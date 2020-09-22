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    Маркировки контрольного кабеля

    22.09.2020

    Что такое контрольный кабель?

    Маркировка кабелей рассматривается как критическая часть в управлении центрами обработки данных, что позволяет легче идентифицировать и быстрее изолировать кабели. Между тем, правильно маркированная кабельная система может принести пользу установщикам, повысив эффективность, рентабельность и надежность.

    Контрольный кабель используется в системах автоматизации и КИПиА. Данный тип кабеля способен измерять и регулировать передачи автоматизированных процессов. Также он используется как для соединения, так и для передачи информации о параметрах и состоянии объектов, находящихся вне зоны доступа. В отличие от провода связи, он допускает наличие токовой нагрузки и используется для подключения устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В или постоянным напряжением до 1000 В при температуре от -50 °C до +50 °C. Все модели должны соответствовать требованиям ГОСТ 1508-78. При выборе кабеля управления необходимо учитывать его характеристики.

    Применение кабеля управления

    Существует множество разнообразных применений контрольного кабеля в различных отраслях, в том числе:

    • Сборочные линии.

    • Робототехника.

    • Распределение мощности.

    Вот основные преимущества правильной и надежной системы маркировки:

    1. Повышенная производительность — процедуры поиска и устранения неисправностей и обслуживания пробоотборников, что позволяет сэкономить время и средства на ремонт и транспортировку (как время, так и расходы). Имеется возможность свести к минимуму время простоя и бесперебойно выполнять операции, отслеживая кабели, провода и компоненты с первого взгляда.

    2. Рентабельность — при правильном планировании и маркировке работа становиться проще и эффективнее для работников, более профессионально выглядящей для ваших клиентов и, в свою очередь, более прибыльной.

    3. Повышенная безопасность и надежность — больше эффективности, удобства и ясности, которые приносит маркировка, она может быть использована, чтобы держать рабочее место более безопасным.

    Где найти контрольный кабель?

    В интернет существует множество сайтов, на которых можно заказать подобный кабель с доставкой до дома. Прежде чем заказывать контрольный кабель, сначала стоит ознакомиться с каталогом на нашем сайте. Стоит отметить что цена зависит от характеристик и материалов из которых изготовлен контрольный кабель.

    Кабельные метки

    Метка кабеля обычно состоит из обвязки, которая проходит вокруг кабелей (или кабельных пучков), с меткой на конце, которая используется для идентификации кабеля. Эти метки позволяют легко читать, хорошо видимую плоскую поверхность для четкого отображения идентификатора. Метки широко используются для маркировки, начиная от сетей и электрических полей и заканчивая домашним использованием.


    Материалы

    Обычно контрольный кабель состоит из следующих материалов:

    • Поливинилхлорид (ПВХ).

    • Полиуретан .

    Технические характеристики кабеля управления

    Стандартные характеристики выглядят следующим образом:

    • Калибр: от 28AWG до 2 AWG.

    • Напряжение: от 300 В до 600 В.

    • Температура: до 90° C.

    Стандарт распространяется на многие единицы оборудования, включая следующее:

    • Лицевые панели и розетки;

    • Медный и оптоволоконный кабель;

    • Шкафы, патч-панели, блоки и стойки;

    • Кабели между шкафами, стойками, шкафами и настенными сегментами;

    • Магистральный кабель здания и точки подключения;

    • Шины заземления;

    • Места противопожарной защиты:

    Задача состоит в том, чтобы иметь четко маркированную систему с использованием последовательной и логической схемы нумерации, с кабелями и оборудованием.

    Классы администрирования

    Соответствующий стандарт ГОСТ 1508-78 устанавливает четыре класса администрирования в зависимости от размера и сложности кабельной системы на объекте. Классы:

    • Класс 1 - объекты, которые имеют одно аппаратное (ER) или телекоммуникационное пространство (TS) и обычно менее 100 пользователей.

    • Класс 2 - объекты, которые находятся в одном здании, но могут обслуживаться несколькими ER в одном здании. Система может обслуживать сотни пользователей.

    • Класс 3 - объекты с несколькими зданиями в «кампусе», обычно обслуживающие тысячу или более пользователей.

    • Класс 4 - объекты с несколькими кампусами или несколькими локациями. Обычно это тысячи пользователей.

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