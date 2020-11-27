КВВГЭнг-LS: характеристики кабеля

КВВГЭнг-ls кабель активно используется в доме, условиях промышленности для передачи электрической энергии от поставщика к потребителю. Он может быть задействован в разных ситуациях, поскольку считается контрольным экранированным кабелем, имеющим медные жилы, поливинилхлоридную изоляцию сниженной горючести. Проводник, который имеет пониженное газовыделение, дымовыделение, не способен распространять горение во время пучковой прокладки по нормам ГОСТа. Кабель нужен, чтобы передавать и распределять электрическую энергию в установках, имеющих номинальное переменное напряжение в 660 ватт частотой или постоянное напряжение до 1000 ватт.





Свойства, маркировка кабеля КВВГЭнг-LS

Кабель имеет медную однопроволочную токопроводящую жилу круглой формы. Относится к первому классу, обладает поливинилхлоридной изоляцией, скрученными изолированными кабельными жилами, в каждом витке которого представлена счетная пара. Изолированные жилы кабеля в конструкции различаются друг от друга цветом. Раздельный слой поливинилхлоридной композиционной оболочки имеет пониженную пожаробезопасность, достигает в толщину не меньше 0,5 миллиметров.

Обмотка экрана в виде медной, алюминиевой фольги, имеющей перекрытие, обеспечивает экранную сплошность в допустимых радиусах кабельного изгиба. Вдоль алюминиевого экрана продольным образом укладывается медная проволока. Разделительный обмоточный слой обеспечивает экранную сохранность во время кабельного монтажа. Оболочка из ПВХ обладает пониженной пожарной безопасностью.

КВВГЭнг-ls расшифровывается следующим образом:

К - контрольный кабель;

В - винил или поливинилхлоридный пластикат в составе изоляции жил;

В - винил или поливинилхлоридный пластикат в оболочке;

Г - гибкий проводник, не имеющий брони;

Э - экранированный тип проводника;

нг - негорючий тип покрытия поливинилхлоридной пластикатной оболочки;

ls - пониженное газовыделение и дымовыделение.

Во многих случаях представляется с дополнительными буквами в маркировке. Буква Э в маркировке указывает на то, что данный кабель можно использовать в энергетической атомной станции, он обладает улучшенным радиусом изгиба. Буква А перед ls говорит о соответствии первой категории проводника по отсутствию распространения горения. Каждая категория подробно расписана в ГОСТе. Согласно этому классу, кабель может быть размещен в помещениях атомных станций второго по четвертый класс. Такие модели можно смело прокладывать в открытом, закрытом помещении, кабельном канале и туннеле, соприкасаясь с агрессивной средой. Буква З перед нг и ls говорит о защитном заполнении кабеля. Модель с такой маркировкой применяется на электрической установке с плотным вводом. Поэтому нужно уплотнение и соблюдение особых требований к пожарной безопасности.

Характеристики проводника

Кабель КВВГЭнг-ls можно прокладывать в агрессивной среде, при отсутствии механического воздействия. Часто он нужен, чтобы защитить электрические цепи от внешних электрополей и обеспечить пожарную безопасность кабельных цепей во время пучковой прокладки. Светопроницаемость кабеля при этом от дымообразования не свыше 40%. Проводник можно использовать на открытом воздухе, в кабельном сооружении, помещении и в атомных электрических станций второго, третьего и четвертого класса классификации по ОПББ и ПНАЭ от 1997 года.

Кабель обладает номинальным переменным напряжением в 0,66 киловатт, номинальной частотой в 100 герц, минимально допустимым радиусом изгиба в 6 кабельных диаметров, 200-450 метровой строительной длиной. Его срок службы равен 15 лет, гарантийный эксплуатационный срок равен 3 годам. Проводник работает при температуре от - до +50 градусов. Он отличается устойчивостью к повышенной влажности и выдерживает условия 98% влажности воздуха. Его можно прокладывать на минимальной -15 градусной температуре, не делая предварительный прогрев. Он обладает защитным экранированным покрытием, защищающим источник от электромагнитного импульса. Делится на виды, в зависимости от веса, диаметра, сопротивления, точной конструкции и маркировки.