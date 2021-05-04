Куда можно деть остатки кабеля и провода?

Кабельная и проводная продукция прочно вошла в жизнь современного человека. Без нее невозможно существование ни одного предприятия или объекта жилого назначения. Мы покупаем кабель и провода для ремонта, строительства, и очень часто остаются обрезки, которые жалко выбрасывать, ведь стоят они недешево, но что с ними делать также неизвестно. На фоне возрастающей популярности полезной утилизации строительных отходов востребованными становятся поделки из электрического кабеля и проводов. В этой статье рассмотрим несколько таких примеров.

Креативное применение обрезков кабеля

У каждого человека имеются скрытые таланты и умения. Если их развивать, они могут перерасти в интересное хобби или даже стать любимой профессией. Из остатков проводной и кабельной продукции можно сделать массу полезных и симпатичных вещей, которые пригодятся в быту, украсят собой помещение либо двор. Кроме того, такая кропотливая работа очень хорошо развивает моторику рук. После ремонта в доме или квартире можно не выбрасывать обрезки ненужного кабеля, а попробовать что-нибудь из него сделать вместе с ребенком или супругом.





В некоторых музеях креативного искусства можно увидеть целые скульптуры, созданные из кабеля. Эти инсталляции поражают воображение зрителей творческим подходом, нетривиальностью.





Абажур для люстры из обрезков провода

Эта идея пришла в голову дизайнеру из Испании Сильвии Сеньяль Идаретте. Собственное творение она назвала в честь знаменитого десерта «Макарун». По своей структуре изделие действительно напоминает известное лакомство. Причем создать такой светильник достаточно элементарно.





Потребуются следующие элементы:

2 круглые детали из дерева – одна цельная, а вторая – ободок аналогичного диаметра;

провод – причем чем ярче его цвет, тем лучше.

По краю двух деревянных элементов сверлятся одинаковые отверстия. Еще одно требуется просверлить в центре цельного круга для электропроводки, через которую будет питаться лампочка. Затем через отверстия по краям каждого элемента поочередно протягивается наш провод. Он объединяет деревянные детали. Полученное изделие смотрится очень интересно и креативно. Главное, что сейчас такие светильники пользуются широкой популярностью.

Деревянные элементы можно без труда отыскать на даче или на балконе, чердаке. При желании их несложно вырезать самостоятельно. Изготовление такого светильника займет минимум времени и труда, а в итоге мы получим модный предмет интерьера ручной работы.

Когда смотришь на такую люстру, создается ощущение, что она парит в воздухе.





Торшер из проводов

Идея оформить еще один осветительный прибор кабельной продукцией пришла в голову промышленному дизайнеру Крейтону Берману. Это настоящий минимализм – для создания изделия потребовались кабель (правда немногим более 30 метров) и вырезанная из акрила форма торшера.

Покупателю предлагается самостоятельно намотать кабель на каркас. Получается довольно креативно и неизбито. Цвет проводной продукции может быть любым.





Орнаменты на стене из проводов

При помощи остатков кабеля можно создавать причудливые рисунки на стене. Такое интерьерное решение украсит обстановку внутри комнаты и поможет утилизировать кабель.

Кроме того, если вы не знаете, куда спрятать провода от электроприборов, которые имеются в комнате, их также доступно расположить на стене, создав симпатичную картинку.













Провода в рукоделии

Если вы не боитесь кропотливой работы, из проводов можно изготавливать украшения. Для этого требуется очистить жилы от изоляционной оплетки. Это будет наш материал для создания изделий. К примеру, можно сплести яркий ободок для девочки. Нам потребуется алюминиевый провод трех цветов (при желании стоит создать однотонное украшение для волос).

Процесс работы разделим на этапы.

Проволока разрезается на куски одинаковой длины. Если алюминиевая жила чересчур тонкая, можно складывать ее в пучки по 2-3 штуки. Проводки закрепляются с одного края. Затем из них плетется косичка, главное, чтобы звенья были максимально одинаковыми. Когда косичка достигает требуемой длины, ее также закрепляют с другого края. Готовую косичку сгибают в виде обруча.

Все края изделия обязаны быть загнуты, чтобы будущая владелица ободка не поранилась. Готовое украшение для волос можно дополнить цветами, согнутыми из той же проволоки или выполненными из других материалов, либо иным декором.





Из тоненьких проводов можно делать забавные детские игрушки.

Катушка от кабеля также может стать интересным предметом интерьера, украшением ландшафта.





Надеемся, наша небольшая подборка подала вам несколько идей на тему утилизации остатков кабельной и проводной продукции. Достаточно немного смекалки, креатива, и оригинальное украшение или предмет интерьера, который будет приносить пользу и эстетическое удовольствие, готов.