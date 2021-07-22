Марки кабеля для прокладки в земле на даче

Марки кабелей

В правилах ГОСТ указано, что в грунт монтируются бронированные кабели с наличием гидроизоляционного слоя. В почве с достаточной кислотностью укладываются такие марки электрокабелей:

АВБбШв;

ВБбШв;

ПвБШв;

ААП2лШв;

ААШп и другие.

На солончаках и болотах понадобится монтаж кабеля, у которого оболочка из алюминия либо свинца (ААБ2л, ААПл, ААП2л и другие). Для подсоединения к электросети небольшого дачного дома или сарая, где запланировано использование ограниченного количества электротехники, подойдет простой кабель в поливинилхлориде. Этот материал отличается прочностью и герметичностью. Чтобы сделать разводку освещения на территории участка, применяются марки NYM, СИП. Эти провода имеют незначительный срок эксплуатации. Надежные кабели отличаются высокой стоимостью и качеством. Их срок использования рассчитан на длительное время. Это марки АВВГ, АПсВГ, АПвВГ, АСПл и т.д. Любой провод, который монтируется под землей, рекомендуется помещать в гофру.

Нюансы укладки кабелей

Электрокабели укладываются в грунт после выполнения разметки места под траншею и ее создания. В процессе прокладки трассы под коммуникации нужно учесть следующие нюансы:

Не копать рядом с большими деревьями. Расстояние между ямой и деревом должно быть минимум 1 м. При наличии дерева на пути рытья оно обходится дугой. Устраивать траншею нужно вдали от парковок и мест для заезда/выезда автомобилей. Подобные зоны обходятся по периметру. При рытье траншеи рядом с местами, где повышена нагрузка, рекомендуется использовать защитные футляры. Минимальное расстояние от будущей трассы до фундамента – 0.6 м. Недопустимо пересечение нескольких коммуникаций. Если выполнить монтаж другим способом не получается, то каждый кабель помещается в защитную гофру.

Защищенные пластиковой трубой провода будут эксплуатироваться долго, около 20 лет.

Этапы выполнения монтажных работ по укладке кабелей

Монтаж кабелей под грунтом осуществляется поэтапно:

Намечается место для рытья траншеи. Копается ров, глубиной до 80 см и шириной до 30 см. Удаляются корни, камни и другие предметы во избежание повреждения электролинии. Дно тщательно выравнивается и трамбуется. Насыпается песчаная подушка (10 см), разравнивается и трамбуется. Проверяется кабель на целостность и помещается в гофру. Подготовленная труба с проводом укладывается на дно траншеи. Она должна ложиться свободно. После укладки коммуникация тщательно проверяется. На плане двора зарисовывается место прокладки трассы с привязкой к ориентирам. Коммуникация засыпается песком и грунтом. Укладывается сигнальная лента, предупреждающая о наличии электрокабеля.

Использование ПНД трубы благоприятно влияет на срок эксплуатации кабеля. При повреждении провода его замена происходит быстро – поврежденный кабель вытягивается, а на его место вставляется новое изделие. Процесс осуществляется путем подсоединения нового провода к старому и их протяжки через трубу. Специалисты рекомендуют прокладывать кабель на дачном участке цельным куском, чтобы не было соединений.

Как выполнить протяжку кабеля через трубу?

ПНД трубы производятся 2 видов: с зондом и без него. Первый тип позволяет затягивать кабель внутрь гофры легко и быстро с помощью тонкой проволоки, к прикрепляется провод. Когда металлическая нить вытаскивается, на ее место затягивается электропровод. Без зонда затаскивать кабель крайне трудно. Жесткое изделие вставляется в гофру путем прокручивания. На такие действия придется потратить время. Мягкий провод скручивается и цепляется за стенки, поэтому его привязывают к бечевке, предварительно заправленной в трубу, и вытягивают. Шнур заправляется в гофру с помощью пылесоса.





Где купить кабель для прокладки в земле?

На сервисе «Кабель.Онлайн» представлен каталог с актуальной информацией о наличии кабелей разного типа на всех складах страны. В систему включено более 1000 складов проверенных продавцов. Чтобы найти необходимую марку провода, нужно сделать запись в поисковой строке с указанием его маркировки. В фильтре страницы указывается город, из которого привезут товар. После выполнения указанных действий и обнаружения нужного кабеля необходимо заполнить форму на сайте поставщика или позвонить по телефону, указанному на его странице. Компания высылает клиенту коммерческое предложение, ознакомившись с которым заказчик делает покупку. Товар транспортируется во все города страны.