Лучшие анекдоты и приколы про электриков 2021!

Устроился Еврей в компанию по импорту кабеля. Директор поручил ему купить максимум много кабеля за минимум денег. Еврей взял деньги и пропал. Неделю нет, две нет, в конце третей недели когда директор уже прощался с деньгами вернулся еврей с 1000-й фур с кабелем. Директор в диком шоке подбегает к еврею и спрашивает:
Д - Ты за сколько это все купил???
Е - За три рубля!!!
Д - Как за три рубля???
Е - Я позвонил своей тете Софе в Одессе которая занимается импортом кабеля в страну.
Д - Ну???
Е - Тетя Софа отправила меня к дяде Изе в Нью Йорк который занимался экспортом кабеля.
Д - Ну а дальше???
Е - Дядя Изя познакомил меня с директором завода по производству кабеля. Я его спрашиваю: "Уважаемый а сколько Вы мне продадите кабеля на ТРИ рубля", а он улыбается и говорит мне: "столько сколько от кончика твоего носа до кончика твоего ***"
Д - Ну и????????
Е - Но он же не знал, что кончик моего *** находится в одесской синагоге...
***
На чемпионате по плаванию электрик Петрович замкнул тройку лидеров...
***
Учитель труда проводит инструктаж по технике безопасности:
-... и напоследок - ещё раз повторяю: НЕ СУЙТЕ ПАЛЬЦЫ В РОЗЕТКУ!
- Да там дырки маленькие - пальцы туда не пролазят, Иван Георгиевич...
- А два гвоздя взять - соображалки не хватает?
***
Пошли как-то мастер электрик и практикант устранять повреждение на высоковольтном кабеле. Пришли, смотрят: кабель перепахан, жилы скручены… Мастер:
– Я подсуну лом между жил, а ты бей по ним кувалдой, чтобы они разогнулись. – Все понял? – Бей! Практикант размахнулся и как даст кувалдой мастеру по каске. Мастер, естественно, с копыт и сошел.
– Дяденька, простите, я не нарочно, я не хотел, я промахнулся, я больше не буду… – Мастер (с осоловевшими по 5 копеек глазами):
– Какой гад ток включил?
***
***
- Что вы будете делать, если человека ударило электрическим током?
- Добить лопатой с деревянной ручкой.
***
Студент-электрик сдает экзамен, а препод пытается его завалить:
-Ну хорошо – говорит профессор – если ответишь на последний мой вопрос,, то ставлю три… сколько в аудитории лампочек?
Студент быстро посчитал:
-Девять!
Препод достает еще одну лампочку из кармана:
-Неверно, лампочек десять. Жду вас на пересдаче.
Пересдача, та же ситуация. Тот же вопрос. Студент:
-Десять лампочек!
Препод, ехидно:
-Снова неверно, я с собой сегодня лампочку не взял.
Студент достает лампочку из кармана:
-Зато я взял!
***
***
Женщина вызвала домой электрика, заменить лампочку.
Он приходит и прямо в грязных сапогах на стол залазит и начинает менять лампочку.
Хозяйка ошарашено так: может я газетку постелю ???
- Да не нужно, я и так достану.
***
Никогда не трогайте оголенные провода руками! Они от этого ржавеют!
***
***
Наблюдая за работой электриков во время ремонта квартиры, женщина поняла, что провода бывают двух видов: "кажетсяэтот" и "ойбл"
***
Учитель физики показывает опыт, осторожно соединяя два проводника. В классе стоит напряжённая тишина. И в этой тишине слышен голос из класса:
- Сейчас ка-а-ак ё....!
Учитель спокойно:
- Не ё... . - и тут же резко вскидывается - Кто сказал?
***
***
В результате несчастного случая на производстве электрик 2 разряда обеспечил работой плотника 5 разряда.
***
Опытный электрик боится взять жену одновременно за две груди.
***
- Ты кем работаешь? –
Электриком я, на заводе…
- И сколько получаешь?
