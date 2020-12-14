Конструкция и расшифровка кабеля КВВГ-Энг-ls

КВВГ-Энг-ls считается кабелем контрольного экранированного типа, имеющим жилу из меди с ПВХ изоляцией, оболочкой и сниженной пожарной опасностью. Цель его использования заключается в недвижимом соединении к электроприборам, установкам, зажимным электромагнитным сборкам распределяющих механизмов, имеющих напряжение 660 Вольт при показателе частоты до 100 герц или постоянный тип напряжения до 1 киловольта. В сетевой прокладке дома, конструкции и скрытого электрокабельного сооружения.









Конструктивные особенности КВВГ-Энг-LS

КВВГ-Энг-LS для постоянного, переменного напряжения обладает П-16 классом пожарной опасности по ГОСТу от 20122 года, защитным типом экранированного покрытия от электрического магнитного импульса. Состоит из медной токопроводящей жилы. Включает в себя поливинилхлоридную пластикатную изоляцию пониженной пожарной опасности. Заполняется из поливинилхлоридного пластиката, имеющего пониженную пожарную опасность. ПВХ пластикат в составе нужен, чтобы кабель имел круглую форму заполненных внутренних и наружных изоляционных промежутков жил. В КВВГ-Энг-ls имеется экран из медных проволок, который скреплен с помощью медной ленты. Разделительный слой из электрической изоляции стеклянной, стеклосодержащей ленты. В состав кабеля также входит поливинилхлоридная оболочка пластиката, имеющая пониженную пожароопасность.

Расшифровка и аналоги

Проводник небронированного типа можно использовать на открытом участке, в комнате, канале, туннеле, агрессивной внешней среде. КВВГ-Энг-LS - стойкий к изгибам во время монтажа, на производстве служит 25 лет. Кабель для автономных станций расшифровывается следующим образом:

К - кабель контрольного типа;

В - винил или поливинихлоридная изоляция пластиката;

В - винил или поливинилхлоридная оболочка пластиката;

Г - проводник голого типа, лишенный броннированной защиты;

Э - проводник экранированного типа;

нг - отсутствие распространения горения во время групповой прокладки;

ls - пониженное дымовыделение и газовыделение.

При наличии буквы А перед аббревиатурой, кабель имеет алюминиевую структуру. Если буквы А нет, значит, проводник медный. Нередко в аббревиатуре присутствуют буквы ХЛ и Т в конце. В первом случае, проводник имеет холодостойкое исполнение, то есть его можно эксплуатировать при температуре до -60 градусов. Во втором случае, кабель имеет тропическое исполнение, то есть он стойкий к плесневым грибам, коррозии.

Аналогами указанного выше проводника от внешнего электрополя служат кабели КВВГЭзнг, КВВГЭнг-FRLS, КВВГЭ, КВВГЭнг. Первый электромагнитный проводник имеет оболочку с изоляцией ПВХ, сниженную горючесть. Второй источник отличается сниженной пожароопасностью и огнестойкостью. В третьем кабеле нет дополнительных свойств защиты, а четвертом аналоге присутствует конструкция сниженной горючести. Все источники оснащены конструкцией из поливинилхлорида. Имеют оптимальные технические характеристики для дома, промышленности.

Характеристики и маркировка

Кабель контрольный КВВГ-Энг-ls обладает 0,66 киловаттным номинальным видом переменного напряжения, 100 герц-ным номинальным показателем частоты, минимально допустимым изгибом в 6 диаметров. Протяженность его составляет от 200 до 450 метров. Можно протягивать проводник по трассе при 50 ньютон на квадратный миллиметр. Код ОКП проводника 3563, срок службы 15 лет, а гарантийный период эксплуатации - 3 года. Проводник работает при температуре воздуха от -50 до 50 градусов и влажности в 98% при температурном режиме в 35 градусов. Оптимальной температурой для его прокладки без прогрева служит 15 и -15 градусов. Световая проницаемость проводника при горении снижается от 40 до 50. Токсичность источника во время сгорания составляет до 120 грамм на кубический метр.

Кабель обладает отличительной цветовой и цифровой маркировкой изоляционных жил. Она обеспечивает точность определения жилы во время его прокладки. Цветовая маркировка распространенного на рынке кабельной продукции проводника включает три основных цвета:

белый;

красный;

синий.

Красный оттенок имеет экранированная жила направления. Она нужна, чтобы определять направления произведения отсчета искомого проводника. Синим цветом обозначается счетная основа. Нужна, чтобы находить искомую жилу. Цифровая маркировка редко применяется. Как правило, в таком случае жилы белого цвета, а буквы с цифрами - черного, темно-синего.



