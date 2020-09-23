Когда можно использовать неизолированные провода

Виды и сфера применения неизолированных проводов

Область их применения промышленные предприятия (заводы, фабрики и т.п.) и электрические транспорты, в системе которых поддерживается воздушная контактная сеть.

Гибкие неизолированные провода изготавливаются:

из меди;

алюминия;

бронзы;

сталеалюминевого сплава.

Если в производстве изделия использован дорогой метал, вроде бронзы, то цена ее будет недешевой. Провода могут состоять из одной или нескольких проволок. Для соединения вместе, проволоки скручиваются между собой разным образом.

Конструкция неизолированных проводов, используемых на линиях электропередач, поддерживает правильную скрутку. При этом соседния повивы скручены в противоположное направление. А гибкий провод обычно скручен из отдельных головок, состоящих из проволок малого сечения.

Для их изготовления применяются только качественные материалы, которые обладают антикоррозийным свойством и устойчивые (прочные) к механическим воздействиям. Обычно внешние факторы могут негативно влиять на структуру электропровода, что может привести к сбою в электроснабжении и другим последствиям. Например, ветер, мороз и лед, вибрация, снежная покрова с последовательным обледенением, создают существенные механические нагрузки на электрический кабель, что может привести к разрушению его структуры. Поэтому рекомендуется использовать только качественные провода от надежных производителей.

ЛЭП является линией электропередачи и объединяет в своей конструкции неизолированные электропровода и вспомогательные устройства, участвующие в передаче и распределении электрического тока.

Воздушная ЛЭП больше всего применяется в современных системах энергоснабжения. При этом напряжение в сети будет зависеть от протяженности провода и показателя мощности, передаваемая по линии.

Учитывая область применения в электрических установках, неизолированные виды проводов можно разделить на следующие типы:

для автокранов (провода с высокой гибкостью);

для воздушных линий электропередачи;

антенные провода;

для щеток электроприборов;

гибкие медные провода.

Заказать и купить кабель необходимо с учетом индивидуальных параметров и сферы применения. Выбрать нужный тип электропровода можно по каталогу, где доступна информация о характеристиках изделия.

Маркировка и особые свойства

Неизолированные кабели производятся в соответствии со стандартом ГОСТ 839-80. Они обладают свойством устойчивости к влиянию солнечных лучей, дождей, атмосферных осадков, росы, инея, микроорганизмов, песка и морского тумана. Пригодны при атмосферном давлении 133. 10-4кПа/294 кПа. Также их можно эксплуатировать при низкой температуре от –60С и жарком климате до +55С, а более прочных до +230С.

Неизолированные провода маркируются согласно характеристикам и конструкции.

Марка-А

Кабель состоит из скрученных проволок из алюминия. Он пригоден при воздушной атмосфере типа I и II, а в сухих макроклиматах применяется согласно требованиям ГОСТ 15150-69, также отпадают ТВ/ТС. Номинальный размер сечения 16,0/750,0 мм/кв.

Марка-АКП

Соответствует маркировке А, но присутствует нейтральная смазка. Промежуточное проволочное пространство обработано нейтральной смазкой, которая обладает повышенной устойчивостью к нагреву. Но на наружной поверхности кабеля смазка отсутствует.

АМГ

Провода без изоляционного покрова данной категории позволяют соединять тракторы с корпусом и электроприборы в системе автомобиля. Эти гибкие плетеные кабели изготавливаются из меди. Из серии АМГ (автомобильного электрооборудования) также применяются кабели с маркировкой АМГЛ (луженый, автомобильный), АМГЛ-Т2 (луженый, тропического исполнения), АМГ-Т (луженый оловом 40%, тропическое исполнение). Сплетены провода из стренг. После сплетения выполняется процесс вальцевания, но по желанию клиента их могут и не вальцевать.

Кабели можно использовать при температуре -60/+140°С. Они устойчивы к влаге (не более 98 %, 35°С).

АЖ/АН

Неизолированные токопроводящие кабели АЖ и АН выполнены путем скручивания проволок из алюминиевого сплава. Они применяются в атмосфере воздуха типа І и ІІ, в любой сухости макроклимата (отпадает ТВ/ТС). А уровень сернистого газа не должен превышать 1,5 мг/м куб.

АЖКП/АНКП

Кабели без изоляционного покрова пригодны для использования в атмосфере воздуха ІІ и ІІІ типа. В промежуточных зонах проволок в виде заполнителя применена нейтральная смазка. Но, поверхность сплетенных проводов не смазана. Для изготовления используется алюминиевый сплав.

Материал обычно состоит из следующих химических элементов:

магний 0,30-0,50%;

железо 0,20-0,30%;

кремний 0,40-0,70%;

алюминий.

Проволоки соединены технологией сращивания, а места стыков соединяются методом отжига, расстояние 0,2 м по каждой стороне. При этом расстояние между каждой точкой сварки должно составлять от 15 м. Срок эксплуатации проводов более 25 лет.