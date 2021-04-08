Какой провод нагревается быстрее: медный, алюминиевый или стальной?

На безопасность эксплуатации и работы электрооборудования влияет нагрев проводов. Поэтому данный показатель нужно учитывать во время монтажных работ и подключения различных приборов. Важным фактором является также правильность выбора кабеля. Ведь стальные, алюминиевые и медные провода греются по-разному.
Почему нагревается электрический кабель?
Ток – это хаотичное движение заряженных частиц внутри электрического провода. Обычно это электроны с отрицательным зарядом. Из-за воздействия электрического поля частицы снабжаются дополнительной кинетической энергией, часто которую они отдают молекулам проводника. Вследствие таких процессов увеличивается выработка тепла, и провода греются. А насколько сильно растет температура, зависит от материала, из которого изготовлен кабель.
Преимущества и недостатки нагрева проводов
Без нагревания проводников нельзя добиться корректной работы различных приборов. Благодаря такому эффекту чайники, кофеварки, фены, утюги, обогреватели применяются в повседневной жизни. Существует специальный кабель, который создан для использования термического воздействия электричества на жилы - нагревательный кабель. Это единственный плюс нагрева кабеля.
Часто электрикам приходится бороться с чрезмерным перегревом кабелей. Они изолируют их в специальные оболочки. Ведь нагрев может привести к поломке электроприборов, короткому замыканию и даже возгоранию.
Медный и стальной провод: какой греется быстрее и почему?
Прежде чем понять, какой кабель быстрее нагревается, нужно выяснить характеристики этих двух материалов.
Медь – уникальный металл, который обладает высокой электропроводностью. Она имеет низкое сопротивление, поэтому через нее проходит большое количество тока. Медные провода практически не окисляются. Они устойчивы к воздействию различных факторов. Но даже в окисленном состоянии металл сохраняет свои свойства.
К сожалению, этот материал имеет существенный недостаток – высокая цена. Поэтому не каждый может позволить сделать монтаж медной электропроводки.
Обращаем Ваше внимание на то, что соединять алюминиевые жилы с медными категорически запрещается скруткой. В этом случае однозначно будет нагреваться провод, оплавляться изоляция и пожара в дальнейшем не избежать. Соединять алюминий с медью лучше всего с помощью клеммников, например от WAGO.
Алюминиевый кабель обладает средней ценой, устойчив к коррозии, но не очень пластичен и гибок. Обладает самым низким весом из всех трех материалов жил.
Стальные кабеля очень прочные. Обладают высоким сопротивлением. Однако этот материал подвержен окислению и коррозии. Поэтому такие провода будут требовать постоянной замены. Часто для продления периода эксплуатации сталь сверху покрывают медью или оцинковывают. Из преимуществ можно выделить низкий вес металла и дешевизну проводки.
На нагрев кабеля влияет его сопротивление и поступающая нагрузка. Чем выше эти показатели, тем быстрее провод будет греться. Можно сделать вывод, что скорость нагрева будет выше у стали, ведь она имеет высокое сопротивление.
Но, кроме этого, нужно учитывать и другие факторы:
- На скорость влияет количество работающих электроприборов. Чем их больше, тем сильнее будет нагрев.
- Стоит помнить про изоляционный материал. Полимерная изоляция способна выдержать любые температурные нагрузки, а резиновая – не такая эффективная.
- Маленькое сечение проводов также способствует быстрому нагреванию. Об этом тоже должны помнить электрики.
- При подключении потребителей высокой мощности кабель будет сильно греться.
Нужно помнить, что скорость нагревания электрического провода зависит не только от материала, но и от многих факторов.
Причины нагрева проводов
Главной причиной является выбор неверного сечения провода. Чем оно меньше, тем быстрее повышается температура кабеля. Проблема часто возникает при неправильном монтаже и коротком замыкании.
Помните, что стальные провода быстро окисляются. Поэтому их нужно периодически проверять и менять. При окислении в местах их соединения есть вероятность перегрева и даже возгорания.
При покупке провода необходимо обращать внимание на его качество. Сейчас в магазинах электротехники есть много продукции из Китая и Кореи. Такие изделия некачественные и ненадежные, поэтому даже при правильном монтаже и эксплуатации могут быстро нагреваться. Покупать проводку лучше в проверенных местах.
Как избежать перегрева?
Чтобы избежать или устранить неисправность, нужно учесть материал, из которого изготовлены провода. Большую роль играет их изоляция, способ монтажа и качество.
При возникновении проблемы необходимо проверить контакты и кабель по всей длине. Возможно, потребуется полная замена. Это нужно при обнаружении окисления и коррозии.
Нагревания электропроводки полностью избежать нельзя. Ведь к ней подключено большое количество оборудования с высокой мощностью. Но можно предотвратить возникновение неполадок, причиной которых является быстрый и сильный нагрев. Для этого лучше проводить монтаж медных кабелей. Они стоят дороже. Но при этом имеют большое количество преимуществ по сравнению со стальными. А ради безопасности и длительного периода эксплуатации можно потратить деньги.