Какой провод можно прокладывать без гофры?

Монтировать проводку с гофрой или без? При постройке или ремонте дома у человека рано или поздно возникает вопрос какой тип проводки выбрать. Можно ответственно отнестись к этому вопросу и потратив большую сумму денег проложить проводку защищенную гофрированными трубками. Можно изрядно сэкономив отказаться от защиты проводников тока, однако если в этом случае будут допущены какие-либо ошибки при проведении работ, это повлечет за собой угрозу для жизни и здоровья людей, которые будут эксплуатировать помещение.



Нужна ли гофра?

Этот вопрос регламентируется ГОСТ Р 53315-2009. В этом нормативно-правовом акте сказано, что в жилых помещениях монтаж проводки должен осуществляться кабелем с медными жилами с оболочкой, которая препятствует распространению горения и имеет низкие дымовые и газовые выделения.

Под эти характеристики подходит ВВГнг-LS, а также его аналоги, которые имеют большую степень защиты.





Разбираясь можно ли прокладывать данный тип кабеля без использования гофры человек должен обратиться к Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ), согласно которым ВВГнг-LS относится к проводам, имеющим защиту из трудносгораемого материала. Такие проводники могут монтироваться:

открыто – по конструкциям из различных материалов;

скрыто – по трудновоспламеняющемся основаниям.

Иными словами, если открытые жилы будут контактировать с материалом, который не сможет воспламениться, а также не будет проводить электричество, разрешается монтаж проводки без гофры.

Если провод окружают основания, которые могут воспламениться от контакта с проводами, наличие защитной оболочки является обязательным элементом монтажа. Причем она должна быть выполнена из несгораемого материала.

Чтобы разобраться, влияет ли использование гофрированных электротехнических труб на пожарную безопасность помещения достаточно лишь взглянуть на их технические характеристики.





Из таблицы видно, что гофра не поддерживает горения. Это же можно сказать и о ВВГнг-LS. Анализируя вышесказанное можно сделать вывод, что монтаж данного кабеля может быть осуществлен без гофры, если его прокладка не ведется рядом с легковоспламеняемыми материалами. Использование такой проводки позволяет существенно сократить время монтажа, а также удешевить процесс.

Когда применение гофры обязательно

Если места, в которых произведен монтаж кабеля будут подвергаться механическим повреждениям, прокладка проводки осуществляется только в гофрированной трубке.

Без ограничений данный тип защиты используется в системах, не имеющих высокого напряжения:

защитные системы;

кабельное TV;

линии телефонной связи;

линии сети интернет.

При монтаже проводки в стяжках пола использование гофры также является обязательным. При прокладке проводки под натяжными потолками или гипсокартонном, должна использоваться гофротрубка. В противном случае будет нарушено правило, регламентированное главой 7.1. п.7.1.37. ПУЭ.

Прокладка кабеля без гофры

Способы монтажа проводки зависят от:

типов используемого кабеля;

материала, с которым будет контактировать проводка.

Кабель без гофры монтируется закрытым или открытым способом.

Открытый способ

Этот тип монтажа осуществляется, когда кабель прогладывают по легко воспламеняемым конструкциям или в местах, где невозможно сделать штробы. Чаще всего это делается на стенах или потолке в подвальных помещениях и гаражах. Провод закрепляют хомутами, которые должны быть расположены не реже, чем через каждые полметра.

Закрытый способ

Этот тип монтажа применяют, когда в помещении необходимо сохранить эстетичный вид. Кабели закрывают слоем штукатурки или иными материалами.

Провод должен быть уложен в штробы, которые представляют собой углубления, которые по своим размерам должны соответствовать толщине кабеля. В этом случае монтаж резоннее осуществлять без гофры, т.к. сделать бороздки под нее достаточно трудно.

Лучше разобраться с проводкой до начала отделочных работ. Это позволит человеку избежать сложного процесса изготовления штробов.





Заключение

Монтаж проводки не обязательно осуществлять в гофре. Этого можно избежать, если провода не будут контактировать с материалами, которые легко воспламеняются от соприкосновения с кабелем и которые не являются проводником электричества.