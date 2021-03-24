Многожильный контрольный кабель – что это и для чего нужен

Особенности контрольного кабеля
Если проводить параллель между контрольным кабелем и проводниковой продукцией, используемой для связи, можно сказать, что первый устойчив к токовой нагрузке. Поэтому его выбирают для подключения объектов с переменным напряжением до 660 вольт. Также данный кабель незаменим в условиях, где напряжение достигает 1000 вольт.
Монтаж контрольного кабеля можно осуществлять не только внутри строения, но и снаружи. Также возможна его укладка в тоннелях, главное, чтобы проводниковая продукция не подвергалась скручиванию, растягиванию. Если небольшое растяжение все же неизбежно, вдоль кабеля протягивают ленты из металла, обработанные специализированным покрытием против коррозии. Эксплуатация провода осуществляется в температурном диапазоне от -50 до +50 градусов Цельсия. Если требуется совместная прокладка контрольных и силовых кабелей, то расстояние между ними обязано быть как минимум 25см.
Сфера применения и виды контрольного кабеля
Многожильный контрольный кабель используется в охранных пунктах, при соединении отдельных участков цепей, в автоматике и т. д. Он помогает контролировать бытовые и производственные электрические устройства. Помимо этого, провод применяется на ЖД транспорте, в строительной и пищевой промышленности и в различных электросетях. В зависимости от определенных задач и условий использования кабели разделяют на несколько видов.
- Оснащены негорючей изоляцией. Используются на объектах с повышенной пожароопасностью. Негорючие свойства изоляции дают возможность противостоять распространению пламени.
- Экранированные. Применяются на участках с вероятным искажением передачи сигнала. Последнее возможно от наличия внешних электронных помех.
- Оснащены малодымной изоляционной оплеткой. Этот вид востребован для использования в местах общественного назначения, где собирается определенное количество людей. При возможном возгорании изоляция не выделяет много дыма, вредного для человеческого здоровья.
- Бронированные. Оснащены защитной оболочкой из двух оцинкованных лент, устойчивой к механическим повреждениям. Такие провода зачастую укладывают в почву.
Также кабели различают по типу токопроводящей жилы. Последняя может быть из алюминиевой, алюминиево-медной либо медной проволоки.
Маркировка контрольного кабеля
Любой контрольный кабель оснащен собственным набором букв и цифр. Это маркировка, сообщающая всю необходимую для пользователя информацию о характеристиках провода.
- Отметка «К» сообщает, что изделие контролирующее. Эта буква может стоять как на первом, так и на втором месте.
- Буква «А» сообщает специалисту, что внутри кабеля алюминиевая токопроводящая жила. Алюмомедная жила определяется сочетанием букв «АМ». Если буква не указана, значит, провод медный, он не отмечается.
- Следующая буква обозначает материал изготовления оболочки. «П» – полиэтилен, «В» – ПВХ-полипластикат,
- Еще одна буква определяет, из чего сделана защитная оболочка кабеля: «Р» – резина, «Ст» – стальная лента, «Пс» – самозатухающий полиэтилен.
- Если в маркировке присутствует буква «Г», это обозначает, что кабель голый. Буква «Б» указывает на бронированное изделие.
Также маркировка может включать «LS» (lowsmoke), что обозначает низкую дымность оболочки, «нг» – отметку, указывающую на негорючесть, букву «Э», сообщающую пользователям о наличии металлического экрана, и другие отметки. Цифры, идущие после букв, обозначают количество жил в кабеле.
Рекомендации по выбору
Прежде, чем выбирать определенную марку проводниковой продукции, стоит принять во внимание особенности ее использования. К примеру, кабели, в основе которых жилы из алюминия, – легкие. Это упрощает их перевозку и монтаж. Кроме того, стоимость такого провода на порядок ниже аналога с медными жилами. Однако данная продукция не лишена недостатков. Гибкость алюминиевых жил невелика, также они быстро окисляются на открытом воздухе.
Контролирующие кабели с токопроводящими жилами, выполненными из меди, более эластичны. На открытом воздухе окисление происходит намного медленнее, нежели в случае с алюминием. Но цена таких изделий несколько выше.
Чтобы продукция служила как можно дольше, стоит отдавать предпочтение только проверенным производителям. При грамотном выборе кабель будет работать долгое время.