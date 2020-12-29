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    Лучшие анекдоты и приколы про электриков 2021!

    29.12.2020

    Устроился Еврей в компанию по импорту кабеля. Директор поручил ему купить максимум много кабеля за минимум денег. Еврей взял деньги и пропал. Неделю нет, две нет, в конце третей недели когда директор уже прощался с деньгами вернулся еврей с 1000-й фур с кабелем. Директор в диком шоке подбегает к еврею и спрашивает:
    Д - Ты за сколько это все купил???
    Е - За три рубля!!!
    Д - Как за три рубля???
    Е - Я позвонил своей тете Софе в Одессе которая занимается импортом кабеля в страну.
    Д - Ну???
    Е - Тетя Софа отправила меня к дяде Изе в Нью Йорк который занимался экспортом кабеля.
    Д - Ну а дальше???
    Е - Дядя Изя познакомил меня с директором завода по производству кабеля. Я его спрашиваю: "Уважаемый а сколько Вы мне продадите кабеля на ТРИ рубля", а он улыбается и говорит мне: "столько сколько от кончика твоего носа до кончика твоего ***"
    Д - Ну и????????
    Е - Но он же не знал, что кончик моего *** находится в одесской синагоге...

    ***

    На чемпионате по плаванию электрик Петрович замкнул тройку лидеров...

    ***

    Учитель труда проводит инструктаж по технике безопасности:

    -... и напоследок - ещё раз повторяю: НЕ СУЙТЕ ПАЛЬЦЫ В РОЗЕТКУ!

    - Да там дырки маленькие - пальцы туда не пролазят, Иван Георгиевич...

    - А два гвоздя взять - соображалки не хватает?

    ***

    Пошли как-то мастер электрик и практикант устранять повреждение на высоковольтном кабеле. Пришли, смотрят: кабель перепахан, жилы скручены… Мастер:

    – Я подсуну лом между жил, а ты бей по ним кувалдой, чтобы они разогнулись. – Все понял? – Бей! Практикант размахнулся и как даст кувалдой мастеру по каске. Мастер, естественно, с копыт и сошел.

    – Дяденька, простите, я не нарочно, я не хотел, я промахнулся, я больше не буду… – Мастер (с осоловевшими по 5 копеек глазами):

    – Какой гад ток включил?

    ***


    Лучшие анекдоты и приколы про электриков 2020!


    ***

    - Что вы будете делать, если человека ударило электрическим током?

    - Добить лопатой с деревянной ручкой.

    ***

    Студент-электрик сдает экзамен, а препод пытается его завалить:

    -Ну хорошо – говорит профессор – если ответишь на последний мой вопрос,, то ставлю три… сколько в аудитории лампочек?

    Студент быстро посчитал:

    -Девять!

    Препод достает еще одну лампочку из кармана:

    -Неверно, лампочек десять. Жду вас на пересдаче.

    Пересдача, та же ситуация. Тот же вопрос. Студент:

    -Десять лампочек!

    Препод, ехидно:

    -Снова неверно, я с собой сегодня лампочку не взял.

    Студент достает лампочку из кармана:

    -Зато я взял!

    ***


    Лучшие анекдоты и приколы про электриков 2020!


    ***

    Женщина вызвала домой электрика, заменить лампочку.
    Он приходит и прямо в грязных сапогах на стол залазит и начинает менять лампочку.
    Хозяйка ошарашено так: может я газетку постелю ???
    - Да не нужно, я и так достану.

    ***

    Никогда не трогайте оголенные провода руками! Они от этого ржавеют!

    ***


    Лучшие анекдоты и приколы про электриков 2020!


    ***

    Наблюдая за работой электриков во время ремонта квартиры, женщина поняла, что провода бывают двух видов: "кажетсяэтот" и "ойбл"

    ***

    Учитель физики показывает опыт, осторожно соединяя два проводника. В классе стоит напряжённая тишина. И в этой тишине слышен голос из класса:

    - Сейчас ка-а-ак ё....!

    Учитель спокойно:

    - Не ё... . - и тут же резко вскидывается - Кто сказал?

    ***


    Лучшие анекдоты и приколы про электриков 2020!


    ***

    В результате несчастного случая на производстве электрик 2 разряда обеспечил работой плотника 5 разряда.

    ***

    Опытный электрик боится взять жену одновременно за две груди.

    ***

    - Ты кем работаешь? –

    Электриком я, на заводе…

    - И сколько получаешь?