- А это смотря на чем стоишь…
***
***
Купили дед с бабкой радио, воткнули в розетку на 220. Тишина, дымок пошел…
- Дед, а чегой-то они там молчат?
- Вот сейчас покурят, потом, глядишь, чего и скажут…
***
Женщина пришла в больницу. Идёт по тёмному коридору, никого нет...И вдруг видит в кабинете людей. Сидят чего то там на столе рассматривают, беседуют, делают...
-Здравствуйте!
-Здравствуйте, проходите. На что жалуетесь?
-Понимаете, доктор, у меня проблема. Последнее время от встречи с мужчиной нет ни каких ощущений...
-Никаких? Совсем?
-Да, совершенно...
-Хорошо. Раздевайтесь. Ассистент Иван Иванович, прошу вас, исследуйте больную...
-Ну как сейчас?
-Доктор.... Ну ничего, ни каких ощущений...
-Пётр Петрович, доцент, прошу вас..
-Ну как?
-Никаких ощущений.
-Мда, серьёзный случай. Нужно видимо и мне исследовать .
-Ну а сейчас как?
-Ни каких...
-Э, голубушка, вам действительно нужно обратиться к врачу..
-А вы кто!?!?!?...
А мы... электрики....
***
Два электрика сидят на столбе. Внизу проходит старушка.
— Бабка, подай провод!
— Возьми, сынок.
— Ну вот, а ты говоришь: "Фаза, фаза".
***
Захотел мужик ремонт сделать в ванной, да только в электрике не шарит. Позвал двух ребят-электриков, дал им пять тыщ и ключи от дома, а сам в деревню поехал. Возвращается через неделю, подходит к электрикам и спрашивает:
- Ну что, справились?
- Да, конечно, мы с Васей мастера на все руки!
Мужик заходит в ванную, включает свет и тут его бьёт током, от неожиданности подскальзывается на луже от протекшего унитаза, падает к батарее, которая бьёт током еще сильнее, мужик орёт, корчится от боли, а один ремонтник кричит в этот момент другому:
- Вася, это и правда была фаза, а не земля, с меня пузырь!
***
***
Новости по ТВ.
"И в заключении хроника происшествий. Сегодня ночью резиновые подошвы, черенок от лопаты и кучка пепла пытались похитить высоковольтный кабель."
***
Идет экзамен по "Сетям и телекоммуникациям". Преподаватель подзывает студента и задает ему вопрос.
- Почему в африканских странах воздушные линии электропередач делают сечением намного большего, чем на других континентах?
- Ну, скорее всего, из-за того, что температура там гораздо выше, соответственно кабель нагревается и возрастает омическое сопротивление. А как известно - сопротивление обратно пропорционально площади сечения.
- Ты что вообще дурак? Обезьяны виснут на проводах, поэтому их толще и делают, пересдача!
***
***
- Доктор, я проглотил лампочку! Что меня теперь ждёт?
- Электрический стул
***
- В больницу попал мужик с переломом челюсти в трех местах. Когда оклемался и смог говорить, хирург спросил что произошло.
-Я работаю экскаваторщиком. В пятницу вечером, уходя с работы, заметил около стройки открытый люк. Чтобы никто из прохожих в него не упал, подогнал экскаватор и накрыл люк ковшом. В понедельник прихожу на работу, завожу экскаватор, поднимаю ковш, - а из люка три электромонтера вылазят…
***
***
Купается мужик в ванной и вдруг раздается звонок в дверь. Он, не одеваясь, подходит к двери и смотрит в глазок, а там электрик в замочную скважину глядит. Смотрели они друг на друга смотрели и вдруг электрик говорит:
- Эй, кудрявый, че нос повесил, иди папу позови.
***
Сколько качков надо, чтобы поменять лампочку?
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Три. Один меняет, второй говорит, "давай давай давай сам сам сам", а третий говорит "Даааа мужик, ты в отличной форме".