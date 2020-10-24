Характеристики кабеля ААБл 3х240

Что за зверь такой кабель ААБл 3 240?

Кабель ААБл 3х240 имеет 3 токопроводящие алюминиевые жилы. Его используют для устройства различного вида линий электропередач.

Особенности

При соблюдении эксплуатационных требований кабель может эксплуатироваться на протяжении 30 лет, не потеряв при этом своих качеств. На деле, при должном уходе, эта цифра может быть в несколько раз больше.

На протяжении всего кабеля с определенными промежутками наносятся индикаторы различного цвета и числовые отметки. Для упрощения монтажа изделия изоляционный слой внутренней части кабеля также окрашен различными цветами. Мотки с ААБл 3х240 хранят в темных помещениях при комнатной температуре на подставках, изготовленных из дерева.

Где применяют ААБл?

Наиболее часто кабель ААБл 3х240 используется для прокладки в земле. При этом почвенный слой не должен иметь высокой влажности. Нельзя допускать повреждений оболочки или растягивания кабеля грунтом. Это негативно сказывается на эксплуатационных характеристиках изделия и может послужить его преждевременному выходу из строя.

Если кабель прокладывается на участках имеющих наклон, рекомендуется использовать изделие ЦААБл-10.





ААБл 3х240 применяют для распределения тока в электросетях, напряжение которых не превышает 10000 В, а частота 50 Гц. 2 медные жилы 1,5 мм2 дают возможность применять кабель при прокладке трас метрополитена, троллейбусных и железнодорожных линий и пр.

При соблюдении правил установки, проводник можно использовать в помещениях с высоким риском возникновения пожара, а также во взрывоопасных зонах. Это связано с тем, что материалы, используемые при изготовлении кабеля, являются огнестойким материалом.

Из чего изготовлен

Кабель ААБл 3х240 изготовлен из:

токонесущей части выполненной из алюминия, которая состоит из проволок имеющих секторную форму;

слоя изоляции (он состоит из кабельной бумаги, которая пропитана специальным составом);

заполнителем, который изготовлен из бумажных жгутов;

еще одного слоя изоляции из бумаги, который пропитан составом с высокой вязкостью;

токопроводящего компонента экрана, который рассчитан на 10000 В;

алюминиевого покрытия;

синтетической подушки;

лент, покрытых оцинковкой;

внешнего покрытия, которое исключает слипание.

Общие характеристики

Кабель обладает следующими параметрами:

наименьший радиус изгиба - 1575 мм;

средняя длина мотка - 200 метров;

класс пожарной безопасности -O1.8.2.5.4;

может эксплуатироваться до 30 лет;

срок работы кабеля по гарантии - 4,5 лет;

кабель может эксплуатироваться при температуре от -50°С до 50 °С не потеряв своих свойств;

монтаж кабеля должен осуществляться при температуре наружного воздуха не менее 0°С;

температуры, которые могут выдержать токопроводящие жилы кабеля не потеряв при этом своих эксплуатационных характеристик: длительно-допустимая 70/60°С, в режиме перегрузки, 90/80°С, предельная при коротком замыкании 200 °С.

Стоимость кабеля зависит от его длины и прочих характеристик. Заказать изделие можно в интернете, просмотрев каталог товаров на различных сайтах или купить его в специализированном магазине. Цены будут примерно одинаковые.



Монтаж

Кабель ААБл 3х240 применяется для обеспечения электричеством осветительных сетей и производственных зданий.

При невысоком уровне залегания грунтовых вод, разрешается монтаж кабеля в земле.

Важно учитывать возможность механического повреждения линии. Если она присутствует, лучше выбрать другой тип кабеля, т.к. ААБл 3х240 к ним крайне неустойчив.

Недостатки

Если сравнивать кабель ААБл 3х240 с аналогичными изделиями, то у него выявятся следующие недостатки: