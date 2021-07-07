Хранение кабельной продукции

Правила, используемые в процессе хранения разных видов кабелей

Условия, в которых может быть реализован процесс хранения проводов и кабелей, могут быть различными. Сюда первоначально стоит отнести место, которое будет приемлемым для размещения кабельной продукции. К списку можно отнести следующие:

площадки открытого формата;

разные навесы;

помещения закрытого типа.

При выборе складов закрытого образца особое внимание стоит направить на наличие как противопожарной, так и охранной сигнализации, а также качественного аварийного и общего освещения. Помимо этого, дополнительно в процессе хранения кабельной продукции важно соблюдать особые рекомендации:

наличие на складе щитов и гидрантов, различной арматуры и ящиков, наполненных песком;

соблюдение определенных микроклиматических параметров в помещении – влажность не должна превышать 80 %, а температурные показатели должны находиться в пределах 5-30 градусов по Цельсию;

нельзя рядом возле кабелей и проводов хранить продукцию, которая может осуществить разрушающее воздействие на оболочку, используемую в качестве изоляции.

Есть определенная категория кабельной продукции, которую можно хранить на площадках. В зависимости от того, где будут размещаться провода, определяется и срок эксплуатации:

не больше двух лет – при хранении на площадках, которые являются открытыми;

не более пяти лет – под специально организованными навесами;

не больше десяти лет – в закрытых помещениях.

Ориентируясь на эти показатели, можно говорить о том, какое количество времени может быть пригодной продукция.

Как происходит процесс хранения?

Обеспечение для кабельной продукции правильного процесса хранения осуществляется посредством применения барабанов, изготовленных из деревянных досок. В дальнейшем они могут использоваться при необходимости транспортировки. Именно такие барабаны выступают в качестве основного элемента, позволяющего обеспечить максимальную сохранность проводов и кабелей. В конструкции таких элементов имеется 2 круга, оборудованных специальными металлическими втулками. Для того чтобы они были максимально прочными, дополнительно происходит процесс их затягивания с помощью стальных шпилек.

Концам кабеля нужно уделить особое внимание при выполнении такого действия, как намотка на барабан. Важно, чтобы была соблюдена герметичность благодаря использованию термоусадочной каппы. Конец, размещенный внизу, можно укрыть с помощью куска резины, которая не вулканизирована, листом металла или же фанерой, показатели толщины которой будут находиться в пределах 5-6 мм. После того, как будут проведены испытания, концы можно обрезать и копировать. Крепление верхнего конца осуществляется на щеке, а именно на ее стороне, расположенной внутри.

Осуществлять процесс закрывания барабанов можно упаковочными матами, специальной обшивкой или же обрешеткой. Эти элементы обеспечивают сохранность кабельной продукции от возможных повреждений. Каждый из представленных способов, обладает собственными особенностями:

упаковочные маты – это специальный ряд досок, которые соединяются между собой стальной лентой или же проволокой. Посредством их применения происходит процесс обмотки проводов, которые уже размещены на барабане;

обшивка – сплошной ряд деревянных досок накладывается на края щек, после чего происходит закрепление посредством забивания гвоздей и ленты, изготовленной из стали и размещенной по кругу. При применении частичной обшивки, размещение досок должно происходить с шагом, который будет не больше, чем 50 % от предполагаемой ширины.

Снимать обшивку или же маты можно только тогда, когда кабельная продукция будет использоваться. Не стоит прибегать к процессу хранения проводов без использования специальной упаковки. Если берутся расшитые барабаны, то они обязательно должны иметь защиту от солнечных лучей и воздействия со стороны осадков. Именно поэтому рекомендуется располагать их под навесами, различными тентами или же прямо в помещении.

Требования, выдвигаемые к барабанам

В зависимости от таких параметров, как наличие изоляции, материал изготовления жил, бронь с оболочкой, зависят условия, при которых хранится кабельная продукция. Именно эти особенности выдвигают определенные требования, применяемые к барабанам. К ним относят:

масса барабана – определяется с учетом того, для каких показателей напряжения предназначен кабель;

диаметр шейки – для проводов с алюминиевой оболочкой должен находиться в диапазоне 25 диаметров, а со свинцовой – не менее 20 диаметров.

Также на каждом из таких элементов должны быть размещены данные, как масса и показатели длины, товарный знак, номер стандартов, параметры напряжения и количество с сечением жил.