Какой кабель лучше не покупать и почему?

Чтобы правильно выбрать кабель, необходимо обладать определенными знаниями. Однако многие люди выбирают кабель, не имея этих знаний, и совершают ошибки. Покупка некачественного проводника может закончиться испорченным ремонтом, коротким замыканием и пожаром. В 2020 году рынок заполнится 20% фальсификатной кабельной продукцией, поэтому каждый 5 кабель может не иметь сертификат качества и безопасности. Поэтому выбирать нужно уметь. О том, как выбрать, от покупки какого кабеля лучше отказаться, далее.





От покупки какого кабеля лучше отказаться?

Чтобы не ошибиться при покупке кабеля, следует знать, что качество кабеля нельзя оценить по мерке сечения жил штангенциркулемили микрометром. Эта методика ничего не даст для того, чтобы оценить качество проводника. Медная жила, которая получена после вторичной переработки, может быть реального или измеряемого диаметра, который указан на маркировке, но не иметь соответствия требованиям сопротивления и быть более низким по токовой нагрузке. И наоборот, фактическое жильное сечение может отличаться от номинального, а сопротивление при этом будет иметь соответствие ГОСТу. Во избежание такой ошибки, следует заручиться показаниями электромонтажников, запомнить несколько советов от тех, кто знает, как выбрать кабель.

Итак, покупать кабель не стоит, если у него нет:

сертификата соответствия;

качественной упаковки;

маркировки на кабельной оболочки.

Сертификат соответствия имеют только проверенные крупные производители, пользующиеся доверием у покупателей. Он показывает то, что продавец порядочный. Если, например, у продавца нет сертификата на низковольтную продукцию, к которым относятся кабели с проводниками для дома, от продукта следует отказаться. Сам сертификат можно проверить через интернет по QR-коду тестирования.

Если кабельная упаковка также смущает, необходимо отказаться от покупки. В магазинах проводники хранятся в бухтах или удобных кольцеобразных мотках дфасля транспортировки. Следует обязательно оценить аккуратность укладки проводника или провода на поверхности мотка. Убедиться в высоком качестве упаковки. Посмотреть наличие этикеток, руководства к эксплуатации упаковки и товарный чек изготовителя.

Как определить качественную кабельную продукцию

Маркировка на кабельной оболочке - самый главный критерий качества кабельной продукции. Маркировка должна быть напечатана с помощью контрастной краски. Она должна отличаться от цвета оплетки. Маркировка должна быть нанесена через равномерные промежутки, а именно 500-1000 миллиметров. До покупки следует убедиться в разборчивой печати маркировки, устойчивости краски к легкому воздействию и отсутствии смываемости водой символов.

По требованиям 5 статьи 2011 года на оболочке должно присутствовать кабельное название. Нередко там присутствует товарный знак изготовителя со страной производства, основными параметрами и кабельными характеристиками. Часто представлен параметр напряжения, мощности, силы тока. Также в маркировке представлен год реализации с кабельной маркой, информацией ТУ или ГОСТа соответствия продукции. ТУ - технические условия производства кабеля заводом. В ГОСТе находятся требования к безопасности. Если производитель имеет сертификацию по ГОСТу, это значит, что ТУ кабеля не ниже государственного стандарта. Рекомендуется приобретение кабельной продукции, сооответствующей ГОСТу, даже если она имеет выше стоимость. Мнительность по финансовому вопросу не сможет покрыть риск угрозы безопасности.







На что еще нужно смотреть?

Также рекомендуется обратить внимание на цвет изоляции жил. По большей мере, вся кабельная продукция многопроволочная. Это означает, что под одной оболочкой находятся разные по цвету жилы. Например, нулевая жила синяя. Заземление показывается двумя цветами, а именно зеленым и желтым оттенком. Если цвет изоляции конкретного проводника не соответствует ГОСТу и ПУЭ, от использования такого проводника в сети следует отказаться. Узнать подделку также можно по цене. Слишком заниженная стоимость на проводник может говорить о 100% фальсификате. Кроме того, кабель по ГОСТу сможет выдержать 180 минут в огне, а подделка 10 минут.

Если есть сомнения по указанным выше пунктам, следует отказаться от приобретения проводника, передать образцы в аккредитованную лабораторию и сообщить о некачественном кабеле в Роспотребнадзор.