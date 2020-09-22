Маркировки контрольного кабеля

Что такое контрольный кабель?
Маркировка кабелей рассматривается как критическая часть в управлении центрами обработки данных, что позволяет легче идентифицировать и быстрее изолировать кабели. Между тем, правильно маркированная кабельная система может принести пользу установщикам, повысив эффективность, рентабельность и надежность.
Контрольный кабель используется в системах автоматизации и КИПиА. Данный тип кабеля способен измерять и регулировать передачи автоматизированных процессов. Также он используется как для соединения, так и для передачи информации о параметрах и состоянии объектов, находящихся вне зоны доступа. В отличие от провода связи, он допускает наличие токовой нагрузки и используется для подключения устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В или постоянным напряжением до 1000 В при температуре от -50 °C до +50 °C. Все модели должны соответствовать требованиям ГОСТ 1508-78. При выборе кабеля управления необходимо учитывать его характеристики.
Применение кабеля управления
Существует множество разнообразных применений контрольного кабеля в различных отраслях, в том числе:
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Сборочные линии.
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Робототехника.
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Распределение мощности.
Вот основные преимущества правильной и надежной системы маркировки:
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Повышенная производительность — процедуры поиска и устранения неисправностей и обслуживания пробоотборников, что позволяет сэкономить время и средства на ремонт и транспортировку (как время, так и расходы). Имеется возможность свести к минимуму время простоя и бесперебойно выполнять операции, отслеживая кабели, провода и компоненты с первого взгляда.
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Рентабельность — при правильном планировании и маркировке работа становиться проще и эффективнее для работников, более профессионально выглядящей для ваших клиентов и, в свою очередь, более прибыльной.
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Повышенная безопасность и надежность — больше эффективности, удобства и ясности, которые приносит маркировка, она может быть использована, чтобы держать рабочее место более безопасным.
Где найти контрольный кабель?
В интернет существует множество сайтов, на которых можно заказать подобный кабель с доставкой до дома. Прежде чем заказывать контрольный кабель, сначала стоит ознакомиться с каталогом на нашем сайте. Стоит отметить что цена зависит от характеристик и материалов из которых изготовлен контрольный кабель.
Кабельные метки
Метка кабеля обычно состоит из обвязки, которая проходит вокруг кабелей (или кабельных пучков), с меткой на конце, которая используется для идентификации кабеля. Эти метки позволяют легко читать, хорошо видимую плоскую поверхность для четкого отображения идентификатора. Метки широко используются для маркировки, начиная от сетей и электрических полей и заканчивая домашним использованием.
Материалы
Обычно контрольный кабель состоит из следующих материалов:
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Поливинилхлорид (ПВХ).
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Полиуретан .
Технические характеристики кабеля управления
Стандартные характеристики выглядят следующим образом:
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Калибр: от 28AWG до 2 AWG.
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Напряжение: от 300 В до 600 В.
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Температура: до 90° C.
Стандарт распространяется на многие единицы оборудования, включая следующее:
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Лицевые панели и розетки;
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Медный и оптоволоконный кабель;
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Шкафы, патч-панели, блоки и стойки;
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Кабели между шкафами, стойками, шкафами и настенными сегментами;
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Магистральный кабель здания и точки подключения;
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Шины заземления;
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Места противопожарной защиты:
Задача состоит в том, чтобы иметь четко маркированную систему с использованием последовательной и логической схемы нумерации, с кабелями и оборудованием.
Классы администрирования
Соответствующий стандарт ГОСТ 1508-78 устанавливает четыре класса администрирования в зависимости от размера и сложности кабельной системы на объекте. Классы:
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Класс 1 - объекты, которые имеют одно аппаратное (ER) или телекоммуникационное пространство (TS) и обычно менее 100 пользователей.
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Класс 2 - объекты, которые находятся в одном здании, но могут обслуживаться несколькими ER в одном здании. Система может обслуживать сотни пользователей.
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Класс 3 - объекты с несколькими зданиями в «кампусе», обычно обслуживающие тысячу или более пользователей.
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Класс 4 - объекты с несколькими кампусами или несколькими локациями. Обычно это тысячи пользователей.