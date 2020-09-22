Маркировки контрольного кабеля

Что такое контрольный кабель?

Маркировка кабелей рассматривается как критическая часть в управлении центрами обработки данных, что позволяет легче идентифицировать и быстрее изолировать кабели. Между тем, правильно маркированная кабельная система может принести пользу установщикам, повысив эффективность, рентабельность и надежность.

Контрольный кабель используется в системах автоматизации и КИПиА. Данный тип кабеля способен измерять и регулировать передачи автоматизированных процессов. Также он используется как для соединения, так и для передачи информации о параметрах и состоянии объектов, находящихся вне зоны доступа. В отличие от провода связи, он допускает наличие токовой нагрузки и используется для подключения устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В или постоянным напряжением до 1000 В при температуре от -50 °C до +50 °C. Все модели должны соответствовать требованиям ГОСТ 1508-78. При выборе кабеля управления необходимо учитывать его характеристики.

Применение кабеля управления

Существует множество разнообразных применений контрольного кабеля в различных отраслях, в том числе:

Сборочные линии.

Робототехника.

Распределение мощности.

Вот основные преимущества правильной и надежной системы маркировки:

Повышенная производительность — процедуры поиска и устранения неисправностей и обслуживания пробоотборников, что позволяет сэкономить время и средства на ремонт и транспортировку (как время, так и расходы). Имеется возможность свести к минимуму время простоя и бесперебойно выполнять операции, отслеживая кабели, провода и компоненты с первого взгляда. Рентабельность — при правильном планировании и маркировке работа становиться проще и эффективнее для работников, более профессионально выглядящей для ваших клиентов и, в свою очередь, более прибыльной. Повышенная безопасность и надежность — больше эффективности, удобства и ясности, которые приносит маркировка, она может быть использована, чтобы держать рабочее место более безопасным.

Где найти контрольный кабель?

В интернет существует множество сайтов, на которых можно заказать подобный кабель с доставкой до дома. Прежде чем заказывать контрольный кабель, сначала стоит ознакомиться с каталогом на нашем сайте. Стоит отметить что цена зависит от характеристик и материалов из которых изготовлен контрольный кабель.

Кабельные метки

Метка кабеля обычно состоит из обвязки, которая проходит вокруг кабелей (или кабельных пучков), с меткой на конце, которая используется для идентификации кабеля. Эти метки позволяют легко читать, хорошо видимую плоскую поверхность для четкого отображения идентификатора. Метки широко используются для маркировки, начиная от сетей и электрических полей и заканчивая домашним использованием.





Материалы

Обычно контрольный кабель состоит из следующих материалов:

Поливинилхлорид (ПВХ).

Полиуретан .

Технические характеристики кабеля управления

Стандартные характеристики выглядят следующим образом:

Калибр: от 28AWG до 2 AWG.

Напряжение: от 300 В до 600 В.

Температура: до 90° C.

Стандарт распространяется на многие единицы оборудования, включая следующее:

Лицевые панели и розетки;

Медный и оптоволоконный кабель;

Шкафы, патч-панели, блоки и стойки;

Кабели между шкафами, стойками, шкафами и настенными сегментами;

Магистральный кабель здания и точки подключения;

Шины заземления;

Места противопожарной защиты:

Задача состоит в том, чтобы иметь четко маркированную систему с использованием последовательной и логической схемы нумерации, с кабелями и оборудованием.

Классы администрирования

Соответствующий стандарт ГОСТ 1508-78 устанавливает четыре класса администрирования в зависимости от размера и сложности кабельной системы на объекте. Классы: