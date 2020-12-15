Категория кабелей: какие есть виды кабелей по назначению?

Кабельная электротехническая продукция делится на виды по назначению, типу изоляции, структуре проводников изготовления и конструктивным особенностям. Ниже представлены виды кабельной продукции, применяемой во время выполнения электромонтажных работ.

Виды кабелей

Кабели по своему назначению делятся на следующие виды:

Также есть контрольные, авиационные и судовые, шахтные, микрофонные, антенные, нагревательные, полевые и саперные кабели, акустические проводники и другие специализированные виды кабеля.

Силовые

Силовые кабели - обширная группа проводников, основная цель которых заключается в передаче электрической энергии токами промышленных частот. Они предназначены для передачи переменного электротока от энергетического, коммунального предприятия к энергопотребителю. Популярными силовыми кабелями служат следующие модели: ВВГ, NYM, ВББШв. ВВГ - мягкие силовые провода негорючего типа, которые применяются при напряжении электрического тока в 1000 Вольт. Проводники, способные выдержать 98% влажность, устойчивые к воздействию химикатов, прочные к изгибам, не разрываемые и не переламываемые. Имеют подразновидности: АВВГ, ВВГнг, ВВГп, ВВГз. К первому типу относится многожильный или одножильный алюминиевый проводник. Ко второму типу относится негорючий проводник с повышенными характеристиками. К третьему типу относится плоского вида защищенный проводник. Он применяется для удобной прокладки в бытовых условиях, плоский силовой кабель наиболее защищен от перегибов.

NYM - силовые медные проводники с наружной поливинилхлоридной невозгораемой прослойкой, между изоляционными прослойками которых находится резиновый вид наполнителя. ВББШв - медные одно- или многопроволочные проводники бронированного типа с количеством жил до пяти штук. Выдерживают 98% влажность, подходят для температур от -50 до 50 градусов. Подходят для прокладки в почве, в трубе и воздухе.





Монтажные

Монтажные кабели и монтажные провода дают возможность в осуществлении монтажных работ в различных условиях. Их отличительной особенностью является применимость к малым токовым нагрузкам, небольшому проводниковому диаметру и четко зафиксированному неподвижному креплению.

Сетевые

Сетевые кабели применяются не только для того, чтобы передавать электрическую энергию, но и информационные импульсы. К сетевым относятся коаксиальные, витые, оптоволоконные кабели. Последние передают информацию на дистанцию до ста километров.

Телефонные

Телефонные кабели делятся на несколько типов. Одни используются в прокладке нескольких линий, другие для разводки. Это симметричные провода низкой частоты, применяемые во время магистрального монтажа и абонентских линий телефонной связи. Отличаются высоким качеством, прочностью и долговечностью.

Антенные

Проводники используются не только для передачи электроэнергии, но и информационных сигналов. Они применяются для кабельного, спутникового телевидения. Среди самых популярных из них выделяют варианты RG-6, RG-58, RG-59. Надежные и прочные варианты, дающие наилучший антенный сигнал в домашнем, производственном применении.

Осветительные и акустические

Провода освещения используются для внутреннего и наружного света. Это проводники с прозрачным покрытием. Акустические изделия - проводники для хорошей работы динамиков. Отличаются хорошей проводимостью звука. Создаются из меди.



