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    Маркировки кабеля и расшифровка их значений

    05.10.2020

    Что означает маркировка кабеля?

    Производители буквенно-цифровым обозначением, цветом оболочки изоляционного материала, облегчают работу мастеров, чтобы они, взглянув на проводник знали его внутреннее содержимое и способ подключения. Заказать кабель можно в онлайн режиме, для этого покупателям предоставлен каталог с подробным описанием кабелей и проводов.

    Прежде чем начать электропроводку частных домов или промышленных коммуникаций, нужно подобрать по своим параметрам и купить кабель.

    Цена и метод проводки зависит от характеристик продукции, его назначения. В маркировке содержится информация, касательно:

    • количества и материала жил, на производство проводника тока идет алюминий, медь, для специфических моделей используют сталь или композитный металл;

    • типа изоляции – изготавливают оболочку кабеля или его слоев из резины, поливинилхлорида, фторопласта;

    • сечения проводника – указывают размер поперечного разреза;

    • номинального напряжения, которое может выдержать изоляция;

    • области использования, устойчивости к агрессивным средам;

    • вида конструкции с дополнительными элементами;

    • уровня гибкости.

    Монолитный и многопроволочный токоведущий элемент производят с изоляцией и без внешней защитной оболочки. Любой бытовой прибор подключается к электропитанию с помощью шнуров, сердцевина которых содержит изолированные провода.

    Кабель бывает одножильным и многожильным с различными конструктивными элементами:

    • броней;

    • экраном;

    • слоев изоляции.

    В зависимости от области применения, провода в классификации разделили по видам:

    На итоговую стоимость влияет совокупность параметров – марка модели, метраж, используемые материалы, рыночный спрос и характеристики.

    Расшифровка букв в маркировках провода

    Силовые кабели маркируют буквенными символами, наиболее популярное обозначение указано в таблице №1:

    Символ

    Описание

    А

    Провод изготовлен из алюминия

    В

    Подтверждает ПВХ изоляцию

    Двойная ВВ

    Установлена верхняя ПВХ оболочка

    Р

    Изоляция из резины

    П

    Полиэтиленовый изолирующих элемент

    АС, АА

    Вторая буква доказывает, что установлена алюминиевая или свинцовая оболочка

    Б

    Бронированный слой

    Г

    Монтаж на горных высотах

    г

    Есть герметизация

    К

    В конце маркировки отражает стальную броню

    О

    Проводник с отдельно защитой

    Э

    Кабель предназначен для установки в шахтах

    Шв, Шп

    Провод установлен в шланг из ПВХ

    нг

    Негорючий кабель. Пожароустойчивая защита

     

    В таблице №2 отражены знаки, утвержденные нормативными документами для контрольного кабеля:

    Буквы

    Значение

    К

    Контрольный кабель

    А

    Провод изготовлен из алюминия

    В

    Фазные провода с внешней оболочкой находятся под поливинилхлоридным покрытием

    П

    Полиэтиленовая изоляция

    Пс

    Самозатухающий тип

    Ф

    Фторопластовый слой

    Р

    Резиновая изоляция

    Г

    Голый провод

    Э

    Изделие экранировано

    Для проводки в области связи используют телефонные кабели, это подтверждает первая буква маркировки «Т». За ней последует вид изоляции и оболочки, обычно их изготавливают из одинакового сырья, поэтому встречается двойное обозначение «ВВ», «ПП».

    Модель из разряда связевых марок, типа ТППэпБбГ подлежит следующей расшифровке:

    • телефонный кабель;

    • сплошная полиэтиленовая защита;

    • экран с алюмополимерной лентой;

    • полиэтиленовая оболочка;

    • бронированные стальные ленты;

    • голый кабель без защитного наружного покрова.

    Нормативная документация регламентирует производство. Производитель может изготовлять продукцию не по стандартам, а по техническим условиям, которые требует конкретный кабель. Во многих маркировках находятся буквы с цифрами, которые играют свою роль.

    Цифровые обозначения

    Если на маркировке стоят цифры, расшифровка имеет следующее значение:

    • первая – указывает на количество проводов;

    • вторая – отражает площадь сечения;

    • третья – устойчивость к номинальному напряжению.

    Кроме этого в кабеле присутствуют разные цвета проводов, которые тоже наделены своим значением:

    • черным, красным, серым или коричневым выделяют фазу;

    • желтым и зеленым подключают заземление;

    • синим и голубым обозначают нулевой проводник.

    Более детальная информация по нанесению условных знаков на разных видах изделий для электрификации, дается в межгосударственном стандарте ГОСТ 31947-2012 и технических нормативных документах.

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