно

Сведения о диаметре сварочного кабеля узнать несложно. Они указываются производителем в техописании и каталоге. Кроме того, если известно, сколько жил в кабеле, можно без проблем вычислить сечение по диаметру изделия.

Определить сечение собственными силами возможно, применив парочку действенных и совсем несложных вариантов.

Используем штангенциркуль и микрометр

При помощи устройств измеряют диаметр жилы, она должна быть полностью зачищена от изоляционного слоя. Измерять лучше сразу в нескольких участках – так показания будут максимально верными.

Еще из школьной программы каждый должен знать формулу площади круга (в нашем случае, в роли круга выступает сечение): S=R2. Упростив формулу путем деления на четыре, получим другую, именно она поможет узнать диаметральное кабельное сечение: S=(3.14*D2)/4 или S=0,785*D2.

Конкретный пример. Путем измерений был определен диаметр жилы – 1,6 мм. Умножаем по формуле и получаем 0,785*1,6*1,6=4,009466 мм2. То есть сечение провода равно примерно 4 квадратам.

Измеряем линейкой

Когда рядом нет подручных описанных выше инструментов, на помощь приходит обычная школьная линейка. Для этого жилу необходимо предварительно очистить, намотать на карандаш, чтобы получилось не менее 15 витков. Чем тоньше проводник, тем больше таких витков должно быть. При этом наматывать лучше поплотнее – так погрешность можно свести к минимуму. После этого – линейкой промеряем длину намотанного изделия и делим на количество витков. Полученная цифра и будет диаметром жилы.





Ну а дальше останется воспользоваться вышеприведенной формулой и вычислить, какое сечение у данного провода.

Табличные параметры

Пожалуй, самый простой вариант из имеющихся. Но для него также понадобится штангенциркуль или микрометр. Итак, меряем, толщину диаметра жилы, в таблице определяем сечение:





Как сделать максимально правильный выбор?

Как уже отмечалось, необходимое сечение выбирается, исходя из тока и с учетом его силы. Чтобы оценить, какой кабель вам подойдет, воспользуйтесь следующей таблицей:





Наряду с сечением не менее важно подобрать и оптимальную длину кабеля. Стоит помнить простое правило: чем больше длина, тем выше сопротивление и индуктивность провода (при этом сечение остается неизменным). Многие специалисты считают, что оптимальной длиной являются до 10 м. Если нужно больше, можно просто использовать спецудлинитель. Особенно с учетом того, что инверторные агрегаты, которые применяются чаще всего в личных целях, достаточно компактные и весят немного, при необходимости их без особых проблем можно перенести в нужное место.

Выбираем сетевой кабель: на что обратить внимание?

Как известно, кабель необходим не только для того, чтобы подключать электроды и массу к сварочному аппарату. Устройство также нуждается в питании от электросети. Сварочный ток способен порой достигать огромных величин, измеряющихся сотнями Ампер, вне зависимости от разновидности аппарата для сварки. Что касается питающего тока, то он гораздо ниже и достигает значений до 50 Ампер.

Чтобы сварочный аппарат работал адекватно, ему вовсе не нужен слишком толстый провод. Для однофазного бытового инверторного аппарата подойдет кабель из меди с жильным сечением составляет до 5 кв. мм. Если объект не заземлен, применяют 2-жильный кабель, если заземление есть – трехжильный.

Что касается длины, то она может быть разной. Обычно достаточно 5 м. Ну, а если есть необходимость использования переноски, выбирайте ту, сечение которой 2,5 кв. мм. В случае, если длина до 20 м и с сечением 4 кв. мм – с длиной более 20 м. Если будет применяться достаточно длинный кабель переноски, лучше сразу обзавестись катушкой – это упростит размотку и смотку изделия.

Что касается промышленных аппаратов, целесообразно использовать четырехжильные провода с сечением не менее 4 и не более 6 кв. мм. В обязательном порядке проверяйте, насколько правильно выполнено подключение и позаботьтесь, чтобы кабели достаточно охлаждались.