Маркировка кабеля по цветам

Цветовая маркировка электрических проводов применяется для удобства технических работ с регулярным обслуживанием, электропроводной профилактикой. Соблюдение установленных маркировочных правил по цветам увеличивает безопасность лиц, которые осуществляют указанные работы.

Для чего необходимо жильное окрашивание?

Цветовая проводниковая маркировка позволяет быстро сориентироваться в каждой жиле. Мастера, осваивающие электротехнические азы, не могут сразу определить фазу или ноль. Расцветка необходима для идентификации жил. Поэтому производители создают маркировку.

Цветовой проводниковой маркировкой считается необходимость ориентации каждой жилы в кабельно-проводниковой продукции. Благодаря ней каждый человек может понять цвет нулевого провода и местонахождение фазы. Она также упрощает чтение электронных схем. Особо важно соблюдать цветовую маркировку, подключая провода к счетчикам, электроприборам и автоматам. Без цвета сложно понять, какой электроприбор вышел из строя, и в какую цепь он подключен. Производители окрашивают кабели в определенные цвета по ПУЭ. Они регламентируют маркировку жил, которые могут быть положительными или отрицательными по заряду.





Что сказано о цветовой маркировке в ГОСТе и ПУЭ?

Цветовую маркировку внешней оплетки в токопроводящих жилах регламентируют технические стандарты:

ГОСТ от 1979 года;

ПТЭЭП;

ПУЭ.

Согласно нормативу ПТЭЭП, электропроводочные жилы необходимы к подключению к электроэнергетическому источнику по условному проводниковому обозначению. Расцветка фаз с нулем и проводом обладают своими индивидуальными цветами. Когда в кабеле находятся жилы с одноцветной оплеткой, на выходах каждого проводника стоит поставить обозначение букв. Аналогичными обозначениями происходит маркировка подключения питающего кабеля.

По правилам ПУЭ маркировка электрической проводки должна включать в себя следующие моменты:

Электрощит получает идентификационный порядковый номер, заносится в схематический план электрической сети на здании. Исключением служит многоквартирный дом. На внутренней электрощитовой поверхности крепится таблица с потребителями, подключенными к распределительному оборудованию. После щитка с подсоединением электрораспределительной системы, электромонтажник должен оставить потребительскую схему сборки или прикрепить ее внутри щитка. Это нужно для удобства с безопасностью ремонтных, электромонтажных работ.

В ПУЭ или ПТЭЭП содержатся следующие нормативы:

Каждая линия кабеля имеет свое наименование с порядковым номером.

На кабеле, проложенном открыто, должны быть прикреплены номерные виды бирок.

На автоматическом устройстве аварийного отключения должна быть нанесена маркировка электрической проводки.

По ГОСТу от 1979 года, который действует сегодня, все токопроводящие кабельные жилы подключаются по расцветке. На схемах они должны иметь индивидуальные буквенные или цифровые обозначения. При одноцветной кабельной оплетке жил, осуществляется маркировка отдельных проводов на входе с выходом при помощи бирок с пломбами и разноцветными поливинилхлоридными трубками.

Цветовая маркировка

При помощи цветовой проводниковой маркировки, каждая жила обладает уникальной расцветкой. Фаза, нуль и земля имеет свое обозначение. Заземление в электрической сети окрашивается двумя цветами. Зачастую это желтый, зеленый или черный цвет.

Во время сборки электрического щитка на 380 вольт трехфазной сети обычно примеряется следующая цветовая индикация кабельных жил:

красным или коричневым цветом обозначается А фаза,

черным - В фаза,

серым, белым - С фаза,

голубым - нулевая жила,

желто-зеленым - земляная жила.

Маркировка проводов в сети 220 вольт включает в себя красный с коричневым, черным и синим цветом. Синим обозначается нулевой проводник, а остальным - фаза.





Кабель с отечественным производством соответствует стандарту, поэтому во многофазном кабеле находится белый с красным и черным цветом, ноль - синим, земля - желто-зеленым.

Обслуживая сети, которые сделаны по современным стандартам, определяет проводниковое назначение в распределительных коробках. При жгуте разноцветных проводников коричневым цветом обозначается фаза. Нулевой проводник в распределительных электрических коробках разветвлений с разными не имеет. Исключение состоит в многополюсных коммутирующих аппаратах с полным размыканием электрической цепи.