Конструкция проводов СИП

СИП кабель - что это?

На низковольтных и высоковольтных магистралях применяют оголенный провод со стальным сердечником внутри. Это обусловлено коммерческими целями, так как оголенный провод дешевле. Но на большинстве современных ЛЭП применяют провод СИП. Он заменил старые линии электропередач, где шнуры были закреплены на изоляторах с целью избегания короткого замыкания.

Многие потребители предпочитают питать дома от линии с помощью провода СИП по ряду причин. Изоляция провода предотвращает замыкание фазной и нулевой жилы при ветре, он более стойкий к физическим нагрузкам и отсутствует вероятность поражения людей током. Компании, предоставляющие электроэнергию физическим и юридическим лицам, ограждают себя от несанкционированного подключения за счет изоляции на проводе. Поэтому, при монтаже нового счетчика на частной постройке, одним из условий является монтаж именно провода СИП.

Расшифровка аббревиатуры СИП

Заглавные буквы означают следующие свойства провода:

С - самонесущий. Отсутствие стального сердечника повышает гибкость провода и стойкость к суровым климатическим условиям;

И - изолированный. Наличие изоляции на фазном и нулевом проводе с отметками для ориентира;

П - провод.

Отметка ставится на одной жиле. Это может быть полоска определенного цвета или засечка на изоляции вдоль всего провода. Это делается для того, чтобы при подключении к счетчику, монтеры не перепутали фазную и нулевую жилу местами, что может привести к сгоранию катушки прибора учета.

Классификация СИП проводов

Есть несколько видов классов СИП проводов, которые отличаются цифровым обозначением, свидетельствующие о наличии отличимых индивидуальных свойств:

СИП-1. Основу материала наружной изоляции составляет полиэтилентерефтолат. Изоляция устойчива к солнечным лучам;

СИП-2. Изоляция выполнена из полиэтилена повышенной термостойкости до +90 градусов. Каждая жила изолирована полимерным слоем;

СИП-3. Предназначен для воздушной прокладки на большие расстояния. Жилы укреплены стальным сердечником, а изоляция обладает термоустойчивостью до +90 градусов;

СИП-4. Состоит из пары фазных жил без нулевой;

СИП-5. Фазные жилы без нулевой. Изоляция морозоустойчивая. Провод предназначен преимущественно для прокладки в морозных условиях.





Числовая маркировка проводов СИП

Фазные и нулевые жилы маркируются числовым обозначением. К примеру СИП-4-4х20-0.4 будет означать, что 4 его жилы имеют сечение 20 мм и провод рассчитан на максимальное напряжение 0.4 кВ. Или так - СИП-1-3х20+1х25-0.6: в этом случае говорится, что СИП-1 обладает 3-мя фазными жилами сечением 20 мм и одной нулевой 25 мм, максимальное рабочее напряжение на проводе должно достигать не более 0.6 кВ.

Диапазоны характеристик проводов СИП

Продукция СИП выпускается в соответствии со следующими производственными стандартами:

СИП-1: количество жил от 1 до 4, сечение от 16 до 120 мм, класс напряжения от 0.4 до 1 кВ; СИП-2: количество жил от 1 до 4, сечение от 16 до 120 мм, класс напряжения от 0.4 до 1 кВ; СИП-3: количество жил - 1 , сечение от 35 до 240 мм, класс напряжения от 10 до 35 кВ; СИП-4: количество жил от 2 до 4, сечение от 16 до 120 мм, класс напряжения от 0.4 до 1 кВ; СИП-5: количество жил от 1 до 4, сечение от 16 до 120 мм, класс напряжения от 0.4 до 1 кВ;

Эксплуатационная температура каждого класса от -50 до +50 градусов. СИП-2, 4, 5 обладают максимальной температурой нагрева до 90 градусов, остальные до 70 градусов.

Монтажная арматура для крепления кабеля на опорах

Чтобы провод был надежно закреплен на магистрали и отсутствовала вероятность его обрыва, СИП крепят к изоляторам с помощью специальных зажимов. А для подключения и отключения потребителей специальные зажимы:

Ответвительный зажим. Специальное устройство, которое позволяет быстро и безопасно подключить сип к линии электропередач. Зажим одевается на токороводящую жилу, а в его отверстие вставлется СИП. Зажим затягивается, пробивает изоляцию СИП и создает контакт между оголенным проводом и СИП; Натяжной зажим. Предназначен для ослабления давления СИП на магистральные провода. Зажим одевается на изолятор, закрепляет СИП, натягивая его. В месте подключения провода к магистрали зажим ослабляет натяжение, создавая надежное соединение.



От чего зависит цена СИП



Рыночная стоимость провода СИП зависит от его класса, максимального напряжения. Купить провод СИП можно через наш сайт, найдя подходящего поставщика. Сейчас это основной материал для подключения строений к сети, поэтому он не является дефицитным. Также цена может зависеть и от типа изоляции. Если изоляция рассчитана на более высокие температурные показатели, то стоимость соответственно вырастет.