Лучшие анекдоты и приколы про электриков 2021!

Устроился Еврей в компанию по импорту кабеля. Директор поручил ему купить максимум много кабеля за минимум денег. Еврей взял деньги и пропал. Неделю нет, две нет, в конце третей недели когда директор уже прощался с деньгами вернулся еврей с 1000-й фур с кабелем. Директор в диком шоке подбегает к еврею и спрашивает:

Д - Ты за сколько это все купил???

Е - За три рубля!!!

Д - Как за три рубля???

Е - Я позвонил своей тете Софе в Одессе которая занимается импортом кабеля в страну.

Д - Ну???

Е - Тетя Софа отправила меня к дяде Изе в Нью Йорк который занимался экспортом кабеля.

Д - Ну а дальше???

Е - Дядя Изя познакомил меня с директором завода по производству кабеля. Я его спрашиваю: "Уважаемый а сколько Вы мне продадите кабеля на ТРИ рубля", а он улыбается и говорит мне: "столько сколько от кончика твоего носа до кончика твоего ***"

Д - Ну и????????

Е - Но он же не знал, что кончик моего *** находится в одесской синагоге...

***

На чемпионате по плаванию электрик Петрович замкнул тройку лидеров...

***

Учитель труда проводит инструктаж по технике безопасности:

-... и напоследок - ещё раз повторяю: НЕ СУЙТЕ ПАЛЬЦЫ В РОЗЕТКУ!

- Да там дырки маленькие - пальцы туда не пролазят, Иван Георгиевич...

- А два гвоздя взять - соображалки не хватает?

***

Пошли как-то мастер электрик и практикант устранять повреждение на высоковольтном кабеле. Пришли, смотрят: кабель перепахан, жилы скручены… Мастер:

– Я подсуну лом между жил, а ты бей по ним кувалдой, чтобы они разогнулись. – Все понял? – Бей! Практикант размахнулся и как даст кувалдой мастеру по каске. Мастер, естественно, с копыт и сошел.

– Дяденька, простите, я не нарочно, я не хотел, я промахнулся, я больше не буду… – Мастер (с осоловевшими по 5 копеек глазами):

– Какой гад ток включил?

***











***

- Что вы будете делать, если человека ударило электрическим током?

- Добить лопатой с деревянной ручкой.

***

Студент-электрик сдает экзамен, а препод пытается его завалить:

-Ну хорошо – говорит профессор – если ответишь на последний мой вопрос,, то ставлю три… сколько в аудитории лампочек?

Студент быстро посчитал:

-Девять!

Препод достает еще одну лампочку из кармана:

-Неверно, лампочек десять. Жду вас на пересдаче.

Пересдача, та же ситуация. Тот же вопрос. Студент:

-Десять лампочек!

Препод, ехидно:

-Снова неверно, я с собой сегодня лампочку не взял.

Студент достает лампочку из кармана:

-Зато я взял!

***











***

Женщина вызвала домой электрика, заменить лампочку.

Он приходит и прямо в грязных сапогах на стол залазит и начинает менять лампочку.

Хозяйка ошарашено так: может я газетку постелю ???

- Да не нужно, я и так достану.

***

Никогда не трогайте оголенные провода руками! Они от этого ржавеют!

***











***

Наблюдая за работой электриков во время ремонта квартиры, женщина поняла, что провода бывают двух видов: "кажетсяэтот" и "ойбл"

***

Учитель физики показывает опыт, осторожно соединяя два проводника. В классе стоит напряжённая тишина. И в этой тишине слышен голос из класса:

- Сейчас ка-а-ак ё....!

Учитель спокойно:

- Не ё... . - и тут же резко вскидывается - Кто сказал?

***











***

В результате несчастного случая на производстве электрик 2 разряда обеспечил работой плотника 5 разряда.

***

Опытный электрик боится взять жену одновременно за две груди.

***

- Ты кем работаешь? –

Электриком я, на заводе…

- И сколько получаешь?

