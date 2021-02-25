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    Коаксиальный кабель: виды, преимущества и применение

    25.02.2021

    Что такое цифровой коаксиальный кабель?

    Такой кабель был придуман и изготовлен в Англии в XIX веке. Его особенность кроется в слиянии двух проводов, которые располагаются на одной оси. Внутри они разделяются диэлектриком.

    Этот проводник стали использовать в качестве передатчика видеосигналов (например, от телевизора к антенне). Сейчас же этот кабель используется во многих отраслях - в быту, на производствах и в охранной системе. Чаще всего он применяется с жестким каркасом и значительным сечением (в местах без сгибов). Также он необходим там, где требуется прокладка кабеля на большие расстояния. Гибкая оплетка и меньшее сечение тоже часто применяются, но там, где требуется кабель со сгибами и на небольшие расстояния.


    Для чего используется коаксиальный кабель?

    Как и говорилось ранее, чаще всего он используется при подключении видеонаблюдения. Таким образом выделяют два типа:

    1. Обычный.

    2. Комбинированный.

    Ко второму виду добавляются дополнительные провода для питания камер наблюдения и управления. Его можно проложить по воздуху (например, между столбами), но для этого необходимо использовать специальный кабель имеющий стальной трос.


    Преимущества кабеля комбинированного типа

    • относительно низкая стоимость ;

    • не сложная прокладка и легкий монтаж;

    • внешний вид (можно выбрать проводку, которая будет сочетаться с дизайном помещения).

    Маркировка

    Распространенные маркировки комбинированных кабелей:

    • В (ПВХ оболочка);

    • П (полиэтиленовая оболочка);

    • ПТ (стальной трос);

    • ККСВ (одинарная центральная жила);

    • ККСВГ (многопроволочная центральная жила);

    • КВКнг (универсальная со стойкостью к возгораниям).


    Характеристики коаксиальных кабелей

    Главные характеристики такого кабеля: плотность, толщина, вид жилы, материал изоляции. Именно они влияют на сопротивление, которое, в свою очередь, сказывается на качестве сигнала. Для того, чтобы избежать нежелательных помех, следует использовать один кабель, который будет иметь одно и то же сопротивление по всей длине.

    Кабель можно условно разделить на:

    1. Тонкий. С диаметром до 5 мм, однослойной оплеткой и тонкой оболочкой. Желательная прокладка - до 200м.

    2. Толстый. С диаметром до 10 мм, двойной оплеткой, толстой оболочкой. Желательна прокладка - до 650м.


    Как выбрать коаксиальные кабели связи

    При выборе коаксиального кабеля следует обращать внимание на характеристики системы и следовать ее условиям. Обычно такие задачи описываются в проекте (там же указывается конкретная марка кабеля).

    Если же было предоставлено только техническое задание, то кабель придется выбирать самостоятельно. Ниже приведены основные параметры от которых необходимо отталкиваться при покупке:

    1. Расстояние от камер до блоков питания.

    2. Наличие помех на пути прокладки.

    3. Тип монтажа.

    4. Присутствие электромагнитных излучений на пути прокладки.

    5. Толщина, цвет.

    6. Возможность прокладки в каналах, под потолками и пр.

    7. Определить необходимость аудиозаписи и хранении информации.

    Для того, чтобы правильно подключить все линии к камерам, следует обратить внимание на типы разъемов. После изучения всех видов кабеля можно приступать к составлению плана, на котором нужно указать путь прокладки, а также просчитать длину и все возможные изгибы.

    Главное - правильно просчитать длину провода, ведь от этого зависит качество соединения его со всеми камерами. В случае, если длины не хватит, то придется соединять несколько кабелей, а это может привести к ущербу качества передаваемых материалов.

    Корпус (наружная оболочка) тоже имеет большое значение. От него зависит защищенность провода от различных механических повреждений. Также оболочка предотвращает проникновение пыли и влаги. Учитывая характеристики каждого вида коаксиального кабеля и изучив требования конкретной камеры, можно без особых трудностей самостоятельно выбрать подходящий продукт.

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