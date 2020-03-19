Курс рубля и его влияние на стоимость кабеля

По мнению аналитиков, нельзя рассматривать российский рынок отдельно от мировых тенденций роста цен на кабельно-проводниковую продукцию. Экономические вызовы современности свидетельствуют о том, что легкой жизни для российских товаропроизводителей кабельной продукции не предвидится, а цены на нее в 2020 будут неуклонно расти.

Влияние современной экономики на динамику цен в отрасли

Мировой рынок кабельной продукции за 2019 год составил около 185,8 млрд. долларов. Он разделен на два основных сегмента промышленности, таких как электрические и телекоммуникационные кабели для передачи данных. Кроме того, он подразделяется на низковольтный и силовой кабель. Прогнозируется, что к 2021 году объем рынка составит около 195,24 млрд. долларов.

Сегодня многие факторы указывают на глобальную мировую рецессию, которая не может не затронуть кабельное производство. По данным Международного валютного фонда, 90% мировых предприятий уже демонстрируют спад. Многие аналитики считают это причиной торговую войну США с Китаем.

Эксперты российского аналитического кредитно-рейтингового агентства (ACRA) считают, что экономика США может сократиться на 0,7%, а рост Китая замедлится до 5% в 2020 году в результате этого противостояния. Кроме того глобальной рецессии способствует пандемия коронавируса. С самого начала было ясно, что Covid-19 будет влиять на обе стороны экономики: спрос и предложение. Поставки товаров и услуг нарушены, в результате объем производства падает. Спрос также падает, потому что многие страны ввели карантин, потребители находятся дома и перестали покупать промышленные товары.

Отечественный рынок кабельно-проводниковой продукции

Большая часть спроса на кабельную продукцию приходится на 4 отрасли: энергетику, горнодобывающую, нефтегазовую промышленность и строительство.

После санкционной политики Запада, падение доли импорта на российском рынке проводниковой продукции позволило отечественным компаниям занять созданную нишу и нарастить производство.

Отечественные компании поддержали Государственную программу импортозамещения. Тем самым они повысили свою конкурентоспособность, что позволяет им выпускать кабели высокого производственного качества по более низким ценам по аналогии с зарубежными брендами.

Российский рынок производит все виды кабелей, от линий передачи электроэнергии в бытовом секторе до высокочастотных сигналов для космической отрасли. Сегодня наблюдается тенденция диверсификации и расширения ассортимента кабельно-проводниковой продукции.





Отечественный кабельный рынок в обстоятельствах санкционной политики ЕС и США и государственной политики по импортозамещение имеет стабильную тенденцию к увеличению объемов производства. Этому в значительной степени способствовали грандиозные государственные программы: Сочинская олимпиада и возведение Керченского энергетического моста. По статистическим данным процент внутреннего производства кабельно-проводниковой продукции за последние три года увеличился на 14.7%.

Несмотря на то, что сегодня на отечественном рынке все еще находятся импортные кабели, из Китая и отдельных стран ЕС, вследствие импортозамещения, их объем ежегодно падает. Также сокращается доля импортных составляющих для изготовления кабелей. Например, в Мордовии выпускается большой перечень импортозамещающих составляющих от алюминиевой катанки и стальной проволоки с алюминиевым напылением до оптоволоконных кабелей.

Доля импорта кабелей на отечественном рынке по данным прошлого года достигла 20 %, а экспорт — примерно 10 %. В списке импортеров лидирующее место занимает Китай (25 %), а за ним — Беларусь (13 %).

Цены на кабельно-проводниковую продукцию: главные причины роста

Структура затрат на кабельно-проводниковую продукцию напрямую зависит от использования оборудования в технологическом цикле производства и стоимости исходных материалов: медь, алюминий и защитного ПХВ. В 2018 году 90% оборудования для производства кабеля было импортировано. Медь, алюминий, термопласты, резиновые материалы и неметаллические элементы образуют сырье для кабелей, и составляет около 65 процентов от общей структуры затрат.

Основные виды затрат производства кабельно-проводниковой продукции:

1. Медь является основным сырьем, используемым компаниями при производстве кабельной продукции, что составляет 50 % от общих затрат на сырье для кабеля.

2. Термопластик используется в качестве оболочки из медных/алюминиевых токожил в качестве наружного покрытия.

3. Внутри кабелей используются резиновые и неметаллические бумажные изоляционные элементы для усиления и изоляции кабелей.

4. Трудозатраты, энергия и топливо составляют 20 % структуры расходов на кабели.

