Какой кабель нужен для розеток на 220 В

Монтаж электропроводки в квартире — ответственное дело, которое предполагает высокую квалификацию мастера, правильный выбор электротехнического оборудования и закупку качественных расходных материалов. Основная нагрузка приходится на розеточные группы, обслуживающие мощную бытовую технику. В статье мы расскажем, как выбрать провода для подключения розеток.



Характерные особенности монтажа розеток

Розетки, которыми будут пользоваться в бытовых целях, подключают согласно таким правилам:

Покупают несколько автоматов, чтобы подвести отдельную розеточную линию в каждое помещение

Монтируют автоматы так, чтобы они отсекали питание, если сеть перегружена или где-то случилось короткое замыкание

Ставят на каждую комнату свою распредкоробку и свой автомат

Не объединяют розеточную сеть с осветительной

Подбирают сечение розеточного кабеля с учетом мощности бытовой техники, которая будет работать в квартире

Стараются выбирать медные, а не алюминиевые провода, потому что первые служат дольше

Если суммарная мощность техники не превышает 3 киловатта, покупают провод сечением 2,5 мм2

Для кухни закупают провод сечением 6 мм2, чтобы он выдерживал большие нагрузки

Если в помещении стоит только маломощная техника, разрешается сэкономить и подвести к розеткам провод сечением 1,5 мм2. Но это решение не вполне дальновидное: мощный прибор, включенный в такую розетку, заставит проводку нагреваться и повысит риск пожара

Виды кабеля для розеток

Для жилых комнат обычно покупают провода с двумя или тремя жилами. Двужильные кабели рассчитаны на незаземленные розетки, трехжильные — на заземленные. Чтобы подключить осветительные приборы отдельно от розеточной сети, нужен кабель сечением 1,5 мм2.

Обратите внимание! Подбирайте марку и сечение кабеля для розеток по самому мощному прибору в помещении.

Для обустройства домашней розеточной линии подходят такие типы проводов:

ВВГнг. Это многожильный медный силовой кабель, рассчитанный на напряжение 220-380 В. Его фазная изоляция и внешняя оболочка провода изготовлены из поливинилхлоридного пластиката. Встречаются кабели ВВГ с сечением от 1,5 до 50 мм2. Все они подходят для подключения розеток в квартирах.

ПВС. Это медный провод в фазной изоляции из винила с внешней оболочкой из поливинилхлоридной смолы. Он гибкий, не ржавеет. Хорошо подходит для соединения розеток с распредкоробками. Встречаются провода ПВС с 2-5 жилами сечением до 3 мм2.

Немецкий провод типа NYM. Предназначен для обустройства стационарной электропроводки. Это медножильный кабель, жилы в нем отделены негорючей резиной. Внешняя изоляция изготовлена из негорючего пластиката. Провод рассчитан на сети с напряжением до 660 В. В продаже встречаются варианты с 2-5 жилами сечением до 70 мм2.





На что обратить внимание при выборе провода для розетки

Мощность электрооборудования. При подключении розеток в квартире нужно сложить мощность всех электроприборов и светильников, чтобы правильно подобрать кабель. Также стоит оставить запас мощности, потому что во время ремонта мастера будут включать в розетки перфораторы, сварочные аппараты, насосы и другие мощные приборы. В такие моменты автоматы не должны отключаться. Для этого нужно купить провод с подходящим сечением и оставить запас мощности. Мы предлагаем сложить мощность электроприборов и умножить полученное число на 0,75. По этой цифре можно выбирать кабель для розеточной линии.

Марка провода и количество жил. Кабели рассчитаны на разную нагрузку. Например, трехжильный кабель ВВГ с сечением 2,5 мм2 рассчитана на нагрузку в 21 А, а трехжильный провод типа ПВС с аналогичным сечением — на нагрузку до 30 А. Перед закупкой провода это важно учесть.





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