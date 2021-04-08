Какой провод нагревается быстрее: медный, алюминиевый или стальной?

На безопасность эксплуатации и работы электрооборудования влияет нагрев проводов. Поэтому данный показатель нужно учитывать во время монтажных работ и подключения различных приборов. Важным фактором является также правильность выбора кабеля. Ведь стальные, алюминиевые и медные провода греются по-разному.

Почему нагревается электрический кабель?

Ток – это хаотичное движение заряженных частиц внутри электрического провода. Обычно это электроны с отрицательным зарядом. Из-за воздействия электрического поля частицы снабжаются дополнительной кинетической энергией, часто которую они отдают молекулам проводника. Вследствие таких процессов увеличивается выработка тепла, и провода греются. А насколько сильно растет температура, зависит от материала, из которого изготовлен кабель.





Преимущества и недостатки нагрева проводов

Без нагревания проводников нельзя добиться корректной работы различных приборов. Благодаря такому эффекту чайники, кофеварки, фены, утюги, обогреватели применяются в повседневной жизни. Существует специальный кабель, который создан для использования термического воздействия электричества на жилы - нагревательный кабель. Это единственный плюс нагрева кабеля.

Часто электрикам приходится бороться с чрезмерным перегревом кабелей. Они изолируют их в специальные оболочки. Ведь нагрев может привести к поломке электроприборов, короткому замыканию и даже возгоранию.





Медный и стальной провод: какой греется быстрее и почему?

Прежде чем понять, какой кабель быстрее нагревается, нужно выяснить характеристики этих двух материалов.

Медь – уникальный металл, который обладает высокой электропроводностью. Она имеет низкое сопротивление, поэтому через нее проходит большое количество тока. Медные провода практически не окисляются. Они устойчивы к воздействию различных факторов. Но даже в окисленном состоянии металл сохраняет свои свойства.

К сожалению, этот материал имеет существенный недостаток – высокая цена. Поэтому не каждый может позволить сделать монтаж медной электропроводки.

Обращаем Ваше внимание на то, что соединять алюминиевые жилы с медными категорически запрещается скруткой. В этом случае однозначно будет нагреваться провод, оплавляться изоляция и пожара в дальнейшем не избежать. Соединять алюминий с медью лучше всего с помощью клеммников, например от WAGO.







Алюминиевый кабель обладает средней ценой, устойчив к коррозии, но не очень пластичен и гибок. Обладает самым низким весом из всех трех материалов жил.

Стальные кабеля очень прочные. Обладают высоким сопротивлением. Однако этот материал подвержен окислению и коррозии. Поэтому такие провода будут требовать постоянной замены. Часто для продления периода эксплуатации сталь сверху покрывают медью или оцинковывают. Из преимуществ можно выделить низкий вес металла и дешевизну проводки.





На нагрев кабеля влияет его сопротивление и поступающая нагрузка. Чем выше эти показатели, тем быстрее провод будет греться. Можно сделать вывод, что скорость нагрева будет выше у стали, ведь она имеет высокое сопротивление.

Но, кроме этого, нужно учитывать и другие факторы:

На скорость влияет количество работающих электроприборов. Чем их больше, тем сильнее будет нагрев. Стоит помнить про изоляционный материал. Полимерная изоляция способна выдержать любые температурные нагрузки, а резиновая – не такая эффективная. Маленькое сечение проводов также способствует быстрому нагреванию. Об этом тоже должны помнить электрики. При подключении потребителей высокой мощности кабель будет сильно греться.

Нужно помнить, что скорость нагревания электрического провода зависит не только от материала, но и от многих факторов.

Причины нагрева проводов

Главной причиной является выбор неверного сечения провода. Чем оно меньше, тем быстрее повышается температура кабеля. Проблема часто возникает при неправильном монтаже и коротком замыкании.

Помните, что стальные провода быстро окисляются. Поэтому их нужно периодически проверять и менять. При окислении в местах их соединения есть вероятность перегрева и даже возгорания.

При покупке провода необходимо обращать внимание на его качество. Сейчас в магазинах электротехники есть много продукции из Китая и Кореи. Такие изделия некачественные и ненадежные, поэтому даже при правильном монтаже и эксплуатации могут быстро нагреваться. Покупать проводку лучше в проверенных местах.





Как избежать перегрева?

Чтобы избежать или устранить неисправность, нужно учесть материал, из которого изготовлены провода. Большую роль играет их изоляция, способ монтажа и качество.

При возникновении проблемы необходимо проверить контакты и кабель по всей длине. Возможно, потребуется полная замена. Это нужно при обнаружении окисления и коррозии.

Нагревания электропроводки полностью избежать нельзя. Ведь к ней подключено большое количество оборудования с высокой мощностью. Но можно предотвратить возникновение неполадок, причиной которых является быстрый и сильный нагрев. Для этого лучше проводить монтаж медных кабелей. Они стоят дороже. Но при этом имеют большое количество преимуществ по сравнению со стальными. А ради безопасности и длительного периода эксплуатации можно потратить деньги.