- А это смотря на чем стоишь…

***











***

Купили дед с бабкой радио, воткнули в розетку на 220. Тишина, дымок пошел…

- Дед, а чегой-то они там молчат?

- Вот сейчас покурят, потом, глядишь, чего и скажут…

***

Женщина пришла в больницу. Идёт по тёмному коридору, никого нет...И вдруг видит в кабинете людей. Сидят чего то там на столе рассматривают, беседуют, делают...

-Здравствуйте!

-Здравствуйте, проходите. На что жалуетесь?

-Понимаете, доктор, у меня проблема. Последнее время от встречи с мужчиной нет ни каких ощущений...

-Никаких? Совсем?

-Да, совершенно...

-Хорошо. Раздевайтесь. Ассистент Иван Иванович, прошу вас, исследуйте больную...

-Ну как сейчас?

-Доктор.... Ну ничего, ни каких ощущений...

-Пётр Петрович, доцент, прошу вас..

-Ну как?

-Никаких ощущений.

-Мда, серьёзный случай. Нужно видимо и мне исследовать .

-Ну а сейчас как?

-Ни каких...

-Э, голубушка, вам действительно нужно обратиться к врачу..

-А вы кто!?!?!?...

А мы... электрики....

***

Два электрика сидят на столбе. Внизу проходит старушка.

— Бабка, подай провод!

— Возьми, сынок.

— Ну вот, а ты говоришь: "Фаза, фаза".

***

Захотел мужик ремонт сделать в ванной, да только в электрике не шарит. Позвал двух ребят-электриков, дал им пять тыщ и ключи от дома, а сам в деревню поехал. Возвращается через неделю, подходит к электрикам и спрашивает:

- Ну что, справились?

- Да, конечно, мы с Васей мастера на все руки!

Мужик заходит в ванную, включает свет и тут его бьёт током, от неожиданности подскальзывается на луже от протекшего унитаза, падает к батарее, которая бьёт током еще сильнее, мужик орёт, корчится от боли, а один ремонтник кричит в этот момент другому:

- Вася, это и правда была фаза, а не земля, с меня пузырь!

***











***

Новости по ТВ.

"И в заключении хроника происшествий. Сегодня ночью резиновые подошвы, черенок от лопаты и кучка пепла пытались похитить высоковольтный кабель."

***

Идет экзамен по "Сетям и телекоммуникациям". Преподаватель подзывает студента и задает ему вопрос.

- Почему в африканских странах воздушные линии электропередач делают сечением намного большего, чем на других континентах?

- Ну, скорее всего, из-за того, что температура там гораздо выше, соответственно кабель нагревается и возрастает омическое сопротивление. А как известно - сопротивление обратно пропорционально площади сечения.

- Ты что вообще дурак? Обезьяны виснут на проводах, поэтому их толще и делают, пересдача!

***











***

- Доктор, я проглотил лампочку! Что меня теперь ждёт?

- Электрический стул

***

- В больницу попал мужик с переломом челюсти в трех местах. Когда оклемался и смог говорить, хирург спросил что произошло.

-Я работаю экскаваторщиком. В пятницу вечером, уходя с работы, заметил около стройки открытый люк. Чтобы никто из прохожих в него не упал, подогнал экскаватор и накрыл люк ковшом. В понедельник прихожу на работу, завожу экскаватор, поднимаю ковш, - а из люка три электромонтера вылазят…

***











***

Купается мужик в ванной и вдруг раздается звонок в дверь. Он, не одеваясь, подходит к двери и смотрит в глазок, а там электрик в замочную скважину глядит. Смотрели они друг на друга смотрели и вдруг электрик говорит:

- Эй, кудрявый, че нос повесил, иди папу позови.

***

Сколько качков надо, чтобы поменять лампочку?

.

.

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Три. Один меняет, второй говорит, "давай давай давай сам сам сам", а третий говорит "Даааа мужик, ты в отличной форме".