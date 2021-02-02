Какой кабель подойдет для подключения передвижного механизма?

Мотор-редукторы, электрические тележки, грузоподъемные механизмы, сварочные аппараты — для подключения такого оборудования с подвижными частями нужны специальные силовые кабели, способные выдержать механические воздействия. С этой целью электрики выбирают гибкие кабели типа КГ с несколькими медными жилами в резиновой изоляции. В статье мы расскажем о конструктивных особенностях, буквенно-цифровой маркировке и цветовом обозначении таких проводов.

Как прочитать маркировку

Буквенное сочетание КГ обозначает «кабель гибкий». Если производитель добавил к нему букву Н, это говорит о дополнительной защите провода негорючим резиновым слоем. Кабели с исполнением КГ-ХЛ выдерживают температуру до -55*С, с исполнением КГ-Т — температуру до +55*С.





Из чего состоит кабель КГ

Гибкие кабели состоят из таких элементов:

Токопроводящая жила. Это свернутые в пучок медные проволоки с круглым сечением. Если пучок сворачивают из медных и оловянных проводов, в маркировку кабеля добавляют букву Т. Иногда используют луженую проволоку.

Разделительная пленка. Ее изготавливают из полтэтилентерефталата.

Фазная изоляция. Каждый провод в кабеле КГ изолирован каучуком. Изоляция окрашена в идентифицирующие цвета или имеет белый цвет и яркую идентифицирующую полосу.

Скрутка. Если сечение провода не превышает 50 мм 2 , диаметр скрутки составляет 16 мм, если превышает — производители используют скрутку в 14 мм.

Разделительный слой №2. Его изготавливают из полимерного материала и наносят на пучок жилы.

Внешняя изоляция. Обычно она состоит из бутадиенового каучука и защищает кабель от механических повреждений.

Внутри гибкого кабеля может быть до пяти жил. Его сечение варьируется от 2 до 250 мм2. Качественный провод типа КГ подходит для использования на открытом воздухе, хорошо переносит мороз до -50оС.





Обычная и влагостойкая изоляция

Если передвижные механизмы работают под водой или во влажном воздухе, кабели для них защищают влагостойкой изоляцией. Такой провод можно проложить по дну водоема, он не побоится ни пресной, ни соленой воды.

Кабели со стандартной изоляцией тоже устойчивы к повышенной влажности, но не рассчитаны на эксплуатацию в воде. Еще они плохо переносят контакт с маслами и едкими веществами. Если передвижной механизм эксплуатируют в таких условиях, для его подключения нужно найти маслостойкий кабель типа КГН.

Особенности заземления многожильных гибких кабелей

Чтобы защитить людей от поражения током, производители подбирают заземляющий провод под диаметр фазного провода, или «землю». Если случится авария, заземленный провод не пострадает от высоких температур. «Земля» может иметь или не иметь изоляцию, быть медной или алюминиевой.

Цветовая маркировка жил

Изоляция каждой жилы окрашена в свой цвет. Если провода изготовлены для реализации за границей, «землю» делают желто-зеленой, ноль голубым, а остальные жилы — коричневыми или черными. Для внутреннего использования «землю» красят в желто-зеленый цвет или обозначают цифрой 0, а голубым делают «ноль» или любую токопроводящую жилу.





Преимущества гибкого кабеля

Нет проблем при прокладке, поэтому монтаж занимает меньше времени, чем при работе с монолитными проводами.

Конструкция гибкого кабеля хорошо переносит постоянные изгибы. Это не сказывается на работоспособности провода.

Если у гибкого кабеля есть маслостойкая оболочка, его можно использовать, например, при соединении узлов спецтехники.

Обратите внимание! Гибкий провод можно изгибать, но радиус изгиба ограничен. Для одних исполнений он не превышает 6 диаметров провода, для других – 8 диаметров.

Популярные типы гибких кабелей

Провода с буквой Т в маркировке используют в жарком климате, с буквами ХЛ — в морозном. Для подключения шахтного оборудования и комбайнов применяют кабели типа КГЭ с резиновой изоляцией и гибким экраном.

Различают провода для помещений и работы под открытым небом. Например, если передвижной механизм используют на улице, но в защищенном от солнца месте, его подключают медным многожильным кабелем ВРГ. Если провода будут находиться под солнцем, выбирают исполнение НРГ. Для использования в помещениях выбирают провода типа ВВГ и NYM.