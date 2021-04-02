Какой греющий кабель лучше для обогрева труб?

Греющий кабель трансформирует электрическую энергию в тепловую. Его применение позволяет просто и эффективно поддерживать эксплуатационные характеристики трубопровода и других конструкций в период низких температур. Используют кабельный обогрев в бытовых и промышленных условиях. При выборе важно подобрать правильный тип кабеля, мощность и конструкцию. О том, как это сделать, пойдет речь далее.

Для чего используется греющий кабель?

Не всегда есть возможность проложить трубопровод в грунте ниже уровня промерзания. Греющий кабель поможет защитить трубы от замерзания в холодный период года. Даже теплоизоляция не даст такого эффекта, как нагревательный элемент. Простота устройства, монтажа и универсальность проводника позволили использовать его для решения разных бытовых и промышленных задач:

обогрев дорожек в саду, ступенек на пороге позволит предотвратить обледенение и травматизм;

система теплый пол в доме;

обогрев водостока, трубопровода для подачи воды или канализационной системы;

предотвращение образования льда и залежей снега;

разогрев замерзших объектов.

Греющий кабель позволит поддерживать необходимую температуру, чтобы предотвратить замерзание воды, обледенение, падение глыб льда или снега с крыш. Классифицировать кабели можно на 2 типа: резистивные и саморегулирующиеся.





Резистивный греющий кабель

Резистивный кабель для низких температур отличается простой конструкцией, невысокой стоимостью, стабильным и надежным поведением в течение всего срока службы. Кабель греет равномерно вдоль всей длины. Чтобы регулировать температуру, избежать перегрева, включать и выключать проводник, потребуется терморегулятор. Собственно это и является его главным недостатком. Также к минусу стоит отнести тот момент, что кабель нельзя разрезать, иначе возрастет его теплоотдача. Поэтому при его прокладывании необходимо сразу определить точную длину. Принцип работы простой. Выделение тепла происходит при прохождении электрического тока по жиле.





Резистивный кабель делится на виды:

Одножильный. Состоит из токопроводящей жилы, изоляции из фторопласта, экранирующей оплетки и внешней изоляции. Используют для создания замкнутых контуров. Можно проложить самостоятельно, главное, правильно высчитать необходимую мощность и длину.



Двухжильный. Отличается наличием 2 жил и возможностью один край закрыть герметичной муфтой без подсоединения к питанию.



Зональный. Улучшенная модель, которая позволяет разрезать кабель в определенных зонах, где установлена спираль. Если проводник перегорит в одном месте, это приведет к образованию холодной зоны на отрезке между спиралями.

На замену резистивному кабелю приходит более удобный саморегулирующийся проводник.

Саморегулирующийся греющий кабель

Особенностью этого типа является наличие матрицы, которая находится между токоведущими жилами, и она саморегулируется. На мощность и КПД нагрева влияет сопротивление матрицы, которое зависит от температуры окружающей среды. Таким образом, тепло выделяется только на том участке, на котором это необходимо, что способствует экономии электроэнергии. Кабель включает внешнюю оболочку, оплетку, термопластичный эластомер, изоляцию, саморегулирующуюся матрицу и токопроводящую жилу.





Преимущества:

простота монтажа и эксплуатации без нанесения вреда окружающей среде;

можно самостоятельно установить кабель;

высокая эластичность и гибкость, что позволяет прокладывать кабель в любых местах;

экономия электроэнергии;

можно установить только в одном месте, где происходит замерзание;

можно укладывать внахлест, не опасаясь перегрева.

Недостатком такого вида греющего кабеля является его стоимость. Именно поэтому резистивный кабель все еще пользуется спросом.

Критерии выбора

Чтобы купить подходящий кабель, ориентируются на следующие критерии:

Материал внешней изоляции. Этот параметр зависит от условий эксплуатации. Если проводник необходимо проложить внутри водопроводной трубы, то изоляция должна быть из фторопласта. Для обогрева канализации или водостока выбирают изделия с полиолефиновым покрытием. Фторполимерная изоляция обеспечивает необходимую защиту от ультрафиолетовых лучей.



Наличие оплетки. Оплетка создает дополнительную защиту от механических повреждений, а также выполняет функцию заземления. Кабель без оплетки отличается более низкой стоимостью.



Мощность. Кабель мощностью 10 Вт/м подходит для трубы диаметром до 25 мм. Термокабель мощностью 16 Вт/м используют для диаметра трубы 25-40 мм. Труба диаметром 40-60 мм прогреется проводником мощностью 24 Вт/м. Для диаметра 60-80 мм используют термокабель на 30 Вт/м. От 40 Вт/м применяют для больших диаметров.



Температурный класс. Для бытовых целей используют термокабели, нагревающиеся до +65°С. Среднетемпературные подогреваются до +120°С. В промышленных целях используют кабели, нагревающиеся до +190°С.

При покупке лучше отдать предпочтение известным и надежным производителям.

