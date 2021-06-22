Лампы накаливания получают все большее распространение на рынке. Зная, сколько ватт потребляет лампа, можно с максимальной точностью предположить, сколько света она даст. У двух ламп с одинаковой мощностью, которые поставляют разные производители, практически одинаковое излучение света, поэтому при покупке ЛОН (лампы общего назначения) покупатель мог смотреть лишь на показатель мощности. Несмотря на то, что времена ЛОН прошли, многие покупатели используют ту же стратегию выбора, несмотря на то, что у современных ламп совсем другой принцип работы.





Люксы: показатель освещенности

Перед покупкой лампы стоит определиться с необходимым количеством света. Она может понадобиться для рабочего стола, лаборатории или же просто личной комнаты. В случае неправильного выбора освещение будет слишком мрачным или же, наоборот, слепить глаза. От люксов зависит освещенность рабочих поверхностей – полов в торговых центрах, рабочих столов в офисах или досок в учебных классах.





Как вычислить подходящее количество люксов?

Четкий ответ на этот вопрос можно сформулировать, используя СП 52.13330.2016. Можно описать все более кратко. Для:

торговых залов в супермаркетах – 500 люкс;

косметических кабинетов – 500 люкс;

учебных классов – 500 люкс;

медицинских кабинетов – 500 люкс;

офисов – 400 люкс;

выставочных залов – 300 люкс;

залов заседаний – 200 люкс;

обеденных залов – 200 люкс;

кладовых – 75 люкс;

коридоров жилых домов – 50 люкс;

лестничных площадок – 20 люкс.

Измерение освещенности осуществляется с использованием специальных приборов, один из которых – люксметр. Он помогает определить точный показатель значения освещенности.





Световой поток от люменов

Все источники света имеют свои световые потоки. Если упростить определение, то световым потоком называют количество света, которое дает лампа в единицу времени. На каждой современной лампе производитель обозначает показатель светового потока. Для измерения используются Люмены, сокращенная запись – Лм или Lm.

На упаковке зафиксировано значение светового потока лампы – 470 лм. Главное –помнить о том, что лампы с одинаковыми мощностями, но изготовленные по технологиям разных изготовителей, имеют разный световой поток. Именно об этом гласит упаковка.

Направление силового потока с помощью светильника

Если определенный участок на лампе закрыть или закрасить, та сторона не сможет пропустить поток света. В результате произойдет уменьшение светового потока. В случае расположения зеркала напротив лампы световой поток будет направлен в противоположную сторону.

Благодаря светильнику возможно перенаправление и распределение световых потоков от лампы. Людям, которые не имеют профессиональных знаний в этой сфере, достаточно понять, что светильники могут «съедать» часть света, если снаружи присутствует покрытие или просто недостаточно прозрачная поверхность.

Практически всегда матовое стекло немного ослабляет свет лампы, но делает его более приятным.





Потребление электроэнергии лампой

Зная количество ватт, можно получить только косвенное представление о световых потоках. Не во всех случаях лампы с большим потреблением обеспечивают яркое и качественное освещение. В этом случае все решает только технология. На сегодняшний день существуют такие виды ламп:

светодиодная;

металлогалогенная;

люминесцентная;

галогенная;

накаливания.

От вида лампы будут зависеть стоимость и степень освещения.





Рекомендации для подбора количества ламп

Существует максимально точный способ определения количества – заказ светотехнического расчета у мастера. Только этот вариант позволяет учитывать отражение от стены, а в результате получить желанную равномерность и освещенность.

Альтернативный вариант – размещение нескольких светильников и проведение измерений, используя люксметр. Получив точные значения и оценив комфорт для зрения, вы сможете определиться с выбором.

Люксметр – название прибора, измеряющего уровень освещенности. Человеческому глазу свойственно адаптироваться под разную освещенность. При этом и самой освещенности удается изменяться при удалении от светового источника и отражения от поверхностей. В зависимости от этого достигается «средняя освещенность» или «равномерность».

Выводы

Помещения с освещенностью 300-500 люксов будут комфортны для зрения. Достичь слишком большой яркости достаточно сложно, поэтому не нужно бояться переусердствовать. Хороший свет способствует лучшей продуктивности и хорошему самочувствию.