    - А это смотря на чем стоишь…

    ***


    Лучшие анекдоты и приколы про электриков 2020!


    ***

    Купили дед с бабкой радио, воткнули в розетку на 220. Тишина, дымок пошел…
    - Дед, а чегой-то они там молчат?
    - Вот сейчас покурят, потом, глядишь, чего и скажут…

    ***

    Женщина пришла в больницу. Идёт по тёмному коридору, никого нет...И вдруг видит в кабинете людей. Сидят чего то там на столе рассматривают, беседуют, делают...

    -Здравствуйте!

    -Здравствуйте, проходите. На что жалуетесь?

    -Понимаете, доктор, у меня проблема. Последнее время от встречи с мужчиной нет ни каких ощущений...

    -Никаких? Совсем?

    -Да, совершенно...

    -Хорошо. Раздевайтесь. Ассистент Иван Иванович, прошу вас, исследуйте больную...

    -Ну как сейчас?

    -Доктор.... Ну ничего, ни каких ощущений...

    -Пётр Петрович, доцент, прошу вас..

    -Ну как?

    -Никаких ощущений.

    -Мда, серьёзный случай. Нужно видимо и мне исследовать .

    -Ну а сейчас как?

    -Ни каких...

    -Э, голубушка, вам действительно нужно обратиться к врачу..

    -А вы кто!?!?!?...

    А мы... электрики....

    ***

    Два электрика сидят на столбе. Внизу проходит старушка.
    — Бабка, подай провод!
    — Возьми, сынок.
    — Ну вот, а ты говоришь: "Фаза, фаза".

    ***

    Захотел мужик ремонт сделать в ванной, да только в электрике не шарит. Позвал двух ребят-электриков, дал им пять тыщ и ключи от дома, а сам в деревню поехал. Возвращается через неделю, подходит к электрикам и спрашивает:
    - Ну что, справились?
    - Да, конечно, мы с Васей мастера на все руки!
    Мужик заходит в ванную, включает свет и тут его бьёт током, от неожиданности подскальзывается на луже от протекшего унитаза, падает к батарее, которая бьёт током еще сильнее, мужик орёт, корчится от боли, а один ремонтник кричит в этот момент другому:
    - Вася, это и правда была фаза, а не земля, с меня пузырь!

    ***


    Лучшие анекдоты и приколы про электриков 2020!


    ***

    Новости по ТВ.

    "И в заключении хроника происшествий. Сегодня ночью резиновые подошвы, черенок от лопаты и кучка пепла пытались похитить высоковольтный кабель."

    ***

    Идет экзамен по "Сетям и телекоммуникациям". Преподаватель подзывает студента и задает ему вопрос.

    - Почему в африканских странах воздушные линии электропередач делают сечением намного большего, чем на других континентах?

    - Ну, скорее всего, из-за того, что температура там гораздо выше, соответственно кабель нагревается и возрастает омическое сопротивление. А как известно - сопротивление обратно пропорционально площади сечения.

    - Ты что вообще дурак? Обезьяны виснут на проводах, поэтому их толще и делают, пересдача!

    ***


    Лучшие анекдоты и приколы про электриков 2020!


    ***

    - Доктор, я проглотил лампочку! Что меня теперь ждёт?
    - Электрический стул

    ***

    - В больницу попал мужик с переломом челюсти в трех местах. Когда оклемался и смог говорить, хирург спросил что произошло.

    -Я работаю экскаваторщиком. В пятницу вечером, уходя с работы, заметил около стройки открытый люк. Чтобы никто из прохожих в него не упал, подогнал экскаватор и накрыл люк ковшом. В понедельник прихожу на работу, завожу экскаватор, поднимаю ковш, - а из люка три электромонтера вылазят…

    ***


    Лучшие анекдоты и приколы про электриков 2020!


    ***

    Купается мужик в ванной и вдруг раздается звонок в дверь. Он, не одеваясь, подходит к двери и смотрит в глазок, а там электрик в замочную скважину глядит. Смотрели они друг на друга смотрели и вдруг электрик говорит:

    - Эй, кудрявый, че нос повесил, иди папу позови.

    ***

    Сколько качков надо, чтобы поменять лампочку?
    .
    .
    .
    Три. Один меняет, второй говорит, "давай давай давай сам сам сам", а третий говорит "Даааа мужик, ты в отличной форме".

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