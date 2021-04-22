Можно ли паять провода под напряжением 220 В: советы экспертов

Но встречаются ситуации, когда перед соединением проводов методом пайки отключить напряжение по ряду объективных причин невозможно.

Распространенные примеры:

питание важных учреждений от одной линии (отключение больниц, школ, административных зданий требует согласования с обязательным переводом на резервный источник питания);

риск недоотпуска электроэнергии (когда ради одного потребителя нецелесообразно отключать сотни других);

экстренные работы в выходной день (нет возможности оперативно отключить питание).

Как поступить в этих ситуациях? И можно ли паять провода, находящиеся под напряжением 220 В?





Экспертная оценка

Важный момент: работать с кабелем электропроводки, находящимся под напряжением, имеет право только обученный специалист. Опыт и квалификация подтверждается наличием групп допуска по электробезопасности. Мнение, что для выполнения работ неподготовленным человеком достаточно деревянной опоры, резиновых перчаток или изоленты, которой нужно обмотать пальцы, не соответствует действительности. Примитивные меры не спасут от возможного воздействия электрического тока.

Поэтому, в том случае, если возникла необходимости в пайке проводов, находящихся под напряжением в 220 В, вызов опытного электрика выступает обязательным решением.





Правила работы с проводами под напряжением 220 В

Основные требования, которые нужно учесть:

работы на улице нельзя проводить в сырую или дождливую погоду, даже при условии использования средств индивидуальной защиты;

обязательно использование спецодежды с термозащитой;

все работы проводятся в строгом соответствии с технологическими картами.

Перед тем, как приступить к работе, нужно убедиться в наличии диэлектрических перчаток, указателя напряжения, специализированного инструмента с ручками из изолирующего материала, защитной маски с ударопрочным стеклом.





Материалы для пайки проводов

По оценкам опытных электриков, для спаивания проводов, при котором создается неразрывное соединение, нужно использовать флюс. Органические или минеральные вещества, входящие в состав, позволяют повысить адгезию припоя и убирают оксидные пленки, которые могут образоваться на поверхности обрабатываемых проводов. Правильно подобранный тип флюса исключает вредное воздействие окружающей среды. Использование припоя на основе олова или свинца отражается на качестве паяльных работ.

Для подготовки кабелей к работе их нужно очистить от лишней изоляции, тем самым увеличивая площадь соединения. При помощи инструмента с абразивным исполнительным органом убирается грязь, мусор и оксидная пленка. Секрет качества пайки: правильно подготовленная поверхность, предварительно обезжиренная спиртовым раствором.





Способы соединения проводов

По оценкам специалистов, пайка электрических кабелей уступает по популярности способу создания контакта при помощи пластмассовых специализированных приспособлений. Яркий пример: клеммник из прочного полимера, выдерживающий механическую и другие виды нагрузок. Для устранения разрыва в специальные разъемы вставляют предварительно подготовленные кабели, которые потом плотно затягивают. На рынке представлены приспособления одноразового и многоразового использования.

Преимуществами использования клеммников выступает возможность соединить провода из разных материалов (показательный пример: медь и алюминий). Плюс, учитывая особенности конструкции, можно выполнить контакт двух и более кабелей.

Нужно соединить провода, устраняя нарушения в цепи? Отключить питание для выполнения работ по объективным причинам невозможно? Самостоятельные работы недопустимы. Поражение электрическим током, напряжением 220 В, может привести к серьезным травмам, вплоть до летального исхода.





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