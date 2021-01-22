Характеристики кабеля КСПВ:

Для организации бесперебойной работы охранной системы, системы пожарной безопасности или видеонаблюдения необходимо использовать качественный и надежный проводник сигнала. Одним из самых популярных кабелей, применяющихся в данной сфере, является КСПВ. Он используется в сфере передачи электрических сигналов, необходим при создании слаботочных цепей в охранных системах, а также для подсоединения датчиков или организации телефонных линий.



Кабель характеризуется наличием нескольких жил, которые имеют однопроволочную структуру. Оболочка выполнена из винила. Диаметр жил может быть от 0,4 до 0,8 мм, а их количество может варьироваться от 2 до 20. Изоляция жил выполнена из полиэтилена и имеет толщину 0,3 мм, а оболочка изготовлена из ПВХ-пластиката белого цвета.







Особенности монтажа и эксплуатации



Допускается прокладка кабеля КСПВ внутри зданий, а также в защитных сооружениях. Монтаж кабельной продукции этого вида может осуществляться стационарным или нестационарным способом. Чаще всего такой кабель прокладывают в офисных, жилых, а также промышленных зданиях и сооружениях. Так как проводник является универсальным, то его сфера применения чрезвычайно широка.

Разрешается эксплуатировать кабель при температуре от - 40 до + 70 градусов. Но если в процессе монтажа проводник будет изгибаться, то предельно допустимой температурой окружающей среды является не менее 0 градусов. В условиях повышенной влажности (98%) допускается эксплуатация кабеля при температуре окружающей среды до +35 градусов. Климатическое исполнение кабеля УХЗЛ.





Проводник не боится повышенной влажности, а также ее резких колебаний. Не допускается попадание на кабель прямых солнечных лучей. Кабель не должен подвергаться механическим воздействиям, так как он не имеет защиты от них.

Допускается эксплуатация кабеля в сетях, характеризующихся напряжением не более 145 вольт в случае с переменным током, а также до 200 В при эксплуатации в сетях с постоянным током.

Используется кабель КСПВ в системе охранной или пожарной безопасности, а также в сетях связи и обработки данных. Этот проводник является универсальным и может применяться для целого спектра различных задач, в частности для создания локальных сетей, систем связи или охраны.

Характеристики кабеля КСПВ:

диаметр жил может быть от 0,4 до 0,8 мм;

предельно допустимый наименьший радиус изгиба кабеля – 10 его наружных диаметров;

неэкранированные кабели характеризуются емкостью 60 нФ на километр, а экранированные – 80 нФ на 1 км;

электрическое сопротивление изоляции жил кабеля на 1 км при t=20 градусов составляет не менее 6500 Ом;

жилы диаметром 0,4 мм имеют электрические характеристики 148 Ом;

жилы диаметром 0,8 мм имеют электрические характеристики 36 Ом;

эксплуатационный срок кабеля составляет не менее 15 лет;

строительная длина – 50 м.

Конструктивные особенности

Проволока, из которой выполнены токопроводящие жилы кабеля КСПВ, изготовлена из меди и является мягкой. Ее диаметр может находиться в следующем диапазоне: 0, 4 мм; 0,5 мм; 0,64 мм или 0,8 мм. Изоляция жил изготовлена из полиэтилена высокого давления.

Сердечник кабеля состоит из скрученных или параллельно расположенных изолированных жил. Есть варианты скрутки жил в пучок. Оболочка из ПВХ-пластиката находится сверху сердечника.

Изолированные жилы кабеля характеризуются отличительной расцветкой. Цвета обозначаются та: красный – «к»; желтый – «ж»; черный – «ч» и так далее. Жилы скручиваются в пары с различным шагом. Укладка кабельных жил осуществляется в сердечник в продольном порядке без скрутки. Жил может быть от 2 до 20, а пар жил – от 1 до 12.

Сферы применения

Главной сферой применения кабеля КСПВ является организация систем связи, телекоммуникации, охранной или пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и так далее. Он может использоваться для создания сложных сетей по сбору, обработке и передаче данных. С помощью этого кабеля подключаются различные датчики, а также создаются телефонные линии и другие линии связи.

Прокладка кабеля может быть одиночной стационарной или нестационарной внутри помещений, в тоннелях, а также в коллекторах. В процессе монтажа кабеля и при его эксплуатации на него не должны действовать механические нагрузки.





Расшифровка маркировки кабеля КСПВ:

КС – обозначает кабель для систем связи;

П – говорит о том, что изоляция жилы кабеля изготовлена из полиэтилена;

В – указывает на материал оболочки кабеля – ПВХ-пластикат;

если жилы кабеля являются медными лужеными, то он имеет дополнительную букву «л» в маркировке - КСПВл.

Кабель КСВП является универсальным проводником, оптимально подходящим для организации различных систем охраны или связи. Технические характеристики кабеля позволяют эксплуатировать его в широком диапазоне температур окружающей среды и даже в условиях повышенной влажности.