Когда пора менять проводку? Признаки необходимости замены проводки в доме

Основной причиной, по которой перестает функционировать проводка в доме, считается экономия на материалах. Уменьшить количество потраченных денег можно путем специального занижения сечения проводов, применение дешевой фурнитуры из Китая, выполнение работ непрофессиональным электриком. Последствием таких действий часто стают пожары, которые возникают из-за короткого замыкания.

Главные причины аварийных ситуаций

Наиболее распространенной причиной, по которой необходимо менять проводку в жилом доме или квартире, становится ее длительная эксплуатация. Согласно негласным правилам, менять проводку в жилом помещении нужно хотя бы раз в 10-15 лет. За этот период существенно снижается качество изоляции, ослабевают контакты в распределительных коробках. Стоит заметить, что даже 10 лет тому назад количество потребляемой электроэнергии было гораздо меньше из-за отсутствия в доме большого количества электрических приборов. А чем выше нагрузка, тем большее сечение кабеля нужно выбирать.





Проводка может перестать работать и по причине плохо проведенных монтажных работ. В результате неправильных действий может пострадать изоляция провода, монтажник может некорректно подключить провода, а также выбрать неподходящее сечение. Такие действия могут привести к поломке оборудования и техники, возгоранию.

При неправильной эксплуатации проводки, она может перестать передавать электрический ток даже после замены. Часто, желая быстро отсоединить питание от сети, выдергивают вилку из розетки. В результате последняя буквально выпадает из разъема. Гораздо хуже ситуация, когда в стену вбивают гвоздь или сверлят отверстие и попадают на провод.

Проводка может повредиться в результате затопления помещения. Даже если потоп произошел не по вине владельца, повышенная влажность или прямое попадание воды приводит к образованию ржавчины. Она постепенно разрушает не только контакты, но и сами жилы.





Основные признаки неисправностей и их последствия

Любая ситуация имеет определенные причины. Это касается и повреждения электропроводки. А именно:

Механическое повреждение целостности изоляционного слоя провода. В таком месте происходит утечка электрического тока. При контакте с оголенным проводом часто происходит поражение напряжением. Для устранения неполадки можно заизолировать участок, путем замены провода или наклеивания слоя изоленты. Повреждение жилы. Она размещена внутри изоляционного слоя и обмотки. Именно по ней происходит передача электрического тока от распределительной коробки до всех розеток и включателей в доме. Пострадать жила может в результате некачественного монтажа, повреждения грызунами, проведении ремонтных работ. Оплавление изоляции. Возникает при перегревании кабеля. Значительный нагрев происходит в результате подачи чрезмерного напряжения на кабель небольшого сечения. Также, причиной такой ситуации становится неправильно выполнение скрутки. В таком месте кабель может поразить человека током или стать причиной возгорания. Чтобы избежать такой ситуации, следует проверять места соединений и тщательно поджимать контакты. Частые поломки бытовой техники. Приборы в доме могут пробивать током, а иногда из них доносится запах гари. К частым поломкам приводит неправильно выбранное сечение провода или скачки напряжения. Плохое состояние контакта. Если место соединения с потребителями, к которым относятся включатели и розетки, неправильно выполнено или сделано недостаточно качественно, возникает нагрев жил. В результате происходит оплавление изоляции, возгорание, поражение электрическим током. Поэтому при монтаже следует тщательно поджимать все контакты. Частые поломки выключателей и розеток. Любое из этих предметов имеет собственные ограничения по сроку годности. Обычно оно достигает 10 лет при бережном использовании, но производитель гарантирует только 6 лет нормальной работы. Тем не менее, из-за неправильного подключения или завышенной пропускной способности кабеля, они могут повреждаться гораздо чаще. Устранить причину поломок можно посредством увеличения сечения жилы. Перегорание нулевого кабеля. Последствиями такой ситуации является поражение электрическим током или поломка бытовой техники. Устранить неисправность можно только заменой поврежденного участка. Чтобы предотвратить возникновение такой ситуации, следует установить дополнительное реле контроля напряжения.

Согласно вышеописанным ситуациям, признаками неисправной электропроводки в жилом доме является частая поломка техники, поражение электрическим током человека или животных, возгорание. Чтобы избежать их появления, следует не просто поменять проводку, но и сделать монтаж правильно, с учетом максимальной нагрузки на проводящие кабеля.