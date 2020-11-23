Какой кабель использовать для проводки на улице под землей

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Благодаря проводке в земле можно решить множество проблем. Погодные условия с солнечным светом не способны оказывать серьезного влияния. Внешний вид помещения с прилегающей территорией не нарушается. Недостаток заключается в трудовой затратности электрического монтажа, необходимости привлечения строительной техники, чтобы раскапывать траншею. Чтобы прокладывать кабель на улице, необходимо использовать провода СИП, ПВС, ВВГ, ВБбШв с их разновидностями.





СИП служит самонесущим изолированным проводом. Его жилы выполнены из алюминия, но есть варианты со сталью внутри алюминиевых жил. Есть СИП, где идет оголенная несущая нейтраль, которая применяется для воздушной линии электрической передачи. Изоляция провода создается из сшитого полиэтилена. Она обладает прочностью, устойчивостью к ультрафиолетовым лучам, по этой причине она применяется на улице без гофры. От опоры линии электрической передачи СИП протягивается по воздуху от дома.

Чтобы сделать монтаж самонесущего провода, необходимо применять различную фурнитуру. Для этого подойдут прокалывающие зажимы с растяжками и изолирующими коробками. Чтобы организовать надежное электрическое снабжение, необходимо применить все приспособления. Соединение с помощью медного ввода в дом необходимо выполнять через клеммники с болтовым соединением, прокладкой металлической шайбы. СИП можно прокладывать на улице по стене. В такой ситуации его непременно необходимо помещать в гофротрубу, чтобы защищать от протирания с механическими повреждениями. Для него не нужно использовать защиту для прокладки на улице.

ПВС является проводом, имеющим виниловую, соединительную изоляцию. Жилы в нем медные, многопроволочные. По количеству их представлено 5 штук, все они имеют различное сечение. Основным назначением данного провода считаются удлинители. По своей конструкции провод отличается гибкостью. Он прекрасно подойдет, чтобы организовать подключение электрогенератора. Благодаря своему небольшому сроку годности, его не следует использовать для монтажа проводок, подключения разных объектов.

В список его достоинств входят следующие качества:

гибкость;

устойчивость на истирание;

толстая изоляция.

Проводник обладает малым сроком службы, ограниченной сферой применения.

Кабель ВВГ - самый универсальный проводник для уличного монтажа. Он делается из винила и в нем нет брони. Жилы его создаются и монолитной меди. Если маркировка его включает букву А, значит, проводник делается из алюминия. На данный момент есть множество изделий с улучшенными параметрами безопасности. Есть проводник, не поддерживающий горения и не имеющий дымовыделения. ВВГ подходит для прокладки в земле, при этом он должен быть обязательно защищен, проложен в полиамидной гофротрубе, лотке или металлорукаве. Для защиты от внешних механических повреждений его необходимо поместить в ПНД трубу. ВВГ отличается универсальностью и большим сроком службы.





ВБбШв - медный проводник с виниловой изоляцией жил и шлангом из винила. В список его достоинств входит высокая устойчивость к механическим повреждениям, отсутствие необходимости дополнительной защиты. Недостатком служит большой вес, неудобство монтажа и необходимость заземления брони.

Отдельно можно указать про телефонные кабели. Их можно прокладывать в земле с использованием трубы или бронированных источников. Технология их монтажа схожа с электрической прокладкой.

В результате, СИП, ПВС, ВВГ, ВБбШв и их модификации можно прокладывать в земле, используя для этого гофру, металлический рукав. Защитные средства, удлинители, переноски можно не использовать, если на кабелях представлена броня. Подбирая кабель для электромонтажа также нужно учитывать температуру, ветер, снег и гололед, учитывать возможность нечаянного физического повреждения изоляции кабеля. В противном случае, электромонтажная работа не удастся.