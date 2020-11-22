Можно ли СИП заводить в дом? Цена ошибки - пожар!

Особенности СИП

СИП является прочным кабелем, по сравнению с неизолированными проводами. Он сложнее поддается на разрыв, поскольку включает в себя несколько проводников. Если возникает сильный ветер или снегопад, старые провода начинают рваться. Появляется короткое замыкание. СИП морозостойкий. На нем не появляется корка льда и снега, поскольку он выполняется из полиэтиленовой изоляции. Кабель способен отлично выдерживать температурные колебания с морозами, осадками и другими атмосферными явлениями. СИП более безопасен, по сравнению с "голыми" проводами. Он проще в подключении, поскольку имеет продуманную крепежную арматурную систему, обладает другими конструктивными особенностями. СИП отличается пожаробезопасностью. Он надежный и долговечный, работает свыше 20 лет.

СИП стоит дороже неизолированных проводников, поэтому многие пользователи покупают его, поскольку его можно использовать бесперебойно и безопасно.

Можно ли заводить СИП в дом?

Одни электромонтажники говорят, что СИП подходит только для улицы. Другие говорят, что разрывать кабель нежелательно при его подключении с улицы в дом. Поэтому определенные проектные компании разрешают заводить кабель в дом. Для этого СИП заводится на вводный автомат распределительного внутреннего щитка, а потом разводится по всему дому.

Нередко мастера устанавливают систему к имеющемуся автомату. После этого используют кабель ВВГ. В результате, осуществляется подключение обоих проводов - уличного и домашнего. Переход между проводами в таком случае надежен и безопасен.

В деревянном частном доме СИП может привести к возгоранию. Проектная организация может предложит отказаться от СИП и заменить его на проводник, имеющий медные жилы. Для этих целей отлично подходит ВВГнг. Пожаростойкий вид изоляции сможет помочь в предотвращении возгорания. Чтобы кабель был в полной безопасности, его необходимо поместить в гофру. В местах, где провод проходит через стенки, следует установить металлические втулки.

В результате, кабель может быть защищен от домашней усадки и действия грызунов. Металлические втулки во время возгорания не позволят огню перекинуться на дерево, которое стоит неподалеку, с другими постройками.

Скрытая проводка в деревянном доме не должна делаться, чтобы сохранить безопасность в доме. При выборе такого варианта кабель должен быть помещен в стальную трубу для локализации огня во время возгорания.

Еще одним вариантом является прокладка кабеля к наметке штукатурки (штукатурный слой в толщину при этом должен составлять больше 10 миллиметров). Этот метод мастера не рекомендуют, поскольку с течением времени штукатурка может начать рассыпаться. В итоге, безопасность жильцов в доме будет под угрозой.

СИП возможно подключить своими силами при наличии хорошего понимания электрических работ. В противном случае это будет небезопасно. При отсутствии уверенности в самостоятельном монтаже, следует обращаться к профессиональным мастерам.





Почему опасно заводить СИП в дом?

Кабель СИП горючий. Во время горения из него будут появляться расплавленные капли, которые будут поджигать все вокруг. Дело в том, что это проводник шлангового типа, который формируется из кабельного полиэтилена. Главным его недостатком служит высокая пожароопасность. СИП возгорается от внешнего источника пламени или короткого сетевого возгорания, при котором выделяется значительное количество тепла. Кабель при этом сам становится источником вторичного возгорания.

Проводник из полиэтилена находится на нижней ступени пожаробезопасности. Его кислородный индекс равен 18. Это означает, что его изоляция отлично горит на открытом воздухе. Еще одной особенностью проводника является плохая теплопроводность. При перегрузке линии быстро растет температура провода. Под действием высокой температуры размягчается изоляция. Повышается вероятность воспламенения. Благодаря чему существует запрет на использование кабеля в конструкции деревянных домов.

В результате, СИП - прочный кабель, который лучше использовать на улице. В противном случае, возможны неприятные, плачевные последствия.