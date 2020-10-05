Маркировки кабеля и расшифровка их значений

Что означает маркировка кабеля?
Производители буквенно-цифровым обозначением, цветом оболочки изоляционного материала, облегчают работу мастеров, чтобы они, взглянув на проводник знали его внутреннее содержимое и способ подключения. Заказать кабель можно в онлайн режиме, для этого покупателям предоставлен каталог с подробным описанием кабелей и проводов.
Цена и метод проводки зависит от характеристик продукции, его назначения. В маркировке содержится информация, касательно:
-
количества и материала жил, на производство проводника тока идет алюминий, медь, для специфических моделей используют сталь или композитный металл;
-
типа изоляции – изготавливают оболочку кабеля или его слоев из резины, поливинилхлорида, фторопласта;
-
сечения проводника – указывают размер поперечного разреза;
-
номинального напряжения, которое может выдержать изоляция;
-
области использования, устойчивости к агрессивным средам;
-
вида конструкции с дополнительными элементами;
-
уровня гибкости.
Монолитный и многопроволочный токоведущий элемент производят с изоляцией и без внешней защитной оболочки. Любой бытовой прибор подключается к электропитанию с помощью шнуров, сердцевина которых содержит изолированные провода.
Кабель бывает одножильным и многожильным с различными конструктивными элементами:
-
броней;
-
экраном;
-
слоев изоляции.
В зависимости от области применения, провода в классификации разделили по видам:
На итоговую стоимость влияет совокупность параметров – марка модели, метраж, используемые материалы, рыночный спрос и характеристики.
Расшифровка букв в маркировках провода
Силовые кабели маркируют буквенными символами, наиболее популярное обозначение указано в таблице №1:
|
Символ
|
Описание
|
А
|
Провод изготовлен из алюминия
|
В
|
Подтверждает ПВХ изоляцию
|
Двойная ВВ
|
Установлена верхняя ПВХ оболочка
|
Р
|
Изоляция из резины
|
П
|
Полиэтиленовый изолирующих элемент
|
АС, АА
|
Вторая буква доказывает, что установлена алюминиевая или свинцовая оболочка
|
Б
|
Бронированный слой
|
Г
|
Монтаж на горных высотах
|
г
|
Есть герметизация
|
К
|
В конце маркировки отражает стальную броню
|
О
|
Проводник с отдельно защитой
|
Э
|
Кабель предназначен для установки в шахтах
|
Шв, Шп
|
Провод установлен в шланг из ПВХ
|
нг
|
Негорючий кабель. Пожароустойчивая защита
В таблице №2 отражены знаки, утвержденные нормативными документами для контрольного кабеля:
|
Буквы
|
Значение
|
К
|
Контрольный кабель
|
А
|
Провод изготовлен из алюминия
|
В
|
Фазные провода с внешней оболочкой находятся под поливинилхлоридным покрытием
|
П
|
Полиэтиленовая изоляция
|
Пс
|
Самозатухающий тип
|
Ф
|
Фторопластовый слой
|
Р
|
Резиновая изоляция
|
Г
|
Голый провод
|
Э
|
Изделие экранировано
Для проводки в области связи используют телефонные кабели, это подтверждает первая буква маркировки «Т». За ней последует вид изоляции и оболочки, обычно их изготавливают из одинакового сырья, поэтому встречается двойное обозначение «ВВ», «ПП».
Модель из разряда связевых марок, типа ТППэпБбГ подлежит следующей расшифровке:
-
телефонный кабель;
-
сплошная полиэтиленовая защита;
-
экран с алюмополимерной лентой;
-
полиэтиленовая оболочка;
-
бронированные стальные ленты;
-
голый кабель без защитного наружного покрова.
Нормативная документация регламентирует производство. Производитель может изготовлять продукцию не по стандартам, а по техническим условиям, которые требует конкретный кабель. Во многих маркировках находятся буквы с цифрами, которые играют свою роль.
Цифровые обозначения
Если на маркировке стоят цифры, расшифровка имеет следующее значение:
-
первая – указывает на количество проводов;
-
вторая – отражает площадь сечения;
-
третья – устойчивость к номинальному напряжению.
Кроме этого в кабеле присутствуют разные цвета проводов, которые тоже наделены своим значением:
-
черным, красным, серым или коричневым выделяют фазу;
-
желтым и зеленым подключают заземление;
-
синим и голубым обозначают нулевой проводник.
Более детальная информация по нанесению условных знаков на разных видах изделий для электрификации, дается в межгосударственном стандарте ГОСТ 31947-2012 и технических нормативных документах.