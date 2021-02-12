Какой кабель нужен для розеток на 220 В

Монтаж электропроводки в квартире — ответственное дело, которое предполагает высокую квалификацию мастера, правильный выбор электротехнического оборудования и закупку качественных расходных материалов. Основная нагрузка приходится на розеточные группы, обслуживающие мощную бытовую технику. В статье мы расскажем, как выбрать провода для подключения розеток.
Характерные особенности монтажа розеток
Розетки, которыми будут пользоваться в бытовых целях, подключают согласно таким правилам:
-
Покупают несколько автоматов, чтобы подвести отдельную розеточную линию в каждое помещение
-
Монтируют автоматы так, чтобы они отсекали питание, если сеть перегружена или где-то случилось короткое замыкание
-
Ставят на каждую комнату свою распредкоробку и свой автомат
-
Не объединяют розеточную сеть с осветительной
-
Подбирают сечение розеточного кабеля с учетом мощности бытовой техники, которая будет работать в квартире
-
Стараются выбирать медные, а не алюминиевые провода, потому что первые служат дольше
-
Если суммарная мощность техники не превышает 3 киловатта, покупают провод сечением 2,5 мм2
-
Для кухни закупают провод сечением 6 мм2, чтобы он выдерживал большие нагрузки
- Если в помещении стоит только маломощная техника, разрешается сэкономить и подвести к розеткам провод сечением 1,5 мм2. Но это решение не вполне дальновидное: мощный прибор, включенный в такую розетку, заставит проводку нагреваться и повысит риск пожара
Виды кабеля для розеток
Для жилых комнат обычно покупают провода с двумя или тремя жилами. Двужильные кабели рассчитаны на незаземленные розетки, трехжильные — на заземленные. Чтобы подключить осветительные приборы отдельно от розеточной сети, нужен кабель сечением 1,5 мм2.
Обратите внимание! Подбирайте марку и сечение кабеля для розеток по самому мощному прибору в помещении.
Для обустройства домашней розеточной линии подходят такие типы проводов:
ВВГнг. Это многожильный медный силовой кабель, рассчитанный на напряжение 220-380 В. Его фазная изоляция и внешняя оболочка провода изготовлены из поливинилхлоридного пластиката. Встречаются кабели ВВГ с сечением от 1,5 до 50 мм2. Все они подходят для подключения розеток в квартирах.
ПВС. Это медный провод в фазной изоляции из винила с внешней оболочкой из поливинилхлоридной смолы. Он гибкий, не ржавеет. Хорошо подходит для соединения розеток с распредкоробками. Встречаются провода ПВС с 2-5 жилами сечением до 3 мм2.
Немецкий провод типа NYM. Предназначен для обустройства стационарной электропроводки. Это медножильный кабель, жилы в нем отделены негорючей резиной. Внешняя изоляция изготовлена из негорючего пластиката. Провод рассчитан на сети с напряжением до 660 В. В продаже встречаются варианты с 2-5 жилами сечением до 70 мм2.
На что обратить внимание при выборе провода для розетки
Мощность электрооборудования. При подключении розеток в квартире нужно сложить мощность всех электроприборов и светильников, чтобы правильно подобрать кабель. Также стоит оставить запас мощности, потому что во время ремонта мастера будут включать в розетки перфораторы, сварочные аппараты, насосы и другие мощные приборы. В такие моменты автоматы не должны отключаться. Для этого нужно купить провод с подходящим сечением и оставить запас мощности. Мы предлагаем сложить мощность электроприборов и умножить полученное число на 0,75. По этой цифре можно выбирать кабель для розеточной линии.
Марка провода и количество жил. Кабели рассчитаны на разную нагрузку. Например, трехжильный кабель ВВГ с сечением 2,5 мм2 рассчитана на нагрузку в 21 А, а трехжильный провод типа ПВС с аналогичным сечением — на нагрузку до 30 А. Перед закупкой провода это важно учесть.
7 советов по монтажу розеточной линии
-
Если выбрана скрытая укладка провода в штробу, провод укладывают под углом 90* к линии пола и тянут до распредкоробки под прямым углом.
-
Минимальная глубина штробы под розеточный провод — 2 см.
-
Минимальная высота горизонтальных поворотов провода — 2,5 м от пола.
-
Если основание горючее, перед открытым монтажом провод укладывают в кабель-канал или рукав.
-
На каждую комнату ставят свой автомат.
-
При покупке кабеля для розеточной линии ориентируются не только на сечение и количество жил, но и на толщину с обмоткой. Провод должен помещаться в штробу или кабель-канал.
- Перед самостоятельным подключением розеток помещение обесточивают.