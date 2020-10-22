Характеристики кабеля ВВГнг 1х95

Конструкция ВВГнг 1 95

Силовой кабель ВВГнг 1х95 - силовой медный одножильный кабель, используемый при ремонтной, строительной работе. По действующим нормам, правилам, использовать проводник внутри здания можно. Это связано с тем, что он обеспечивает повышенную пожарную безопасность жилым, нежилым помещениям.





Особенности

Кабель ВВГнг 1х95 обладает поливинилхлоридным изоляционным слоем, наружной оболочной для электроцепей с напряжением не выше 1000 вольт и частотой электросети не выше 50 герц. Расшифровывается проводник следующим образом:

В - поливинилхлоридная или виниловая изоляция пластиката;

В - поливинилхлоридная, виниловая пластикатная оболочка;

Г - небронированный, "голый" тип кабеля;

П - наличие плоской кабельной конструкции;

нг - состав, не поддерживающий горение.

Цифры 1х95 обозначают количество жил и площадь сечение медной жилы в квадратных миллиметрах. В современных модификациях может встречаться приставка "LS", которая обозначает пониженное газо-, дымовыделение и HF - отсутствие выделения коррозийно-активного газообразного продукта при горении. Эти две модификации огнестойки.

Чем ВВГнг отличается от ВВГ?

Стандартный кабель ВВГ не имеет огнезащитного, самозатухающего свойства. В нем находится обычная поливинилхлоридная изоляция, поддерживающая пламя. В противовес ему, кабель ВВГнг 1х95 содержит специальную изоляцию, в основе которой находится галогеновый химический элемент. Он препятствует горению. Проводник, имеющий приставку "LS", при воспламенении почти не способен выделять дым.

Основные характеристики

Кабель ВВГнг 1х95 состоит из одной, круглой или секторной жилы. Рассматривая каталог любого магазина, можно увидеть также 2-5 жил. Особенностью проводника служит тот момент, что он может быть многопроволочным или однопроволочным, иметь первый или второй класс по ГОСТу. Соответствие тому или другому классу можно проверить цветовой маркировкой - изоляция может быть полностью окрашена или частично. Цвета проводниковых жил при этом соответствует современному стандарту. При многожильном кабеле, заземляющий контакт может быть с меньшим сечением, по сравнению с другими.

Вес, наружный диаметр

Один километр кабеля 1х95 весит 1051 килограмм. Наружный диаметр проводника составляет 17,8 квадратных миллиметров. Проводниковая масса других видов варьируется от 28 до 10256 килограммов. Поперечное сечение других кабелей варьируется до 240 квадратных миллиметров. Узнать точную информацию о проводнике, можно из номенклатуры ГОСТа.

В квартирном, домашнем помещении, чаще всего применяются следующие размеры кабеля:

для розетки - не меньше 2,5 квадратных миллиметров;

для света - не меньше 1,5 квадратных миллиметров;

для электротехники - не меньше 4 квадратных миллиметров.

Чтобы правильно определить предназначение кабеля 1х95, необходимо рассчитать его сечение по мощности и току.

Эксплуатационные параметры

Кабель работает при температуре от - до +50 градусов, при влажности не более 98%. В аварийном режиме работает 8 часов в сутки. Обладает электрическим изоляционным сопротивлением в 12 микроом на километр. Работает в течение 30 лет, при неправильном хранении - 2 года. Исправно функционирует при нагреве не выше 70 градусов. Горит при температуре в 400 градусов. Может справиться с температурой нагрева до 250 градусов, если оно продолжается не больше 4 секунд. Работает в аварийном режиме за все время пользования - не больше 1000 часов.

Область применения ВВГнг

Кабель, цена на который зависит от параметров, можно использовать в промышленности, в быту. Проводник хорошо используется в домашней электрической проводке. Его можно монтировать:

в ванной комнате;

в гипсокартонном потолке;

в деревянной обшивке стен;

на улице.

Его можно использовать в скрытой, открытой электромонтажной проводке. При выборе открытого способа прокладки необходимо использовать канал или гофру. Укладка на землю запрещена из-за действия грызунов, механических, силовых повреждений.