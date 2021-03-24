Многожильный контрольный кабель – что это и для чего нужен

Особенности контрольного кабеля

Контрольный кабель – это многожильный провод, предназначенный для эксплуатации на участках с трудным доступом. Его основная задача состоит не в питании агрегатов, а в контроле их работы. Многожильный контрольный кабель передает данные о текущем состоянии и функционировании подконтрольных объектов. Как правило, к такому проводу подключаются труднодоступные электроустановки, агрегаты либо обыкновенные устройства.

Если проводить параллель между контрольным кабелем и проводниковой продукцией, используемой для связи, можно сказать, что первый устойчив к токовой нагрузке. Поэтому его выбирают для подключения объектов с переменным напряжением до 660 вольт. Также данный кабель незаменим в условиях, где напряжение достигает 1000 вольт.

Монтаж контрольного кабеля можно осуществлять не только внутри строения, но и снаружи. Также возможна его укладка в тоннелях, главное, чтобы проводниковая продукция не подвергалась скручиванию, растягиванию. Если небольшое растяжение все же неизбежно, вдоль кабеля протягивают ленты из металла, обработанные специализированным покрытием против коррозии. Эксплуатация провода осуществляется в температурном диапазоне от -50 до +50 градусов Цельсия. Если требуется совместная прокладка контрольных и силовых кабелей, то расстояние между ними обязано быть как минимум 25см.





Сфера применения и виды контрольного кабеля

Многожильный контрольный кабель используется в охранных пунктах, при соединении отдельных участков цепей, в автоматике и т. д. Он помогает контролировать бытовые и производственные электрические устройства. Помимо этого, провод применяется на ЖД транспорте, в строительной и пищевой промышленности и в различных электросетях. В зависимости от определенных задач и условий использования кабели разделяют на несколько видов.

Оснащены негорючей изоляцией. Используются на объектах с повышенной пожароопасностью. Негорючие свойства изоляции дают возможность противостоять распространению пламени. Экранированные. Применяются на участках с вероятным искажением передачи сигнала. Последнее возможно от наличия внешних электронных помех. Оснащены малодымной изоляционной оплеткой. Этот вид востребован для использования в местах общественного назначения, где собирается определенное количество людей. При возможном возгорании изоляция не выделяет много дыма, вредного для человеческого здоровья. Бронированные. Оснащены защитной оболочкой из двух оцинкованных лент, устойчивой к механическим повреждениям. Такие провода зачастую укладывают в почву.

Также кабели различают по типу токопроводящей жилы. Последняя может быть из алюминиевой, алюминиево-медной либо медной проволоки.





Маркировка контрольного кабеля

Любой контрольный кабель оснащен собственным набором букв и цифр. Это маркировка, сообщающая всю необходимую для пользователя информацию о характеристиках провода.

Отметка «К» сообщает, что изделие контролирующее. Эта буква может стоять как на первом, так и на втором месте. Буква «А» сообщает специалисту, что внутри кабеля алюминиевая токопроводящая жила. Алюмомедная жила определяется сочетанием букв «АМ». Если буква не указана, значит, провод медный, он не отмечается. Следующая буква обозначает материал изготовления оболочки. «П» – полиэтилен, «В» – ПВХ-полипластикат, Еще одна буква определяет, из чего сделана защитная оболочка кабеля: «Р» – резина, «Ст» – стальная лента, «Пс» – самозатухающий полиэтилен. Если в маркировке присутствует буква «Г», это обозначает, что кабель голый. Буква «Б» указывает на бронированное изделие.

Также маркировка может включать «LS» (lowsmoke), что обозначает низкую дымность оболочки, «нг» – отметку, указывающую на негорючесть, букву «Э», сообщающую пользователям о наличии металлического экрана, и другие отметки. Цифры, идущие после букв, обозначают количество жил в кабеле.





Рекомендации по выбору

Прежде, чем выбирать определенную марку проводниковой продукции, стоит принять во внимание особенности ее использования. К примеру, кабели, в основе которых жилы из алюминия, – легкие. Это упрощает их перевозку и монтаж. Кроме того, стоимость такого провода на порядок ниже аналога с медными жилами. Однако данная продукция не лишена недостатков. Гибкость алюминиевых жил невелика, также они быстро окисляются на открытом воздухе.

Контролирующие кабели с токопроводящими жилами, выполненными из меди, более эластичны. На открытом воздухе окисление происходит намного медленнее, нежели в случае с алюминием. Но цена таких изделий несколько выше.

Чтобы продукция служила как можно дольше, стоит отдавать предпочтение только проверенным производителям. При грамотном выборе кабель будет работать долгое время.