Марки кабеля для нестационарной прокладки

Что такое нестационарная прокладка кабеля?

Нестандартной прокладкой называется кабельная эксплуатация при постоянных изгибах, деформациях проводников. Она используется в промышленном станке, конвейере, подъемном механизме и другой машине, в которой есть подвижные узлы с деталями.

Кабель, который используется в нестандартной прокладке, должен обладать следующими свойствами:

проводниковой стойкостью к регулярным деформационным процессам;

стойкостью к растяжению, сжатию;

возможностью применения на промышленном, бытовом станке;

температурой эксплуатации до 75 градусов;

высокой проводниковой гибкостью.

В зависимости от модели, каждый кабель для нестационарной прокладки работает с постоянным и переменным током. По уровню гибкости он соответствует четвертому и пятому классу по ГОСТу. Изготавливается из мягкой медной проволоки. Создается из эластичной резиновой изоляции, которая стойко выносит разрушения и воздействие агрессивной окружающей среды. Предназначается для присоединения к передвижному механизму, передвижному источнику электроэнергии с переменным напряжением до 10 киловатт.

Марки нестационарного кабеля

Для нестационарной прокладки используются следующие марки кабелей:

КГ, КГ-ХЛ- кабели силового гибкого типа, имеющие медные многопроволочные жилы, резиновую изоляцию и оболочку; КГН - проводники силового гибкого типа, не распространяющие горение и имеющие многопроволочные изоляционные жилы, резиновую маслостойкую оболочку; КОГ - силовые одножильные проводники с особо гибким строением, резиновой изоляцией, оболочкой; КРШС, КРШУ - медные многопроволочные жильные кабели повышенной озоно- и морозостойкости, имеющие резиновую изоляцию, оболочку; КГЭШ- силовые гибкие кабели, обладающие многопроволочными, изолированными жилами, эластичными электропроводящими экранами; КГЭ, КГЭ-ХЛ - силовые гибкие кабели многопроволочного, экскаваторного, изолированного типа, имеющие резиновую оболочку, электропроводящий экран; КПГ1У, КПГ2У, КПГН1У- гибкие медные проводники, имеющие резиновую оболочку, изоляцию, упрочняющую, изолированную резину. В них есть арамидный волоконный сердечник, защита от скручивания. Последний тип создан с не распространяющей горение оболочкой.

Первый тип

Кабели особо гибкие КГ и КГ-ХЛ используются, чтобы соединять передвижные механизмы к электрическим сетям, работая при переменном 660-вольтном напряжении до 400 герц и температуре до 75 градусов. Кабели тропического исполнения дополнительно имеют букву "Т", а проводники холодостойкого исполнения - сочетание "ХЛ".

Второй тип

Проводники КГН нужны, чтобы присоединять передвижные электросетевые механизмы, имеющие переменное напряжение в 660 вольт, частоту 400 герц и постоянное напряжение 1000 вольт. Они применяются, если есть возможность попадания в оболочку веществ дезинфицирующего, агрессивного, смазочного типа.

Третий тип

КОГ кабели нужны для автоматической, полуавтоматической сварочной установки и для дуговой сварки. Они используются при номинальном напряжении 220 вольт, номинальной частоте в 50 герц или постоянном напряжении 700 вольт.

Четвертый тип

Кабели с марками КРШС, КРШУ нужны, чтобы осуществлять гибкое соединение электротехнических полевых устройств при 660-вольтном переменном напряжении, 1000-вольтном постоянном напряжении.

Пятый тип

Шахтные кабели КГЭШ используют в шахтных, передвижных машинах, сетевых механизмах с номинальным переменным напряжением в 1140 вольт, 50 герц. Проводники не поддерживают горение, не распространяют пламя, если используются в одной прокладке. Цена на них в магазине, любом каталоге сайта выше.

Шестой тип

КГЭ, КГЭ-ХЛ - провода, которые используют электромонтажники в экскаваторах, передвижных механизмах, электроустановках, которые оборудованы автоматами. Источники, которые не терпят концевые заделки жил, раздавливающие, ударные нагрузки. Работают при переменном, постоянном токе.

Седьмой тип

КПГ1У, КПГ2У, КПГН1У - проводники, используемые в передвижных механизмах при постоянном напряжении в 1,5 киловатт и частоте до 400 герц. Они имеют двухслойную оболочку, синтетическую оплетку, термоскрепленное ленточное нетканое полотно в оболочке.