Коаксиальный кабель. Виды, маркировка и сферы применения.

История коаксиальных кабелей начинается с девятнадцатого века: именно тогда и был изобретен первый английский образец. Основой его дизайна были оболочка и заключенные в ней два соединенных провода, между которыми помещался слой диэлектрика.

Кабель этого типа стал неотъемлемой частью в производстве различных антенн. Благодаря ему стал передаваться видеосигнал.

В наше время коаксиал используется не только в бытовых системах, но и в промышленности и даже некотором специальном охранном оборудовании. Он обладает нужными техническими характеристиками: допустимой жесткостью, внушительным сечением провода в центре, а также механически устойчивой оплеткой - это позволяет применять его для дальних расстояний, где от него не требуется многочисленных изгибов.

Для видеосистем и других устройств, в которых проводу приходится изгибаться большое количество раз, а сигнал не требуется передавать на большие расстояния, используется гибкая оболочка.

Виды коаксиального кабеля

В охранных системах, предназначенных для видеонаблюдения, применяют два основных типа коаксиала:

Обычный коаксиальный кабель.

Комбинированный, отличающийся от обычного наличием двух дополнительных проводов, обеспечивающих электропитание камер и передающих сигнал к пульту управления. Кроме того, этот вариант можно модифицировать, используя стальной трос и при помощи этого протянув кабель между опорами.

Достоинства комбинированного коаксиального кабеля

Дешевизна, не сказывающаяся на качестве товара. Технические параметры (жилы, оплетка и изоляция) не страдают от уменьшенной стоимости;

Удобство и простота монтажных работ;

Малое количество дополнительных конструкционных элементов (крепежа)

Эстетичность, позволяющая использовать коаксиал в офисных помещениях.

Основные типы маркировок:

Для маркировки российских производителей коаксиала используется сочетание букв "РК"

Комбинированные кабели марки КВК:

КВКв – кабель в поливинилхлоридной оболочке, пригодный для использования внутри зданий;

КВКп – внешняя оболочка выполнена из полиэтилена. Кабель применяется вне помещений;

КВКпт – имеется стальной трос;

ККСВ – универсальный (вне и внутри зданий) с одинарной жилой;

ККСВГ – с многопроволочной жилой;

КВКнг – универсальный, имеющий высокую устойчивость к возгоранию.

Основные параметры коаксиальных кабелей

Влияние на качество передачи телесигнала оказывает множество технологических параметров, включая толщину отдельно взятого кабеля, используемого изоляционного материала, а также площади сечения центральной жилы. Все они, в совокупности, определяют волновое сопротивление - а это, в свою очередь, определяет возникновение искажений и иных помех.

Для избегания таких неприятностей рекомендуется пользоваться кабелем с одинаковым сопротивлением по всей длине.

Самым главным критерием для коаксила остаётся его диаметр:

Тонкий – не превышает пяти миллиметров. Соответственно и его составные части имеют небольшой диаметр (оплетка в один слой и наружная оболочка) Применяется для коротких расстояний - величиной не более 200 метров между пультом управления и камерой.

Толстый – от 5 до 10 миллиметров. Оплетка состоит из двух слоев, наружная оболочка гораздо толще, а допустимое расстояние увеличено до 650 метров.

Параметры, влияющие на выбор коаксиала

Во-первых, для выбора оптимального варианта, необходимо точно определиться с техническими требованиями (или, по-другому, техническим заданием), принятым на индивидуальном объекте, находящемся под видеонаблюдением. Зачастую в документации прописана даже марка используемого кабеля.

Тем не менее, помимо марки требуется учитывать и другие технические характеристики, оценивать их приоритетность и целесообразность. В такие параметры входят:

Расстояние между камерами и пультом управления;

Требования в записи с камер видеонаблюдения (учитывая, необходим ли при этом аудиосигнал);

Наличие источников электромагнитного излучения, которые могут помешать качественной передаче сигнала;

Способ прокладывания кабеля и место его расположения;

Наличие распределительных щитов или осветительных коробок рядом с камерой;

Дополнительные параметры, влияющие на монтаж кабеля.

Для правильной прокладки кабеля и эффективной его эксплуатации следует предварительно составить журнал кабельной линии, включающий в себя измерения его габаритных параметров и общий вид прокладки (с изгибами и путями). В этом случае определяющим параметром будет кабельный размер.

Длина коаксиального кабеля должна быть достаточной для того, чтобы он доставал до каждой камеры - любая ошибка в этом случае может навредить передаче видеосигнала.

Внешняя оболочка защищает кабель не только от грубого механического воздействия, а также от влияния агрессивных факторов окружающей среды, например, влаги, температуры и пр.

Учет этих параметров позволяет выбрать оптимальный вариант кабеля, который будет функционировать в соответствии с назначенными функциями.