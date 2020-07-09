Ассоциация кабельных заводов Казахстана

Крупнейшие кабельные заводы Казахстана с большими объемами производства по стандартам, который применим во всех странах СНГ, создали в 2014 на территории республики свою Ассоциацию ОЮЛ «АКЗК». Сегодня добровольное некоммерческое объединение представляет добросовестных поставщиков с мощностями, способными обеспечить 90% республиканского кабельного рынка. Объединившись, члены Ассоциации поставили перед собой цель содействовать совершенствованию кабельной промышленности Республики Казахстан по единым отраслевым стандартам, не ниже требований ЕС и способствовать поддержки отечественного производителя со стороны государства и профильного ведомства.

Общая информация

Главенствующий принцип, который приняли для себя члены Ассоциации — это усовершенствование производственного качества продукции путем исполнения принятых государственных и негосударственных стандартов, роста конкурентоспособности отечественной электротехнической продукции и обеспечения стабильного увеличения объемов промышленного производства в целом по отрасли.



Состав Ассоциация ОЮЛ «АКЗК» :







Изготавливаемая кабельными компаниями Ассоциации продукция приобретается крупнейшими по объемам казахскими потребителями. Приоритетными вопросами для членов Ассоциации является повышение объемов реализации республиканской кабельной продукции на отечественном рынке, рост конкурентоспособности национального товара и снижение уровня поступающего импорта на республиканский рынок при вхождении страны в ЕЭС и ВТО. Проводится обширная работа с ведомственными крупными кабельными поставщиками российских и белорусских предприятий.

Цели объединения ОЮЛ «АКЗК»

ОЮЛ «АКЗК» мощно представляет кабельную отрасль в государственных организациях Казахстана, решает вопросы в министерствах и ведомствах, исполняя нормотворческую работу в проектных решениях РК и ЕАЭС по таможенным пошлинам, участвует в создании ведомственных законопроектов Республики Казахстан. Ассоциация принимает участие в крупных республиканских инвестиционных проектах по развитию электроснабжения нефтедобывающих отраслей и других крупных месторождений республики.

Главные цели ОЮЛ «АКЗК»:



Поддержка всестороннего и современного развития кабельной промышленности РК;

всестороннее представление интересов кабельной отрасли при реализации республиканских инвестиционных проектов;

экспертное представительство при прохождении крупных национальных закупок;

разработка и осуществление защитных мероприятий для поддержки производственной деятельности компаний кабельной индустрии;

противостояние попыткам выброса на рынок Казахстана нелегальных и сфальсифицированных кабельных изделий;

создание и имплантация неправительственных стандартов на выпускаемую кабельную продукцию на территории Казахстана;

организация современной испытательной лаборатории и соответствующей сертификационной организации для проверки производственного качества кабельных товаров на соответствие неправительственным и государственным стандартам;

исследование ситуации на кабельном рынке;

проведение статистических анализов;

принятие активного участия в перспективных направлениях развития отрасли;

разработка новейших технологических решений, внедрения современных видов станочного оборудования и производственных линий.

Предприятия члены ОЮЛ «АКЗК» добровольно приняли на себя повышенные обязательства по защите казахстанского рынка от фальсифицированной и нелегальной кабельной продукции. Для этого приняты принципы качества производства и внутренняя система контроля производственного процесса кабельных изделий.

Разработка неправительственных стандартов

Ассоциация является активным субъектом законотворческой инициативы, принимает участие в разработках нормотворческих актов ЕЭС и Республики Казахстан. В целях достижения поставленных задач Ассоциации по внедрению своих проектов созданы Рабочие группы из числа ведущих специалистов заводов.

Одним из основных направлений работы Ассоциации, является разработка неправительственных стандартов. Для этого была создана рабочая группа с участием ведущих специалистов заводов, входящих в Ассоциацию. В настоящее время разработаны и утверждены 16 неправительственных стандартов на кабельно-проводниковую продукцию.



Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам кабелей, их эксплуатационным свойствам и методам контроля. Настоящий стандарт является объектом авторского права и может распространяться только с разрешения Ассоциации кабельных заводов Казахстана.