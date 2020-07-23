Коаксиальный кабель. Виды, маркировка и сферы применения.

История коаксиальных кабелей начинается с девятнадцатого века: именно тогда и был изобретен первый английский образец. Основой его дизайна были оболочка и заключенные в ней два соединенных провода, между которыми помещался слой диэлектрика.
Кабель этого типа стал неотъемлемой частью в производстве различных антенн. Благодаря ему стал передаваться видеосигнал.
В наше время коаксиал используется не только в бытовых системах, но и в промышленности и даже некотором специальном охранном оборудовании. Он обладает нужными техническими характеристиками: допустимой жесткостью, внушительным сечением провода в центре, а также механически устойчивой оплеткой - это позволяет применять его для дальних расстояний, где от него не требуется многочисленных изгибов.
Для видеосистем и других устройств, в которых проводу приходится изгибаться большое количество раз, а сигнал не требуется передавать на большие расстояния, используется гибкая оболочка.
Виды коаксиального кабеляВ охранных системах, предназначенных для видеонаблюдения, применяют два основных типа коаксиала:
- Обычный коаксиальный кабель.
- Комбинированный, отличающийся от обычного наличием двух дополнительных проводов, обеспечивающих электропитание камер и передающих сигнал к пульту управления. Кроме того, этот вариант можно модифицировать, используя стальной трос и при помощи этого протянув кабель между опорами.
- Достоинства комбинированного коаксиального кабеля
- Дешевизна, не сказывающаяся на качестве товара. Технические параметры (жилы, оплетка и изоляция) не страдают от уменьшенной стоимости;
- Удобство и простота монтажных работ;
- Малое количество дополнительных конструкционных элементов (крепежа)
- Эстетичность, позволяющая использовать коаксиал в офисных помещениях.
Основные типы маркировок:
Для маркировки российских производителей коаксиала используется сочетание букв "РК"
Комбинированные кабели марки КВК:
- КВКв – кабель в поливинилхлоридной оболочке, пригодный для использования внутри зданий;
- КВКп – внешняя оболочка выполнена из полиэтилена. Кабель применяется вне помещений;
- КВКпт – имеется стальной трос;
- ККСВ – универсальный (вне и внутри зданий) с одинарной жилой;
- ККСВГ – с многопроволочной жилой;
- КВКнг – универсальный, имеющий высокую устойчивость к возгоранию.
Основные параметры коаксиальных кабелей
Влияние на качество передачи телесигнала оказывает множество технологических параметров, включая толщину отдельно взятого кабеля, используемого изоляционного материала, а также площади сечения центральной жилы. Все они, в совокупности, определяют волновое сопротивление - а это, в свою очередь, определяет возникновение искажений и иных помех.
Для избегания таких неприятностей рекомендуется пользоваться кабелем с одинаковым сопротивлением по всей длине.
Самым главным критерием для коаксила остаётся его диаметр:
- Тонкий – не превышает пяти миллиметров. Соответственно и его составные части имеют небольшой диаметр (оплетка в один слой и наружная оболочка) Применяется для коротких расстояний - величиной не более 200 метров между пультом управления и камерой.
- Толстый – от 5 до 10 миллиметров. Оплетка состоит из двух слоев, наружная оболочка гораздо толще, а допустимое расстояние увеличено до 650 метров.
Параметры, влияющие на выбор коаксиала
Во-первых, для выбора оптимального варианта, необходимо точно определиться с техническими требованиями (или, по-другому, техническим заданием), принятым на индивидуальном объекте, находящемся под видеонаблюдением. Зачастую в документации прописана даже марка используемого кабеля.
Тем не менее, помимо марки требуется учитывать и другие технические характеристики, оценивать их приоритетность и целесообразность. В такие параметры входят:
- Расстояние между камерами и пультом управления;
- Требования в записи с камер видеонаблюдения (учитывая, необходим ли при этом аудиосигнал);
- Наличие источников электромагнитного излучения, которые могут помешать качественной передаче сигнала;
- Способ прокладывания кабеля и место его расположения;
- Наличие распределительных щитов или осветительных коробок рядом с камерой;
- Дополнительные параметры, влияющие на монтаж кабеля.
Для правильной прокладки кабеля и эффективной его эксплуатации следует предварительно составить журнал кабельной линии, включающий в себя измерения его габаритных параметров и общий вид прокладки (с изгибами и путями). В этом случае определяющим параметром будет кабельный размер.
Длина коаксиального кабеля должна быть достаточной для того, чтобы он доставал до каждой камеры - любая ошибка в этом случае может навредить передаче видеосигнала.
Внешняя оболочка защищает кабель не только от грубого механического воздействия, а также от влияния агрессивных факторов окружающей среды, например, влаги, температуры и пр.
Учет этих параметров позволяет выбрать оптимальный вариант кабеля, который будет функционировать в соответствии с назначенными функциями.