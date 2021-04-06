Какую нагрузку выдерживает медный провод

Провода, изготовленные из меди, наиболее востребованы среди пользователей в силу своих неоспоримых преимуществ: чрезвычайно гибкие, устойчивы к всевозможным изгибам. К примеру, алюминиевое изделие уже после нескольких перегибов может сломаться. Кроме того, один из параметров медного провода – высокая проводимость, независимо от сечения. Стоит отметить, что нагрузка, которую способен выдержать медный провод, напрямую зависит от его сечения. Поэтому, выбирая изделие, на этот параметр следует обращать повышенное внимание.

Преимущества медных проводов

Большинство электрических и электронных изделий предполагают наличие именно проводов, изготовленных из меди. Этот материал лишь по некоторым характеристикам может уступить серебру. Среди основных достоинств медных проводов стоит выделить следующие:

отличные показатели проводимости, теплостойкости;

низкое сопротивление;

прочность;

пластичность;

гибкость;

устойчивость к коррозийным явлениям;

отсутствие окисления.

Наряду со всеми достоинствами есть единственный недостаток – высокая стоимость меди. Стоит также отметить, что в сравнении с другими материалами медные кабеля отличаются большим весом. Однако все эти «минусы» сполна компенсируются длительным сроком эксплуатации.





Влияние сечения на нагрузку

Как было отмечено, чем больше сечение медного кабеля, тем большую нагрузку он способен выдерживать. Правильный выбор влияет на возможность перегрева сети, способность выдерживать кратковременные нагрузки, превышающие номинальные показатели.

Это способно сформировать токовый запас, поэтому даже перегруженный провод не станет сильно перегреваться.

Как определить возможную нагрузку?

Для этого используется простое правило: квадратный миллиметр провода способен выдержать 10 ампер тока. Чтобы расчеты оказались максимально правильными, следует показатели амперов перевести в киловатты: 10 А равны примерно 2 Квт. Исходя из этого, провод с сечением 1,5 кв. мм выдерживает нагрузку 3,5 кВт.

Также стоит учитывать тот факт, что трехфазные сети 380 Вольт отличаются другими параметрами тока. Еще многое зависит от материала проводника: медные и алюминиевые, даже если у них одно сечение, выдерживают разную нагрузку. Первые намного устойчивее и качественнее.

При выборе учитываются и другие факторы: нагрузка на проводники, фазы. Это значит, что необходимо точно знать, какое количество приборов будет эксплуатироваться одновременно, исходя из этого, подбирается автовыключатель с силой тока, которая близка к номинальной.





Максимальная нагрузка для проводов разного сечения

Только точно понимая значения максимальных нагрузок, можно удачно определиться с выбором. Рассмотрим наиболее популярные сечения и нагрузки, которые могут выдержать кабеля.

1 кв. мм

В квартирах такие провода практически никогда не применяются. Их используют для подключения светодиодных подсветок с небольшой мощностью, а также световых индикаторов.

1,5 кв. мм

Суммарное количество потребителей при прокладке освещения такими проводами не должно превышать 4 кВт. Это значит, что необходимо просчитать количество всех лампочек, в сумме их мощность не должна быть выше указанного значения. Также иногда их используют для подключения розеток для одного прибора.

2 кв. мм

Подобное сечение встречается редко, поэтому провода с сечением 2 кв. мм практически не используются.

2,5 кв. мм

Именно провода с таким сечением рекомендованы для обустройства проводки в квартирах и жилых домах. В розетку можно подключать одновременно несколько приборов, главное, чтобы суммарно не вышло более 5,8 кВт. Подойдут для подключения холодильника, водонагревателя, духовки, стиралки и других электроприборов.

На что еще обратить внимание

Сечение – основной параметр, влияющий на возможность кабеля выдерживать разные нагрузки. Но не единственный. Выбирая изделие, стоит также обратить внимание на другие моменты.

Толщина изоляции. Бытовая проводка выдвигает свои требования к этой величине: она должна быть ниже 0,44 мм. Идеальный показатель – 0,6 мм. В качестве изолирующего материала применяется ПВХ пластик разной степени горючести, полимер или полиэтилен.





Толщина оболочки. Желательно, чтобы у бытовой проводки была двойная изоляция – на жиле и на всем пучке.

Отправляясь за покупкой, прихватите с собой образец нужного кабеля – так вы сможете убедиться, что сечение соответствует необходимым показателям. Также, осматривая кабель, убедитесь, что на срезе нет белых просветов, которые могут свидетельствовать о низком качестве. И, конечно, отдавайте предпочтение товару от проверенных и известных производителей – это убережет от подделок и предупредит возникновение непредвиденных и опасных ситуаций во время эксплуатации.