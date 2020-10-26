Какой кабель использовать для проводки на улице по воздуху?

Организуя домашнюю электропроводку, многие выбирают первые попавшиеся варианты кабелей. Прокладывая кабель на улице по воздуху, нельзя доверяться случаю. Кабель необходимо выбирать по температуре, влиянию ультрафиолетовых лучей, повышенной влажности и риску механических воздействий. Нужно подходить к выбору источников для уличной проводки внимательно.

Конструктивные особенности и маркировка воздушных кабелей

Чтобы не допустить ошибку при выборе проводника, необходимо понять тонкости маркировки и расшифровать каждую букву названия каждого изделия. Все кабели условно бывают одножильными, многожильными. Жила может иметь цельную структуру или состоять из большого количества проволок, имеющих небольшое сечение. Во втором случае провод становится мягким, лучше прогибается и почти не ломается при перегибе.

Жилы формируется из двух металлов. Они бывают:

алюминиевыми;

медными.

Исключением служат изделия, которые формируются из двух сплавов. К примеру, СИП кабель для уличной проводки обладает алюминиевыми и стальными жилами. При изготовлении изоляции применяется резина с поливинилхлоридом, полиэтиленом и свинцом.

Маркировка

Каждый провод имеет свою буквенную маркировку. Каждая буква имеет свое обозначение. Первая буква на установочных проводах обозначает материал изоляции, вторая - материал жилы, третья - марку изделия, четвертая - конструкцию, пятая - свойства.

Обозначения монтажных проводов выглядят так:

М - монтажный;

Г - многожильный;

К - капроновый;

Ш - полиамидный шелковый;

П - пленочный;

С - стекловолоконный;

Э - кранированный;

В - виниловый, поливинилхлоридный;

Д - проводник с двойной обмоткой;

Л - лакированный.

Изоляция может обозначаться следующими буквами: П - полиэтиленом, Н - негорючей резиной, Пс - замозатухающим полиэтиленом, С - свинцом и Пв - вулканизирующим полиэтиленом.

Лучшие провода для уличной воздушной проводки

Наиболее популярными типами являются самонесущие изолированные проводники (СИП). Это СИП 1-4С, Телсип. Также к лучшим уличным воздушным проводникам относится АВБбШв, NYY

Провода СИП

СИП считаются силовыми уличными кабелями, проводящими напряжение до 1000 Вольт. По конструкции это проводниковая группа с индивидуальной изоляцией, алюминиевыми жилами. Это продукция, известная во всем мире, отличительной особенностью которой служит черная проводниковая изоляция. Благодаря применению такого кабеля, можно гарантировать получения надежной воздушной прокладки, снизить затраты на монтаж. Они компактные. Их можно использовать в местах, где ограничено пространство.





АВБбШв

АВБбШв- многожильные алюминиевые провода с бронированной оболочкой. Их можно прокладывать по воздуху, не применяя дополнительную защиту. Они стойкие к механическим воздействиям. Их внешняя оболочка выполняется в черном цвете, они устойчивы к температурным перепадам, действию влаги. Имеют 30-летний срок годности, стальную ленту в оболочке. Из-за того, что такой кабель имеет броню, он обладает повышенной жесткостью. Укладывать его тяжело.

NYY

NYY - универсальный, надежный в применении кабель с медными, алюминиевыми жилами. Это изделие можно использовать по воздуху на улице и в доме, чтобы подключать электрические приемники. Это проводник, обладающий стойкостью к огню, действию воды. Он соответствует международным стандартам качества. В нем разноцветная проводная изоляция. Он стойкий к температурным перепадам. Обладает 30-летним ресурсом. Кабель универсальный и надежный, тем не менее, его главным конкурентом является ВБбШв.

Аналоги кабелей для воздушной проводки

Чтобы организовать уличную проводку можно использовать ПВС, ВВГ, ПВ, ВБбШвнг. Тем не менее, выбирать необходимо, в зависимости от параметров изделия, параметров сети и общего применения. Прокладывать проводку нужно, соблюдая дистанцию от крыльца в 2,5 метров, до балкона - 0,5 метров. Воздушный способ прокладки при этом подойдет только тем, кому нужно проложить кабель от 3 метров.