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    Коаксиальный кабель. Виды, маркировка и сферы применения.

    23.07.2020

    История коаксиальных кабелей начинается с девятнадцатого века: именно тогда и был изобретен первый английский образец. Основой его дизайна были оболочка и заключенные в ней два соединенных провода, между которыми помещался слой диэлектрика.

    Кабель этого типа стал неотъемлемой частью в производстве различных антенн. Благодаря ему стал передаваться видеосигнал.
    В наше время коаксиал используется не только в бытовых системах, но и в промышленности и даже некотором специальном охранном оборудовании. Он обладает нужными техническими характеристиками: допустимой жесткостью, внушительным сечением провода в центре, а также механически устойчивой оплеткой - это позволяет применять его для дальних расстояний, где от него не требуется многочисленных изгибов.

    Для видеосистем и других устройств, в которых проводу приходится изгибаться большое количество раз, а сигнал не требуется передавать на большие расстояния, используется гибкая оболочка.

    Виды коаксиального кабеля

    В охранных системах, предназначенных для видеонаблюдения, применяют два основных типа коаксиала:
    • Обычный коаксиальный кабель.
    • Комбинированный, отличающийся от обычного наличием двух дополнительных проводов, обеспечивающих электропитание камер и передающих сигнал к пульту управления. Кроме того, этот вариант можно модифицировать, используя стальной трос и при помощи этого протянув кабель между опорами.
    • Достоинства комбинированного коаксиального кабеля
    • Дешевизна, не сказывающаяся на качестве товара. Технические параметры (жилы, оплетка и изоляция) не страдают от уменьшенной стоимости;
    • Удобство и простота монтажных работ;
    • Малое количество дополнительных конструкционных элементов (крепежа)
    • Эстетичность, позволяющая использовать коаксиал в офисных помещениях.

    Основные типы маркировок:
    Для маркировки российских производителей коаксиала используется сочетание букв "РК"
    Комбинированные кабели марки КВК:
    • КВКв – кабель в поливинилхлоридной оболочке, пригодный для использования внутри зданий;
    • КВКп – внешняя оболочка выполнена из полиэтилена. Кабель применяется вне помещений;
    • КВКпт – имеется стальной трос;
    • ККСВ – универсальный (вне и внутри зданий) с одинарной жилой;
    • ККСВГ – с многопроволочной жилой;
    • КВКнг – универсальный, имеющий высокую устойчивость к возгоранию.

    Основные параметры коаксиальных кабелей


    Влияние на качество передачи телесигнала оказывает множество технологических параметров, включая толщину отдельно взятого кабеля, используемого изоляционного материала, а также площади сечения центральной жилы. Все они, в совокупности, определяют волновое сопротивление - а это, в свою очередь, определяет возникновение искажений и иных помех.
    Для избегания таких неприятностей рекомендуется пользоваться кабелем с одинаковым сопротивлением по всей длине.


    Самым главным критерием для коаксила остаётся его диаметр:
    • Тонкий – не превышает пяти миллиметров. Соответственно и его составные части имеют небольшой диаметр (оплетка в один слой и наружная оболочка) Применяется для коротких расстояний - величиной не более 200 метров между пультом управления и камерой.
    • Толстый – от 5 до 10 миллиметров. Оплетка состоит из двух слоев, наружная оболочка гораздо толще, а допустимое расстояние увеличено до 650 метров.

    Параметры, влияющие на выбор коаксиала
    Во-первых, для выбора оптимального варианта, необходимо точно определиться с техническими требованиями (или, по-другому, техническим заданием), принятым на индивидуальном объекте, находящемся под видеонаблюдением. Зачастую в документации прописана даже марка используемого кабеля.
    Тем не менее, помимо марки требуется учитывать и другие технические характеристики, оценивать их приоритетность и целесообразность. В такие параметры входят:


    • Расстояние между камерами и пультом управления;
    • Требования в записи с камер видеонаблюдения (учитывая, необходим ли при этом аудиосигнал);
    • Наличие источников электромагнитного излучения, которые могут помешать качественной передаче сигнала;
    • Способ прокладывания кабеля и место его расположения;
    • Наличие распределительных щитов или осветительных коробок рядом с камерой;
    • Дополнительные параметры, влияющие на монтаж кабеля.

    Для правильной прокладки кабеля и эффективной его эксплуатации следует предварительно составить журнал кабельной линии, включающий в себя измерения его габаритных параметров и общий вид прокладки (с изгибами и путями). В этом случае определяющим параметром будет кабельный размер.
    Длина коаксиального кабеля должна быть достаточной для того, чтобы он доставал до каждой камеры - любая ошибка в этом случае может навредить передаче видеосигнала.
    Внешняя оболочка защищает кабель не только от грубого механического воздействия, а также от влияния агрессивных факторов окружающей среды, например, влаги, температуры и пр.
    Учет этих параметров позволяет выбрать оптимальный вариант кабеля, который будет функционировать в соответствии с назначенными функциями.

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