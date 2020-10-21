Марки алюминиевых проводов и где они применяются

Где применяются

Одним из важных документов при выборе кабеля являются ПУЭ. В них отмечено, что алюминиевые провода могут использоваться только для линий электропередач или для подключения инженерного оборудования. В квартирах и жилых домах их использовать не принято. Однако алюминиевые провода имеют всё большее распространение. Их популярность связана в первую очередь с их относительной дешевизной и доступностью. Алюминиевые провода имеют широкое использование в самых разных областях промышленности.





Наиболее выгодно применять такие провода в следующих случаях:

На открытых участках. Этот материал более стойкий к неблагоприятным атмосферным условиям по сравнению с медью. В пустотах, которые имеются в строительных конструкциях. Там, где могут происходить затопления. Для того, чтобы проложить кабель под землёй.

Просмотрев каталог провода, можно подробно узнать о марках кабеля, их особенностях и ценах.

Марки проводов и кабелей из алюминия

Промышленность выпускает несколько марок проводов. Вот наиболее распространённые из них:

СИП — самонесущий изолированный провод, который применяют в воздушных линиях электропередач;

АПВ — изолированный в пластиковой изоляции;

А — провод без изоляции, предназначенный для воздушных линий электропередач.

Чаще всего применяются такие разновидности кабелей:

АВВГ — использует алюминиевые жилы с двойной виниловой изоляции;

АВБбШв — применяет ленточную броню и ПВХ изоляцию каждой отдельной жилы;

АСБл — использует до 4 жил, может быть закрыт стальной лентой или свинцовой оболочкой;

АпвПуг — бронированный для линий 6-10 кВ, применяется для прокладки в земле;

ААБл — для прокладки в земле, предназначен для напряжения до 1- кВ.

ААШв — у жил бумажная изоляция, у кабеля виниловая.

Для каждого из перечисленных видов продукции имеется соответствующая сфера применения.

Преимущества и недостатки алюминиевых проводников

Перед тем, как купить или заказать, будет полезно лучше узнать об особенностях алюминиевых проводов. Их использование популярно по следующим причинам:

Доступная цена. Этот фактор важен в тех случаях, когда требуется большое количество провода. Вес такого провода примерно вдвое меньше по сравнению с медным, имеющим такое же сечение. При прокладке кабеля над уровнем земли потребуется меньшее количество опор. Большой диапазон допустимых температур. Такие провода можно эксплуатировать в диапазоне от -50 до +50 градусов. Алюминиевые провода не склонны к возникновению нахлёстов и перекручиваний.

Такой провод обладает определёнными недостатками:

Этот металл имеет заметную текучесть. Со временем его форма изменяется, что плохо сказывается на надёжности контактов. При использовании на воздухе или во влажной среде этот материал окисляется. В результате на поверхности образуется оксидная плёнка, которая плохо проводит ток. В результате место соединения сильно нагревается, что ведёт к его повреждению. После нескольких изгибов в одном месте провод ломается. Его слабая прочность приводит к проблемам в процессе монтажа или ремонта. Относительно невысокая удельная проводимость.

Свойства проводника существенно зависят от условий производства, поскольку состав провода может отличаться.





Особенности использования алюминиевых проводов

При их применении необходимо учитывать их эксплуатационные характеристики. При этом важно соблюдать такие правила:

Если возникает необходимость обеспечить соединение двух таких проводов, это нужно делать с использованием механического способа. Только применение зажимных контактов со специальной смазкой может обеспечить требуемую надёжность и позволит снизить риск окисления контактов. Запрещается производить соединение с медными проводами. Со временем соединение будет ухудшаться. Это происходит из-за того, что этот металл течёт. Необходимо регулярно подкручивать зажимные контакты для обеспечения надёжности соединения. У таких проводов необходимо отслеживать срок службы. Когда он истекает, требуется произвести замену.

Соблюдение правил эксплуатации позволит обеспечить надёжную работу алюминиевых проводов.