Какой кабель выбрать, чтобы подключить дом от столба?

Чтобы подключить электричество от столба к щитку своего дома, нужно подумать о выборе подходящего кабеля. Здесь важно не просто правильно рассчитать сечения, но и определить марку, удовлетворяющую требования инспекции по электроснабжению. Параллельно с этим следует выбрать тот вариант, что будет служить предельно долго. В этой статье предлагаем изучить, какой же кабель стоит применять для подключения дома к электросети разными способами.

Какие параметры необходимо учесть

Прежде чем отправляться в магазин или искать товар онлайн, нужно определиться с токовой нагрузкой, которую выдерживает кабель. Отталкиваясь от этого, вам удастся вычислить толщину изделия.

Сечение определяется площадью провода в разрезе. Зачастую жилые дома и постройки вроде дачи потребляют около 3,5-5 кВт, но все же стоит использовать максимально точные методы расчетов. Заключается они в сумме используемой мощности каждого электроприбора в доме. Таблицы с усредненными данными можно найти и онлайн, если вы не знаете, как это делать, но все же настоятельно рекомендуется делать замеры самостоятельно.

После суммирования мощности всей техники вы получите максимальный показатель, который потребляется. Зная этот параметр и напряжение, остается просчитать возможный максимальный ток нагрузки. Для этого первый показатель длится на второй, и вы получите ответ в Амперах. Результат сравнивается с таблицей, где вы найдете подходящее сечение.

Определив необходимое сечение проводов, остается начертить маршрут и выбрать прокладку. В основном это:

воздушный;

подземный;

сквозь стену здания;



по поверхности ограждения.

Первые два варианта наиболее востребованы, поэтому предлагается изучить именно их.

Кабели для прокладки по воздуху

Прокладка линии снабжения электроэнергией к дому через воздух — наиболее простой и выгодный способ, поэтому изначально всегда рассматривают его. Здесь можно выделить 4 вида кабеля: АВК, СИП, АВВГ и ВВГ

1. АВК с изоляцией из ПВХ и строением типа коаксиал крайне устойчив к частым изменениям температуры окружающей среды в пределах -40…+55 градусов. Следует обратить внимание, что при подключении к проводам линии электропередачи могут возникнуть сложности разделки — следовательно, понадобится применение особых муфт. В остальном же марка АВК используется часто.

2. СИП можно расшифровать, как самонесущий изолированный проводник. Номер рядом с аббревиатурой означает количество проводов. Подходит для вариантов с напряжением до 1000 В. Эксплуатировать изделие можно не менее 25 лет, подходит для условий крайнего сервера. Прежде чем совершать установку кабеля, стоит проверить технические характеристики для ввода, поскольку инспекторы могут придираться.





3. АВВГ обладает уникальными свойствами за счет надежной полихлорвиниловой изоляции каждого отдельного провода. Район применения — тропический и холодный климат, в домах с высокой влажностью и температурным режимом. Подходит для обслуживания сетей с предельным напряжением в 1000 В.

4. ВВГ — один из аналогов АВВГ, но уже с проводниками из меди, за счет чего достигается лучшая проводимость с меньшим сечением жил. Задействуется для прокладки сети воздушным способом с задействованием тросовой подвязки, рабочее напряжение — до 1 кВ.

У каждого из предложенных вариантов есть как преимущества, так и недостатки. Все они отлично проявили себя, поэтому при выборе рекомендуется учитывать индивидуальные характеристики жилого помещения и заложенный бюджет.

Прокладка под землей

Если на участке не получается проложить кабель по воздуху, предлагается рассмотреть возможность прокладки через траншею. Технология более сложная, поскольку придется рыть землю, плюс стоимость кабелей выше.





Практически все модели, используемые для подземной укладки, состоят из бронированной поверхности, выполняемой из металлической ленты. Есть два варианта.

Кабель АВБбШв имеет алюминиевые провода с изолированием из ПВХ, бронируется оцинкованной лентой, а внешняя сторона состоит из полихлорвиниловой смолы. Жилы выполняются как из цельного провода, так и скруток. Подходит для линии с напряжением до 3 кВт. Правильная эксплуатация позволяет сохранить жизнь проводки на 35 лет. Структура хорошо защищена от сдвигов твердой земли, паразитов и влаги.

Кабель ВБбШв аналогичен структуре предыдущего. Единственное отличие — медные жилы проводников. Его используют для внешней проводки по стене здания и забора из бетона, вдобавок иных сооружений. Благодаря своим отличиям он считается более универсальным.

Подбор кабеля для подключения от столба — трудоемкий и серьезный этап. Если не отнестись к нему серьезно, вскоре могут возникнуть проблемы, на решение которых уйдет больше денег, чем планировалось.