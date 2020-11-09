Марки медных проводов и где они применяются

Марки медных проводов

Каждый медный провод состоит из токопроводящей жилы из электротехнической меди. Внутри него находится еще несколько изолированных жил во внутренней оболочке. Сверху, в зависимости от вида, изделие покрывается защитным экраном. Нередко имеет металлическую броню.

По назначению кабели бывают силовыми, контрольными, радиочастотными. Самыми продаваемыми марками медных проводов признаны проводники:

ВВГ - силовое устройство с максимальным количеством жил 5 штук, стойкостью к влажности на 98%, температуре. Работает в сети с 1000 вольтными параметрами. Обладает черной или серой наружной оболочкой, белой, желтой или синей изоляцией. Имеет негорючий вид - ВВГнг.





NYM - медный провод, имеющий поливинилхлоридную негорючую изоляционную прослойку. Пространство у него заполняется с помощью мелованной резины, из-за чего кабель обладает высокой прочностью и термостойкостью. Число жил в нем достигает 5 штук. Отличается от ВВГ тем, что стоит дороже. Его производят в круглой форме. Это неудобно, если нужно осуществлять внутреннюю прокладку. Проводник можно монтировать на природе. Его радиус изгиба позволяет проводить работы любых сложностей.

КГ - гибкий медный провод, который применяется при постоянном, переменном напряжении для электропитания переносного оборудования, сварочного аппарата.





Применение

Провод из меди используется в прокладке электрической линии. Благодаря тому, что он отличается высоким показателем пожарной безопасности, его целесообразно использовать на промышленном, производственном предприятии, в местах, где есть риск возникновения взрыва, пожара. Проводники этого типа подходят для жилой электропроводки. Они выдерживают широкий диапазон нагрузки, благодаря чему аналоги из алюминия все чаще вытесняются из рынка.

Сфера их применения зависит от типа проводника. Есть медные провода силового, бытового, контрольного и специального типа. Силовые проводники призваны передавать электричество от электростанции к коммунальным подстанциям, промышленным предприятиям. Для изоляции применяется резина с бумагой и пластмассой. В бронированном медном кабеле покрытие изготавливается из свинца с алюминием.

Бытовые модели применяются для подключения бытовых электрических приборов. В таких изделиях находится одна или две жилы. Контрольные проводники необходимы, чтобы соединять электрические приборы и распределительные механизмы. Кабели прокладываются внутри помещений и снаружи. Специальные проводниковые модели применяются, чтобы передавать дальние сигналы связи. Для локальной связи используются низкочастотные модели, а для дальней - высокочастотные.

Медные кабели всех видов, представленных выше, отличаются высокой теплопроводностью, гибкостью, стойкостью к окислению и стойкостью к повышенным температурам. Силовые кабели ВВГ с модификациями популярны у электромонтажников. Провода обладают двойной поливинилхлоридной изоляцией, имеют допустимую кабельную нагрузку в 600 вольт.

Гибкие модели активно используются при прокладке электрических линий в строительных объектах, суровом климате. Для улучшения эксплуатационных характеристик в их изоляцию добавляют специальные вещества. Бронированные источники применяются в тоннелях, трассах и под землей. Они отличаются стойкостью к механическим повреждениям благодаря содержащейся в них графитовой крошке. В целом, сфера использования медных проводов обширна.