Маркировки кабеля и расшифровка их значений

Что означает маркировка кабеля?

Производители буквенно-цифровым обозначением, цветом оболочки изоляционного материала, облегчают работу мастеров, чтобы они, взглянув на проводник знали его внутреннее содержимое и способ подключения. Заказать кабель можно в онлайн режиме, для этого покупателям предоставлен каталог с подробным описанием кабелей и проводов.

Прежде чем начать электропроводку частных домов или промышленных коммуникаций, нужно подобрать по своим параметрам и купить кабель.

Цена и метод проводки зависит от характеристик продукции, его назначения. В маркировке содержится информация, касательно:

количества и материала жил, на производство проводника тока идет алюминий, медь, для специфических моделей используют сталь или композитный металл;

типа изоляции – изготавливают оболочку кабеля или его слоев из резины, поливинилхлорида, фторопласта;

сечения проводника – указывают размер поперечного разреза;

номинального напряжения, которое может выдержать изоляция;

области использования, устойчивости к агрессивным средам;

вида конструкции с дополнительными элементами;

уровня гибкости.

Монолитный и многопроволочный токоведущий элемент производят с изоляцией и без внешней защитной оболочки. Любой бытовой прибор подключается к электропитанию с помощью шнуров, сердцевина которых содержит изолированные провода.

Кабель бывает одножильным и многожильным с различными конструктивными элементами:

броней;

экраном;

слоев изоляции.

В зависимости от области применения, провода в классификации разделили по видам:

На итоговую стоимость влияет совокупность параметров – марка модели, метраж, используемые материалы, рыночный спрос и характеристики.

Расшифровка букв в маркировках провода

Силовые кабели маркируют буквенными символами, наиболее популярное обозначение указано в таблице №1:

Символ Описание А Провод изготовлен из алюминия В Подтверждает ПВХ изоляцию Двойная ВВ Установлена верхняя ПВХ оболочка Р Изоляция из резины П Полиэтиленовый изолирующих элемент АС, АА Вторая буква доказывает, что установлена алюминиевая или свинцовая оболочка Б Бронированный слой Г Монтаж на горных высотах г Есть герметизация К В конце маркировки отражает стальную броню О Проводник с отдельно защитой Э Кабель предназначен для установки в шахтах Шв, Шп Провод установлен в шланг из ПВХ нг Негорючий кабель. Пожароустойчивая защита

В таблице №2 отражены знаки, утвержденные нормативными документами для контрольного кабеля:

Буквы Значение К Контрольный кабель А Провод изготовлен из алюминия В Фазные провода с внешней оболочкой находятся под поливинилхлоридным покрытием П Полиэтиленовая изоляция Пс Самозатухающий тип Ф Фторопластовый слой Р Резиновая изоляция Г Голый провод Э Изделие экранировано

Для проводки в области связи используют телефонные кабели, это подтверждает первая буква маркировки «Т». За ней последует вид изоляции и оболочки, обычно их изготавливают из одинакового сырья, поэтому встречается двойное обозначение «ВВ», «ПП».

Модель из разряда связевых марок, типа ТППэпБбГ подлежит следующей расшифровке:

телефонный кабель;

сплошная полиэтиленовая защита;

экран с алюмополимерной лентой;

полиэтиленовая оболочка;

бронированные стальные ленты;

голый кабель без защитного наружного покрова.

Нормативная документация регламентирует производство. Производитель может изготовлять продукцию не по стандартам, а по техническим условиям, которые требует конкретный кабель. Во многих маркировках находятся буквы с цифрами, которые играют свою роль.

Цифровые обозначения

Если на маркировке стоят цифры, расшифровка имеет следующее значение:

первая – указывает на количество проводов;

вторая – отражает площадь сечения;

третья – устойчивость к номинальному напряжению.

Кроме этого в кабеле присутствуют разные цвета проводов, которые тоже наделены своим значением:

черным, красным, серым или коричневым выделяют фазу;

желтым и зеленым подключают заземление;

синим и голубым обозначают нулевой проводник.

Более детальная информация по нанесению условных знаков на разных видах изделий для электрификации, дается в межгосударственном стандарте ГОСТ 31947-2012 и технических нормативных документах.