ПВХ составлял 74% изоляционного материала, использованного в 2019 году для производства кабеля, на другие виды пластиков приходится оставшиеся 26%. Основными производителями кабельных пластиковых покрытий в России являются Башкирская содовая компания, Башпласт и Владимирский химический завод. Они имеют производственный резерв, поскольку не достигли своей максимальной производственной мощности. В связи, с чем вынуждены конкурировать за клиентов, расширяя ассортимент своей продукции, проводя агрессивную ценовую политику и предоставляя послепродажное обслуживание.

С 2013 по 2015 г спрос на изоляционную продукцию упал до минимально низкого уровня по сравнению с прошлыми десятью годами. Это привело к тому, что иностранные производители покинули российский рынок. Тем не менее объем импортных изоляционной продукции в 2019 г составил только около 3.8 %, что не может не вызывать итоговый рост цен на соответствующий вид продукции.





























































Несмотря на падение рубля, специалисты ожидают ускорения роста производства кабельной продукции во второй половине 2020 года, обусловленного восстановлением ключевых рынков и секторов конечного использования кабелей. С другой стороны, предполагаемое сокращение Китаем будущих инвестиций в электросети в сочетании со вспышкой коронавируса Covid-19 приведет к дальнейшему снижению китайского рынка.

Тем не менее, в среднесрочной перспективе спрос на кабельную сеть практически не изменится. CRU по-прежнему прогнозирует рост на мировом рынке металлических изолированных проводов и кабелей в период между 2019 и 2024 годами, хотя и несколько медленнее, чем в предыдущий пятилетний период. Развивающиеся рынки будут продолжать поддерживать более высокие темпы роста мирового спроса. Несомненно, повышенная активность в строительстве, инфраструктуре, коммунальном и промышленном секторе во главе с государственными вливаниями в отрасль ожидается рост спроса на кабели всех категориях по регионам РФ.

Нестабильные цены на сырье будут также способствовать росту цен на кабельную продукцию. Медь, пластик, алюминий, ПХВ и резина являются основными сырьевыми материалами, которые широко распространены в производстве изделий для прокладки линий электропередач. Колебания цен на сырье будет влиять на эксплуатационные и закупочные расходы, что, в свою очередь, вызовет увеличение общей стоимости работ по укладки кабелей.

Поэтому цены на сталь, медь и металлы будут сильно влиять на цены кабельно-проводниковой продукции. Эксперты отмечают, что нестабильность сырья создает одну из самых серьезных угроз для стабильных цен и производственных затрат на кабельном рынке.

































По данным специалистов, цены на электрические кабели будут расти примерно на 5,5 процента в год до 2024 года, отчасти из-за конкуренции с импортом.

Перспективы рынка оптоволоконной продукции

Производство отечественного оптоволоконного растет быстрыми темпами — 30% в 2019 году и производством около 5,5 млн. км российский рынок вернулся к докризисным уровням и компенсировал потери 2015–2016 годов. Это показывает, что рынок восстанавливается благодаря федеральной программе «Цифровая экономика», на которую правительство потратит 2,16 трлн. рублей с 2019 по 2024 год.

Стратегическая цель правительства — сделать прорыв в улучшении качества жизни людей, модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления с использованием цифровых технологий.

Развитие рынка оптоволоконного кабеля входит в рамки развития России FOC обладает важным потенциалом, поскольку телекоммуникационные компании планируют развернуть сети 5G и ИТ-компании для создания суперкомпьютерных центров и центров обработки данных в течение ближайших 10 лет. Поскольку в 2018 году потребление FOC в Китае замедлилось, китайские производители увеличили свою активность в СНГ, что усилило конкуренцию в России, Казахстане и Беларуси.

Ожидается, что растущий спрос на электроэнергию в развивающихся и развитых странах, поддерживаемый растущими инвестициями в инфраструктуру, будет стимулировать рынок кабельной продукции во всем мире. Тем не менее, замедление экономики и регуляторная политика ЕС будет препятствовать росту рынка, в отличие от рынка Китая. Индии и России.













































Таким образом, можно подвести итог: на рынке кабельной продукции в 2020 году ожидается рост цен, главным образом из-за глобальной экономической дефляции и снижения курса рубля. В начале марта текущего года американские акции упали так быстро, что торги были приостановлены, поскольку напуганные инвесторы ушли с рынков на фоне растущей экономической неопределенности в отношении распространяющегося коронавируса. Дополнительно рухнули нефтяные рынки после того, как Саудовская Аравия заявила, что планирует снизить цены, поскольку влияние на экономику коронавируса, снизило спрос на нефть. Все эти факторы будут влиять на спрос и предложение, а значит, стоимость кабельной продукции станет неуклонно расти.